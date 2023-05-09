Saltar al contenido principal Skip to footer
Hay una revolución en marcha de cómo y qué enseñar, e, incluso, de cómo aprender.

¿La ventaja? Oportunidades emergentes para que los proveedores educativos hagan crecer sus negocios con experiencias de aprendizaje seleccionadas que aprovechan la tecnología educativa y las soluciones de TI, y garantizan que los alumnos se sientan valorados.

Aprendizaje preparado para la IA con Pearson

Pearson y Cognizant se asocian para ofrecer aprendizaje impulsado por la IA y preparación de la fuerza laboral para el futuro.

Fuerzas que impulsan los cambios fundamentales

Descenso en las matrículas

La matriculación en estudios superiores en EE.UU. y Europa desciende a medida que cambia la demografía. En algunos países, hay más mujeres que hombres que completan estudios superiores. Las soluciones de educación superior pueden ayudar a abordar estos desafíos al mejorar la experiencia de aprendizaje y atraer a estudiantes con perfiles distintos.

Barreras de costes y ROI

Las barreras de coste y ROI son factores clave en la disminución de las matriculaciones. Una encuesta muestra que la confianza estadounidense en la educación superior ha disminuido. Las soluciones de tecnología educativa ofrecen oportunidades para optimizar costes y demostrar el retorno de la inversión en educación, mitigando así estas barreras.

Hay una gran demanda de recapacitación profesional

La alta demanda de recapacitación y reeducación está liderada por la naturaleza cambiante del trabajo. El Foro Económico Mundial dice que el 54% de los empleados necesitarán recapacitarse para 2030. Las soluciones tecnológicas de educación superior juegan un papel crucial a la hora de ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles y accesibles para satisfacer esta demanda de recapacitación profesional.

Tecnología en evolución

La evolución de la tecnología está cambiando las formas en que se imparten las clases, se aprende y se realizan las evaluaciones—y está reduciendo barreras históricas. Las soluciones de TI para la educación permiten a las instituciones adaptarse a estos avances tecnológicos y mejorar la entrega de contenido educativo y evaluaciones.

Personas que irrumpen en el ámbito educativo

Los actores no educativos están lanzando programas de aprendizaje y desarrollando nuevas tecnologías, evaluaciones y programas de certificación. La tecnología educativa y las soluciones de TI pueden ayudar a las instituciones educativas tradicionales a seguir siendo competitivas en este panorama en evolución al fomentar la innovación y la colaboración con estos actores emergentes.

Enfoque en la salud mental

Las escuelas y los empleadores están en la primera línea de las discusiones sobre salud mental y bienestar, y luchan por proporcionar programas. Las soluciones de tecnología educativa pueden incorporar recursos de salud mental y bienestar en las plataformas educativas, fomentando un entorno de aprendizaje favorable y de apoyo.

Oportunidades emergentes

Aprendizaje hiper-individualizado

La nueva tecnología de aprendizaje hiper-individualizada permite adaptar la educación y la capacitación a las necesidades, habilidades y niveles de habilidad de los usuarios.

Revolución de las soft skills

La revolución en la capacitación de personas y sistemas automatizados en soft skills está transformando las disciplinas STEM.

Educación DIY (Do It Yourself)

La educación DIY  habilitada por nuevas soluciones tecnológicas permite a los alumnos explorar nuevos caminos educativos y enfoques novedosos para certificar sus esfuerzos.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Los segmentos a los que prestamos servicio

Proveedores de educación

Cognizant ofrece a las instituciones educativas conocimiento especializado del sector y experiencia digital para mejorar el acceso, la experiencia y el éxito de los estudiantes. Y abordar las matriculaciones y los costes fijos.

Editores de educación

Cognizant ayuda a los principales editores de educación a ser líderes digitales aprovechando nuestras soluciones de TI para la educación. Aprovecha nuestros servicios para aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de las inversiones en plataformas, productos y programas.

Proveedores de pruebas y evaluación

Impulsa nuevas experiencias. Soluciones tecnológicas educativas de Cognizant. Nuestros  servicios líderes de pensamiento de diseño e ingeniería digital crean plataformas para la creación, entrega, supervisión e informes de evaluación.

Tecnología Educativa

Nos asociamos con los mejores proveedores para desarrollar experiencias de enseñanza y aprendizaje. Nuestro trabajo abarca desde modelos de aprendizaje combinados y personalizados hasta aprendizaje adaptativo.

Soluciones específicas

Edición educativa

Destaca con experiencias de aprendizaje multidispositivo a través  de soluciones de tecnología educativa, incluido el desarrollo de plataformas, la migración de contenido y las mejoras  de accesibilidad. Nuestra experiencia en soluciones de TI educativas garantiza que las ofertas sigan siendo relevantes y accesibles en el panorama digital actual.

Ingeniería de producto de software

Aborda tus desafíos más complejos, desde sitios web globales hasta aplicaciones sofisticadas, con nuestras soluciones tecnológicas para el sector educativo. Nuestros viajes de estudiante integrados y los paneles innovadores e interactivos mejoran la experiencia del usuario, impulsando la participación y el éxito.

Modernización del legacy

Prepara tu sistema para el futuro con soporte para implementaciones de Salesforce nuevas, consolidación de Salesforce.org y migración de sistemas legacy al CRM de Salesforce.

Servicios de infraestructura e ingeniería cloud

Consigue valor empresarial real con servicios que van desde las actividades de ServiceNow y ServiceDesk para las operaciones diarias hasta la transformación del legacy. Todo ello con una interrupción operativa mínima.

Análisis de datos e información

Activa los datos a escala y acelera tu cadena de valor educativa. Convierte la información en decisiones empresariales y modelos inteligentes que automaticen, anticipen y mejoren los resultados para el negocio.

IA generativa

Colabora con nuestros expertos en IA generativa para aprovechar los modelos de lenguaje (LLM) y ofrecer experiencias de aprendizaje hiperpersonalizadas, además de mejorar la eficiencia operativa.

Brinda mejores soluciones de aprendizaje digital con AWS

Trabaja con AWS y Cognizant para llevar tu plataforma educativa al siguiente nivel.

EDUCACIÓN

Equipo

Anurag Sinha

Market Leader for Communications, Media & Entertainment, and Technology

Deepak Sharma

Vice President and Strategic Business Unit Head Technology

