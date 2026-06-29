Cognizant Italia
Cognizant progetta aziende moderne. Siamo una delle più grandi società di servizi professionali globali e aiutiamo i clienti in Italia a modernizzare la tecnologia, reimmaginare i processi e trasformare le esperienze per essere sempre un passo avanti nel nostro mondo in rapida evoluzione. Insieme, stiamo migliorando la vita di tutti i giorni.
Ci concentriamo su IoT, AI, ingegneria del software e cloud, le tecnologie che stanno cambiando la natura del business. La nostra presenza globale ci consente di servirvi a livello locale.
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Intelligenza Artificiale
Gestisce in modo integrato l'attività aziendale e ne aumenta il valore attraverso strategie e soluzioni avanzate di gestione dei dati.
Soluzioni Cloud
L’Intelligent Cloud dà un impulso alla tua organizzazione con un modello operativo cloud di nuova generazione che aiuta ad aumentare velocità e controllo.
Engineering excellence
Offriamo leadership ed eccellenza assumendo e collaborando con i migliori del settore.
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I nostri clienti si rivolgono a noi per aiutarli a reimmaginare come lavorare con la tecnologia.
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