<h1><span class="text-white">We’re an AI Builder</span></h1> <h4><span class="text-white">Bridging the gap from AI to impact. </span></h4>
<h4>Cognizant helps companies modernize <a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/modernize-technology.html">technology</a>, reimagine <a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/intelligent-processes.html">processes</a> and transform <a href="/content/cognizant-dot-com/us/en/orphan/intuition-engineered/experience-transformation.html">experiences</a> so they stay ahead in a fast-changing world.</h4>
<h3>Case studies<br /> </h3> <p>We help companies anticipate and act with insight and speed.</p>