Fournisseurs d'informations de marché

Les data warehouses actuels peinent à faire face au volume et à la rapidité des informations. Ils ne parviennent pas à fournir à temps les informations métiers pertinentes, qu'exigent les marchés actuels.

BigFrame de Cognizant automatise la migration de vos data warehouses vers des plateformes de nouvelle génération. Ainsi, les milieux d'affaires peuvent travailler plus rapidement et plus efficacement avec des requêtes en temps réel, l'analytique avancée et des informations fournies par le machine learning.