Der vertikale Marktfokus von Cognizant für ServiceNow ist robust und wird von unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit unserem Partner validiert. Dank der Lösungsangebote von Cognizant und strategischer Übernahmen erstreckt sich unser vertikales Fachwissen über 20 Branchen. Wir bauen auf der Now-Plattform auf, um spezifische Geschäftsprobleme in jeder Branche zu lösen, und helfen unseren Kund:innen, überzeugende Erlebnisse zu schaffen, die durch automatisierte und intelligente Prozesse zusammengeführt werden.

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Unser Patientenportal für dezentrale klinische Studien (DCT) bietet robuste Helpdesk-Funktionen für Patienten und Pflegekräfte. Mithilfe eines virtuellen Self-Service-Agenten bietet die Lösung Zugriff auf Servicekataloge und Wissensartikel mit Hunderten von automatisierten Themen und Themenblöcken. Es umfasst eine vorgefertigte Integration mit erstklassigen Datensatzsystemen, interventionelle Service-Koordination und eine einheitliche Ansicht für Supportagenten.

Technologie

Das Partner Services Network (PSN) von Cognizant, das von Now unterstützt wird, ermöglicht es Technologie- und Fertigungsunternehmen, ihre Servicepartner-Community zu optimieren, indem sie Serviceangebote mit Partnern nach Fähigkeiten, Standort und Verfügbarkeit abgleichen. PSN kann auch dazu verwendet werden, neue Partner einzubinden und Arbeitsaufträge zu erstellen und zu verwalten. Das Dashboard des Partner Services Network liefert dem Hersteller/Partner/Kunden Status-Updates zu Arbeitsaufträgen in Echtzeit.

Bildungsadministration

Unsere Anwendung „Student Experience“ bietet zahlreiche Diensten an, darunter Onboarding-Services wie Zulassungsverfahren, Orientierung, finanzielle Unterstützung, Gesundheitsfürsorge, Transport, Bibliotheksdienste und Unterkunft. Außerdem bietet sie Karriere-Services wie Jobvermittlung, Praktika, Rekrutierung auf dem Campus und Qualifizierung. Ein Verwaltungs-Dashboard und eine Komponente für studentische Dienste werden ebenfalls angeboten, darunter Beratung, Fallmanagement bei Belästigung sowie Campus- und öffentliche Sicherheit.

Fertigung, Logistik, Energie und Versorgung

Diese Lösung wurde für die ServiceNow-Plattform entwickelt und bietet automatisierte Servicetermine, Gebäudesicherheit und einen neu konzipierten Walk-up-Service unter Einsatz virtueller Technologien.

Lösungen für Einzelhandel und Gastronomie

Unsere Anwendungen umfassen Ladenbestandsaufnahme und -verwaltung, Servicemanagement, prädiktive Intelligenz für Probleme im Einzelhandel und einsetzbare Taxonomie für den Einzelhandelsservice. Außerdem bieten wir Lösungen für die Geschäftskontinuität und das Risikomanagement im Einzelhandel und Gastgewerbe an. Für Franchisesysteme bieten wir Lösungen an, die von Portalen und Communities bis hin zu On-Premise-Systemen und Daten reichen.

Telekommunikation

Für unsere ServiceNow-Kunden in der Telekommunikationsbranche bieten wir ein Partnerlösungsnetzwerk mit einfachem Onboarding/Offboarding. Durch unsere Partnerschaft mit Cognizant AWS bieten wir Telekommunikationsunternehmen außerdem mehrere Echtzeit-AS-Asset-Discovery-Funktionen an: sofort einsatzbereite (OOB) Integrationsfunktionen für AWS Managed Services und ein Add-on für die fortlaufende Serverless Integration (CI)-Nachverfolgung für ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3,0.