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L'Advanced AI Lab de Cognizant se concentre sur l'IA décisionnelle

« L’Advanced AI Lab de Cognizant permet de prendre de meilleures décisions grâce aux données, à l'analyse et à l'IA pour trouver le parfait équilibre entre des objectifs multiples et souvent contradictoires. Nos recherches visent à trouver de nouveaux moyens de simuler et d'optimiser des scénarios très complexes, en utilisant différentes formes d'IA, comme l'IA évolutive et l'IA générative, pour proposer plusieurs choix décisionnels. »   

— Babak Hodjat, CTO for AI de Cognizant, également en charge du nouvel Advanced AI Lab

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