Leaders in Everest Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Analyst quote:
“Cognizant has strengthened its position in banking IT services by advancing its work in AI-led delivery, core modernization, and data-driven engineering for global banks,” said Pranati Dave, Vice President, Everest Group. “Clients acknowledge its robust governance, engineering depth, and use of proprietary platforms such as Neuro AI, FlowSource, and Skygrade in accelerating complex transformation. Its focus on open banking, data modernization, and scalable accelerators across banking value chain contributes to its recognition as a Leader in Everest Group’s Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025.”