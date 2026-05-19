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Cognizant unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erlebnissen, damit sie in einer sich schnell verändernden Welt zukunftsfähig bleiben.

Die Wasserstoff-Revolution: Strategische Wege zu einer nachhaltigen Zukunft

Dieser Bericht untersucht das transformative Potenzial von Wasserstoff, um die globale Dekarbonisierung voranzutreiben und Mehrwert in Branchen wie Fertigung, Logistik, Energie und Versorgungsunternehmen zu erschließen. Das Sechs-Punkte-Rahmenwerk von Cognizant Business Consulting nutzt Technologien wie IoT, KI, digitale Zwillinge und Blockchain, um Abläufe zu optimieren, Marktrisiken zu mindern und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. Durch die Bewältigung von Investitionsunsicherheiten und die Förderung von nachhaltigem Wachstum bieten wir Unternehmen einen Fahrplan, um die grüne Energiewende anzuführen.

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