Accelerate your data and analytics modernization using Cognizant Ignition
Modernizing data infrastructure unlocks transformative capabilities, reshaping competitive positions. Businesses that establish robust and AI-ready data foundations can deploy intelligent solutions rapidly. It enhances operations from hyper-personalized customer experiences to optimized supply chains and automated decisions. This enables companies to lead the AI revolution, turning data assets into engines of innovation and revenue.
Cognizant Ignition, powered by agentic AI, offers a comprehensive solution for modernizing data and business intelligence platforms. It features automation, scalability, cost-effectiveness and multicloud support to enhance efficiency and decision-making throughout the modernization journey. It leverages the multi-agentic solution to drive business insights and innovation across industries.