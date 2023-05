Donnez du sens à chaque interaction sur tous les canaux. La technologie a transformé l'expérience client en rendant le consommateur acteur de ses interactions avec les marques. Cependant les entreprises ont des difficultés à anticiper et à s'adapter rapidement sur les différents canaux. Comment les entreprises évoluent-elles afin de pouvoir adapter contexte et objectif selon le canal et proposer des expériences cohérentes et personnalisées qui renforcent la satisfaction client ? Customer Experience Management de Cognizant est une solution digitale qui transforme les anciens modèles de services clients. Nous intégrons les nouvelles technologies au fonctionnement des centres de contacts et fédérons les talents nécessaires pour proposer une expérience client empreinte d'empathie sur les canaux traditionnels et numériques.