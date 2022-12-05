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Databricks
Accelerating data intelligence at scale

Cognizant is a top-tier Platinum Partner of Databricks with deep global experience helping enterprises modernize data, analytics, and AI. Our partnership combines scale, certified expertise, industry solutions, and proven accelerators to deliver:

  • Faster time to value through custom accelerators, migration factories, and AI-infused solutions
  • Reduced risk and lower TCO via governance frameworks and structured migration approaches
  • Measurable business outcomes across data engineering, analytics, Genie, Lakehouse, and AI/ML initiatives
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Databricks logo

Cognizant credentials and partnership strength

Cognizant brings one of the most highly rated Databricks practices in the market.

4.6K+

Databricks certifications

130+

Databricks clients globally

7+

years of strong Databricks partnership

30+

Databricks Champions driving innovation and best practices

Industry and product specializations

Brickbilder - Migrate & modernize badge

Recent Awards

Manufacturing Partner of the Year 2026

Insurance Partner of the Year 2025

EMEA Innovation Partner of the Year 2025

Databricks winner 2026 badge

Bringing our strengths together to serve you better

Cognizant has helped organizations across regions and industries achieve significant, measurable outcomes using Databricks, including:

  • Reduction in operational costs and processing time
  • Consolidation of data platforms and elimination of redundant infrastructure
  • Improved self service analytics and governance
  • Predictive AI/ML models improving accuracy, safety and customer satisfaction
  • Faster data processing, real-time reporting and enhanced collaboration

These outcomes span financial services, retail, consumer goods, healthcare, insurance, telecom, transportation, market research, travel & hospitality, media and communications, and are delivered across the US, Europe, UK, APAC and Latin America.

Cognizant brings prebuilt accelerators that significantly reduce migration effort and improve quality:

  • Enterprise data migrator—70–90% effort savings, 80% automation, 250TB+ migrated
  • Intelligence migration studio (script migrator)—50–70% effort savings
  • Intelligence migration studio (tool converter)—40–60% effort savings
  • Data validation studio—50–70% QA acceleration with automated testing 

Cognizant delivers end-to-end Databricks modernization, including:

  • Data migration
  • Process migration
  • End-to-end data and process validation

Our experience spans legacy platforms such as Teradata, Hadoop, Hive, Oracle, Netezza and SQL Server, as well as cloud ecosystems including AWS, Azure and GCP.

Cognizant’s Databricks offerings extend across horizontal and vertical use cases:

Horizontal solutions

  • Data modernization and governance
  • Data collaboration and observability
  • AI-enabled platform assessment
  • FinOps, IntelliOps and data intelligence quality

Industry solutions

  • Banking and financial services
  • Insurance
  • Telecom
  • Life sciences
  • Manufacturing
  • Healthcare
  • Retail and consumer goods
  • Travel and Hospitality
  • Media
  • Communications

These solutions include AI-powered analytics, gen AI assistants, predictive models, Customer 360 solutions and industry-specific data accelerators.

Why Cognizant is the preferred partner for Databricks

Cognizant stands out as a preferred Databricks partner due to:

  • Proven scale and certified talent
  • Deep industry-aligned Databricks solutions
  • Mature Databricks Center of Excellence
  • Proven migration factories and accelerators
  • Recognized partner excellence and innovation
  • Consistent delivery of measurable business outcomes

To learn more about the strengths of this strategic partner, visit:

Databricks

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