Cognizant Ignition

Accelerate your data and analytics modernization using Cognizant Ignition

Modernizing data infrastructure unlocks transformative capabilities, reshaping competitive positions. Businesses that establish robust and AI-ready data foundations can deploy intelligent solutions rapidly. It enhances operations from hyper-personalized customer experiences to optimized supply chains and automated decisions. This enables companies to lead the AI revolution, turning data assets into engines of innovation and revenue.

Cognizant Ignition, powered by agentic AI, offers a comprehensive solution for modernizing data and business intelligence platforms. It features automation, scalability, cost-effectiveness and multicloud support to enhance efficiency and decision-making throughout the modernization journey. It leverages the multi-agentic solution to drive business insights and innovation across industries.

Key benefits

It serves as a transformative data intelligence solution that revolutionizes how organizations harness their data assets across the entire value chain.

Faster time to market

Save time by automating common and repetitive tasks across the data lifecycle and shorten time to market.

Scalability and flexibility

The toolkit is designed to scale with your business needs, supporting multicloud environments and adapting to various use cases.

Cost-effectiveness

Standardized processes and automation lead to significant cost savings, with a potential ROI within six months.

Comprehensive data modernization

Support the entire modernization journey from strategy to business insight generation, ensuring minimal business disruption.

Advanced AI capabilities

Leveraging its copilot, virtual assistant and multi-agentic architecture, Cognizant Ignition enhances automation efficiency and provides a robust generative AI framework for data and analytics transformation.

Improved user experience

A user-friendly interface and authenticated access ensure a seamless and secure interaction with the toolkit.

Customer case examples

LIFE SCIENCES

Cognizant Ignition accelerates smooth migration in just 5 months

We turbocharged Beehive Data Platform migration by shifting ~4TB from legacy to AWS in 5 months with smart scheduling, real-time fixes & error handling, saving 3,200+ hours and boosting trust in our delivery excellence.

MEDIA & ENTERTAINMENT

Cognizant Ignition helped achieve 70% automated migration

With seamless Teradata-to-Snowflake migration ensuring 100% functionality and 0% disruption, we enabled a leading US media & entertainment firm to cut 40% of costs and modernize data operations.

Accelerating business value with Cognizant Ignition

The impact we make in data and business intelligence modernization tasks:

25+

proprietary tools and IP

225+

customer implementations

40%

lower modernization costs

Start your modernization journey

For a demo and to learn how Cognizant Ignition can drive efficiency, scalability and cost savings for your business, please email your contact information to the address given below.

