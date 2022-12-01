Cognizant Portugal
A Cognizant desenvolve negócios modernos. Como uma das maiores empresas globais de serviços, ajudamos os clientes em Portugal a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para continuarem à frente num mundo em constante mudança. Juntos, melhoramos a vida das pessoas. Focamo-nos em IoT, IA, engenharia de software e Cloud - as tecnologias que estão a mudar a natureza dos negócios. A nossa presença global permite-nos dar suporte localmente.
A Cognizant Portugal é nomeada Top Employer (2023) pelo LinkedIn.
Informações de Contacto
Lisboa
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Tel: (+351) 211 582 122
Email: inquiry@cognizant.com
PROFUNDIDADE DE EXPERIÊNCIA
Serviços
Inteligência Artificial
Integre as nossas iniciativas e acelere o valor através de estratégias e soluções avançadas de gerenciamento de dados.
Cloud Enablement
A Nuvem Inteligente mobiliza a organização através de um modelo operacional de nuvem de última geração, ajudando a aumentar a velocidade e o controlo.
Desenvolvimento de excelência
Oferecemos excelência em liderança ao contratar e formar parcerias com os melhores do mercado.
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Os nossos clientes procuram-nos para ajudar a transformar formas de trabalho com tecnologia.
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