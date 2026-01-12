Skip to main content Skip to footer
Leaders in Everest Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant recognized as a leader in the Everest Group banking IT services PEAK Matrix® assessment 2025

Cognizant has been recognized as a leader in the Everest Group banking IT services PEAK Matrix® assessment 2025, reaffirming our position as a trusted partner for global banks navigating complex transformation agendas. Banks choose Cognizant for our consulting-led approach, innovation velocity and investments in AI-enabled engineering and automation designed to enhance resilience, reduce technical debt and accelerate speed-to-market.

Cognizant stands out for its ability to deliver end-to-end transformation programs that combine engineering rigor with domain expertise. Our leadership is underpinned by scaled AI capabilities via platforms Neuro AI, FlowSource and Skygrade, enabling automation and intelligent operations. Solutions like Bank-in-a-Box, FedNow Orchestrator, API Factory and Dispute-as-a-Service help clients achieve faster deployment aligned with regulatory and modernization priorities. Our deep relationships with hyperscalers and banking platforms are complemented by tailored offerings such as Temenos on AWS and CLM BPaaS with Fenergo for mid-market banks and credit unions.

As financial institutions prepare for 2026, Cognizant remains committed to helping clients simplify legacy architectures, scale AI responsibly and unlock business value beyond cost efficiencies.

Everest Group Peak Matrix Assessment 2025

Analyst quote:

“Cognizant has strengthened its position in banking IT services by advancing its work in AI-led delivery, core modernization, and data-driven engineering for global banks,” said Pranati Dave, Vice President, Everest Group. “Clients acknowledge its robust governance, engineering depth, and use of proprietary platforms such as Neuro AI, FlowSource, and Skygrade in accelerating complex transformation. Its focus on open banking, data modernization, and scalable accelerators across banking value chain contributes to its recognition as a Leader in Everest Group’s Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025.”

