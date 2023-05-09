Tecnología para industria farmacéutica
Dispositivos médicos
Implementa tecnologías, estrategias digitales y operaciones para mejorar el desarrollo de productos, la velocidad de comercialización y el foco en el paciente para aumentar la rentabilidad.
¿Por qué Cognizant?
Cognizant está en una posición única para ayudar a las farmacéuticas a afrontar algunos de los desafíos más apremiantes de la industria. Te ayudamos a materializar tu visión de negocio, a avanzar en la ciencia, mejorar los resultados para los pacientes y maximizar el valor.
Estamos decididos a liderar la industria mediante la innovación, respaldada por una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en GenAI.
Productos y plataformas
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Soluciones específicas
Soluciones inteligentes para adaptarse a la era digital.
Acelera las soluciones de salud digital que están centradas en las personas, basadas en evidencias y creadas con métodos ágiles.
Los servicios de procesos de negocio modernos pueden ayudar a acelerar el crecimiento de los clientes de tecnología farmacéutica.
Nuestros servicios informáticos ayudan a acelerar los esfuerzos de descubrimiento de fármacos y a mejorar los resultados para los pacientes. Confía en nosotros para abordar el ciclo de vida completo del descubrimiento con ofertas que incluyen servicios de consultoría y nuevo diseño, servicios de automatización de laboratorio, investigación de biomarcadores y subcontratación de procesos de conocimiento.
Nuestros servicios, que emplean las últimas tecnologías digitales, te ayudan a automatizar los procesos de ensayo clínico que son intensivos en mano de obra y mejoran la eficiencia del ciclo de vida del desarrollo.
Nuestros expertos en tecnología y del sector te ayudan a:
- Optimiza el flujo de trabajo entre las actividades ascendentes y descendentes.
- Integra plataformas y procesos para lograr una mayor agilidad en el proceso de ensayo clínico.
- Utiliza modelos de financiación y precios basados en transacciones y resultados para maximizar los presupuestos.
- Favorece una toma de decisiones más informada y estratégica entre socios y grupos de interés.
En la industria farmacéutica, cumplir con las regulaciones globales es costoso y complicado. Nuestras soluciones de cumplimiento normativo te ayudan a cumplir los estándares de la industria. Ayudamos con servicios de validación independientes y el desarrollo de aplicación de normativas. Además, nuestras prácticas recomendadas se centran en la gestión de la seguridad de la información, la validación de sistemas y los registros y firmas electrónicos.
Garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biotecnológicos siempre es un reto importante para la industria farmacéutica. Preparamos tu compañía para cualquier problema, con soluciones que ayudan a recopilar e integrar datos de seguridad procedentes de numerosas fuentes en tiempo real.
La gestión de las relaciones con los pagadores consiste en garantizar que se satisfacen sus necesidades. Nuestra soluciones de mercados gestionados te ayudan a dar respuesta a una larga lista de requisitos, entre los que se incluyen descuentos negociados de precios, mantenimiento de formulario y seguimiento del cumplimiento normativo Te ayudamos a gestionar cada detalle con estrategias y tecnologías digitales que impulsan la eficiencia y reducen los costes.
Nuestros servicios de fabricación para la industria farmacéutica, impulsados por Zenith Technologies y TQS Integration, se centran en agilizar la obtención de valor al tiempo que desarrollan estrategias a largo plazo que cumplen con la promesa de la fabricación 4.0. A través de soluciones de automatización, MES, cloud, datos y tecnología digital brindamos soporte a nuestros clientes, desde la concepción del proyecto hasta la finalización, a lo largo de todo el ciclo de vida de fabricación. Nuestras soluciones end-to-end de fábrica inteligente permiten sistemas TI y OT mejor conectados y más informados, y una toma de decisiones basada en los datos al tiempo que siguen las buenas prácticas de fabricación (GMP).
Los responsables de marketing de la industria farmacéutica deben llegar a diversos públicos y ofrecer mensajes atractivos y personalizados a cada uno de ellos. Los expertos en negocios y tecnología de Cognizant te ayudan a dirigirte a ese público con las estrategias y tecnologías digitales más avanzadas e innovadoras.
Te damos soporte durante todo el ciclo de ventas y marketing. Eso incluye ayudarte a evaluar tus opciones en cuanto a canales promocionales y seleccionar la mejor gestión de relación con el cliente y servicios basados en la nube para tu organización.
Cómo transformamos organizaciones como la tuya
Somos reconocidos constantemente por los mejores analistas de la industria
Cognizant sigue siendo reconocido como un fuerte líder de la industria por los principales analistas de la industria en el sector farmacéutico.
Visita nuestra página de premios de Cognizant para más información.
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