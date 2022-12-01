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A Cognizant ajuda as empresas a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para que estejam à frente em um mundo em rápida mudança.

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Cognizant Portugal

A Cognizant desenvolve negócios modernos. Como uma das maiores empresas globais de serviços, ajudamos os clientes em Portugal a modernizar a tecnologia, reimaginar processos e transformar experiências para continuarem à frente num mundo em constante mudança. Juntos, melhoramos a vida das pessoas. Focamo-nos em IoT, IA, engenharia de software e Cloud - as tecnologias que estão a mudar a natureza dos negócios. A nossa presença global permite-nos dar suporte localmente.

A Cognizant Portugal é nomeada Top Employer (2023) pelo LinkedIn.

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Lisboa
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Pier Rocha Conde de Óbidos 1350-352
Tel: (+351) 211 582 122
Email: inquiry@cognizant.com

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