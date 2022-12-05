Accelerating data intelligence at scale
Cognizant is a top-tier Platinum Partner of Databricks with deep global experience helping enterprises modernize data, analytics, and AI. Our partnership combines scale, certified expertise, industry solutions, and proven accelerators to deliver:
- Faster time to value through custom accelerators, migration factories, and AI-infused solutions
- Reduced risk and lower TCO via governance frameworks and structured migration approaches
- Measurable business outcomes across data engineering, analytics, Genie, Lakehouse, and AI/ML initiatives