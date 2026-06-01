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<h1><span class="text-white">We’re an AI Builder</span></h1> <h4><span class="text-white">Bridging the gap from AI to impact. </span></h4>
Let’s build
Abstract digital network with glowing data streams converging to a central point.
Connect physical AI systems with agentic AI creating a single institutional mind you own and govern

Find out how

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Cognizant launches Frontier Engineers to unlock the $4.5T AI opportunity gap

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Cognizant Innovation Network: Fast track to enterprise value

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Neon pink, purple and blue light trails flowing across a dark background.
We were our own first AI Builder client

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<h4>Cognizant helps companies modernize&nbsp;<a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/modernize-technology.html">technology</a>, reimagine&nbsp;<a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/intelligent-processes.html">processes</a>&nbsp;and transform&nbsp;<a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/experience-transformation.html">experiences</a>&nbsp;so they stay ahead in a fast-changing world.</h4>
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Closing the AI execution gap: A $2 billion business boost

In our recent research, two-thirds of leaders have yet to demonstrate measurable business productivity gains from AI, and one-quarter have paused or abandoned deployments. Those with a mature tech infrastructure and a focused AI investment are separating from the crowd.

Read the report

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<h3>Case studies<br /> </h3> <p>We help companies anticipate and act with insight and speed.</p>
Construction site supervisor using a tablet to monitor building progress on a high-rise construction project.

MANUFACTURING

Veidekke accelerates cloud transformation and AI adoption

MANUFACTURING

Veidekke accelerates cloud transformation and AI adoption

Partnering with Cognizant, Veidekke modernized its IT landscape, reducing cost, increasing agility and AI innovation.

Person using a smartphone outside a modern office building, demonstrating mobile business technology and digital connectivity.

MEDIA & ENTERTAINMENT

Kantar transforms its digital user experiences to unlock new business value

MEDIA & ENTERTAINMENT

Kantar transforms its digital user experiences to unlock new business value

Cognizant leads a multifaceted, user-centered transformation, improving employee and visitor experiences.

Dark chocolate pieces breaking apart in midair, highlighting premium cocoa ingredients and chocolate production.

MANUFACTURING

Barry Callebaut leads the way in cocoa sustainability and compliance

MANUFACTURING

Barry Callebaut leads the way in cocoa sustainability and compliance

Cognizant builds a near-real-time traceability solution, ensuring EU Deforestation Regulation compliance, enhances operational excellence.

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CASE STUDIES

Discover more about our work

CASE STUDIES

Discover more about our work

We engineer technology into your business to help you anticipate and act as if on intuition.

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Hear from expert voices

From agentic AI to context engineering, our podcasts keep you up to date on the emerging trends and technologies driving modern business transformation.

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