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Ci concentriamo su IoT, AI, ingegneria del software e cloud, le tecnologie che stanno cambiando la natura del business. La nostra presenza globale ci consente di servirvi a livello locale.

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