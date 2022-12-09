Mortgage licensing information
Cognizant Mortgage Services Corporation (CMSC) is a wholly owned subsidiary of Cognizant Technology Solutions Corporation.
<p style="text-align: left;"><span class="text-bold">State Licensing<br> Cognizant Mortgage Services Corporation<br> Current Licenses as of August 6, 2026<br> NMLS # 1687735 <a href="https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/COMPANY/1687735">Consumer Access - Company (nmlsconsumeraccess.org)</a></span></p> <p style="text-align: left;">Cognizant Mortgage Services Corporation (CMSC) provides end-to-end and component based mortgage solutions to deliver differentiated outcomes to the mortgage industry. CMSC is a verified financial service provider by Nationwide Mortgage Licensing System and Registry. CMSC complies with the Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act (S.A.F.E. Act) and other Federal regulations.<br> </p> <table cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"> <tbody><tr><td style="border: 1.0px solid black;" width="40%"><span class="text-bold">License Name</span></td> <td style="border: 1.0px solid black;" width="60%"><span class="text-bold">License Number</span></td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AK Mortgage Broker/Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">AK1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AL Consumer Credit License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">22532</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AR Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">5737</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AR Combination of Mortgage Broker, Mortgage Banker and/or Mortgage Servicer Licenses</td> <td style="border: 1.0px solid black;">115612</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AZ Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">950907</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">AZ Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1004426<table cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"> <tbody><tr></tr></tbody></table> </td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;"><p>CA - DBO Residential Mortgage Lending Act License<br> Licensed by the Department of Financial Protection and Innovation under the California Residential Mortgage Lending Act</p> </td> <td style="border: 1.0px solid black;">41DBO-95722</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">CA - DFPI Debt Collection License </td> <td style="border: 1.0px solid black;">10947-99 </td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">CO Mortgage Company Registration </td> <td>-</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">CT Consumer Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CCA-1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">CT Exempt Company Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ER-1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">CT Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MS-1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">DC Mortgage Dual Authority License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MLB1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">DE Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">25824</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">FL Consumer Collection Agency</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CCA9904748</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">FL Mortgage Lender Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MLD1746</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">GA Mortgage Lender License/Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">60340</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">HI Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">COLA-756</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">HI Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MS228</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">IA Debt Collector Notification</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">IA Mortgage Banker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">2019-0031</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ID Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CCA-10422</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ID Mortgage Broker/Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MBL-2081687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ID Regulated Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">RRL-10494</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">IL Residential Mortgage License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MB.6761404</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">IN Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">IN Mortgage Lending License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">51379</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">KS Mortgage Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MC.0025561</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">KY Mortgage Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MC700172</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">LA Residential Mortgage Lending License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">LA Collection Agency Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MA Debt Collector License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">DC1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MA Exempt Company Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ER1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MD Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">06-23716</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ME Debt Collector License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">DCL15130</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ME Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">SVR15062</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ME Supervised Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MI 1st Mortgage Broker, Lender, and Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">FL0022113</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MI 2nd Mortgage Broker, Lender, and Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">SR0022112</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MS Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MN Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">40682785</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MN Residential Mortgage Originator License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MN-MO-1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MO Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MT Mortgage Broker License Origination</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">MT Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NC Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">119507857</td> </tr><tr><td>NC Mortgage Origination Support Registration</td> <td>R-236687</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ND Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CA103676</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">ND Exempt Company Registration<br> </td> <td style="border: 1.0px solid black;">NDER1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NE Mortgage Banker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NE Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1689</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NH Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">22315-MS</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NH Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">22272-MBR</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NJ Collection Agency Bond</td> <td style="border: 1.0px solid black;">16859</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NJ Residential Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NJ RMLA-Licensed Mortgage Servicer Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NM Mortgage Loan Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NM Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">2719</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NV Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">4936</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NV Exempt Company Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">5329</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NY Buffalo Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CAG19-10050940</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">NYC Collection Agency License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">2093082-DCA</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OH Residential Mortgage Lending Act (RMLA) Certificate of Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">RM.804373.000</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OH Third Party Processing and/or Underwriting Company Exemption</td> <td style="border: 1.0px solid black;">TP.670033.000</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OK Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MB012081</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OK Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ML012972</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OR Collection Agency Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">50287</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OR Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ML-5664</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">OR Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MS-138</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">PA Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">73017</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">PA Mortgage Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">81033</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">RI Debt Collector Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;">20193851DC</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">RI Loan Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">20193763LB</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">RI Third Party Loan Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">20193764LS</td> </tr><tr><td>SC Mortgage Lender Servicer License</td> <td>MS-138</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">SD Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ML.05229</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">TN Mortgage License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">177483</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">TX Collection Bond</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">TX Mortgage Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">TX SML Residential Mortgage Loan Servicer Registration</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">UT Residential First Mortgage Notification</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">VA Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MC-6824</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">VT Loan Servicer License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735-1</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">VT Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> 1513 MB</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WA Business License Collection Agency</td> <td style="border: 1.0px solid black;">604 184 415</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WA Consumer Loan Company License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">CL-1687735</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WI Mortgage Banker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">1687735BA</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WV Debt Collection License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">2366-5727</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WV Mortgage Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">MB-36267</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WV Mortgage Lender License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">ML-36186</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WY Collection Agency Exemption</td> <td style="border: 1.0px solid black;"> -</td> </tr><tr><td style="border: 1.0px solid black;">WY Mortgage Lender/Broker License</td> <td style="border: 1.0px solid black;">3325</td> </tr></tbody></table>
CMSC Offices
<p><br> For complaints, please contact us at # 833-361-8392 or <a href="mailto:Jay.Hinton@cognizant.com">Jay.Hinton@cognizant.com</a>.<br> <br> <a href="mailto:Jay.Hinton@cognizant.com"></a></p>