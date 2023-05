Qu'est-ce que l'ingestion de données ?

L'ingestion de données est le processus d'importation de fichiers de données volumineux et variés, provenant de sources multiples, dans un support de stockage unique basé sur le cloud computing (entrepôt de données, data mart ou base de données), où ils peuvent être consultés et analysés. Comme les données peuvent se présenter sous plusieurs formes différentes et provenir de centaines de sources, elles sont nettoyées et transformées en un format uniforme à l'aide d'un processus d'extraction/transformation/chargement (ETL).

Quels sont les avantages de l'ingestion de données ?

Un processus d'ingestion de données efficace présente de nombreux avantages, notamment :