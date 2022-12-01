Cognizant Portugal

A Cognizant desenvolve negócios modernos. Como uma das maiores empresas globais de serviços, ajudamos os clientes em Portugal a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para continuarem à frente num mundo em constante mudança. Juntos, melhoramos a vida das pessoas. Focamo-nos em IoT, IA, engenharia de software e Cloud - as tecnologias que estão a mudar a natureza dos negócios. A nossa presença global permite-nos dar suporte localmente.

A Cognizant Portugal é nomeada Top Employer (2023) pelo LinkedIn.



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