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Tecnología para industria farmacéutica
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Los segmentos a los que prestamos servicio

Dispositivos médicos

Implementa tecnologías, estrategias digitales y operaciones para mejorar el desarrollo de productos, la velocidad de comercialización y el foco en el paciente para aumentar la rentabilidad.

Farmacéuticas y biotecnológicas

Aprovecha la IA generativa, GenAI, las plataformas digitales inteligentes, la nube y los datos para desarrollar medicamentos más seguros, eficaces y asequibles, y para contribuir a mejorar los resultados para los pacientes.

¿Por qué Cognizant?

Cognizant está en una posición única para ayudar a las farmacéuticas a afrontar algunos de los desafíos más apremiantes de la industria. Te ayudamos a materializar tu visión de negocio, a avanzar en la ciencia, mejorar los resultados para los pacientes y maximizar el valor.

Estamos decididos a liderar la industria mediante la innovación, respaldada por una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en GenAI.

100%

de las principales empresas farmacéuticas mundiales son clientes de Cognizant

Principales compañías farmacéuticas
9 de 10

de las principales empresas biotecnológicas cuentan con nosotros

Las principales empresas de biotecnología confían en nosotros
13 de 15

de las principales empresas de dispositivos médicos confían en nuestra experiencia

Las empresas de dispositivos médicos confían en nosotros

Productos y plataformas

Simplifica los ensayos clínicos con Cognizant Clinical Systems Connector

Clinical Systems Connector de Cognizant simplifica los ensayos clínicos al crear un plataforma centralizada para la transferencia de datos y registros.

Cognizant Shared Investigator Platform

Acelera los ensayos clínicos con una plataforma que conecta patrocinadores, centros y proveedores de tecnología que trabajan desde cualquier ubicación.

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doctor utilizando una tablet
Health Sciences Innovation Center

Explora soluciones innovadoras, espacios colaborativos y tecnologías avanzadas que dan forma a la próxima generación de empresas sanitarias y farmacéuticas.

Más información
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Soluciones específicas

Soluciones inteligentes para adaptarse a la era digital.

Acelera las soluciones de salud digital que están centradas en las personas, basadas en evidencias y creadas con métodos ágiles.

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Los servicios de procesos de negocio modernos pueden ayudar a acelerar el crecimiento de los clientes de tecnología farmacéutica.

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Nuestros servicios informáticos ayudan a acelerar los esfuerzos de descubrimiento de fármacos y a mejorar los resultados para los pacientes. Confía en nosotros para abordar el ciclo de vida completo del descubrimiento con ofertas que incluyen servicios de consultoría y nuevo diseño, servicios de automatización de laboratorio, investigación de biomarcadores y subcontratación de procesos de conocimiento.

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Nuestros servicios, que emplean las últimas tecnologías digitales, te ayudan a automatizar los procesos de ensayo clínico que son intensivos en mano de obra y mejoran la eficiencia del ciclo de vida del desarrollo.

Nuestros expertos en tecnología y del sector te ayudan a:

  • Optimiza el flujo de trabajo entre las actividades ascendentes y descendentes.
  • Integra plataformas y procesos para lograr una mayor agilidad en el proceso de ensayo clínico.
  • Utiliza modelos de financiación y precios basados en transacciones y resultados para maximizar los presupuestos.
  • Favorece una toma de decisiones más informada y estratégica entre socios y grupos de interés.
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En la industria farmacéutica, cumplir con las regulaciones globales es costoso y complicado. Nuestras soluciones de cumplimiento normativo te ayudan a cumplir los estándares de la industria. Ayudamos con servicios de validación independientes y el desarrollo de aplicación de normativas. Además, nuestras prácticas recomendadas se centran en la gestión de la seguridad de la información, la validación de sistemas y los registros y firmas electrónicos.

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Garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biotecnológicos siempre es un reto importante para la industria farmacéutica. Preparamos tu compañía para cualquier problema, con soluciones que ayudan a recopilar e integrar datos de seguridad procedentes de numerosas fuentes en tiempo real.

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La gestión de las relaciones con los pagadores consiste en garantizar que se satisfacen sus necesidades. Nuestra soluciones de mercados gestionados te ayudan a dar respuesta a una larga lista de requisitos, entre los que se incluyen descuentos negociados de precios, mantenimiento de formulario y seguimiento del cumplimiento normativo Te ayudamos a gestionar cada detalle con estrategias y tecnologías digitales que impulsan la eficiencia y reducen los costes.

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Nuestros servicios de fabricación para la industria farmacéutica, impulsados por Zenith Technologies y TQS Integration, se centran en agilizar la obtención de valor al tiempo que desarrollan estrategias a largo plazo que cumplen con la promesa de la fabricación 4.0. A través de soluciones de automatización, MES, cloud, datos y tecnología digital brindamos soporte a nuestros clientes, desde la concepción del proyecto hasta la finalización, a lo largo de todo el ciclo de vida de fabricación. Nuestras soluciones end-to-end de fábrica inteligente permiten sistemas TI y OT mejor conectados y más informados, y una toma de decisiones basada en los datos al tiempo que siguen las buenas prácticas de fabricación (GMP).

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Los responsables de marketing de la industria farmacéutica deben llegar a diversos públicos y ofrecer mensajes atractivos y personalizados a cada uno de ellos. Los expertos en negocios y tecnología de Cognizant te ayudan a dirigirte a ese público con las estrategias y tecnologías digitales más avanzadas e innovadoras.

Te damos soporte durante todo el ciclo de ventas y marketing. Eso incluye ayudarte a evaluar tus opciones en cuanto a canales promocionales y seleccionar la mejor gestión de relación con el cliente y servicios basados en la nube para tu organización.

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Cómo transformamos organizaciones como la tuya

Desafío

Una empresa líder en la industria farmacéutica se enfrentó a desafíos para lograr la independencia operativa tras una escisión, debido a la necesidad de una reconstrucción completa de TI. Operar en 90 países y contar con 19.000 empleados sin documentación o sistemas legacy creó riesgos significativos de retrasos y interrupciones empresariales. Para garantizar una transición fluida, la empresa se asoció con Cognizant para diseñar e implementar un moderno entorno informático, aprovechando la experiencia probada para llevar a cabo una transformación compleja a gran escala.

Hechos destacados
  • 12 millones de USD en ahorros operativos
  • Un patrimonio global de TI construido en 90 países en 12 meses
  • 100% de SLA e infraestructura alcanzados desde el primer día
Leer caso práctico
Desafío

Este líder farmacéutico global tuvo dificultades con un modelo de apoyo fragmentado que abarcaba 32 socios en tres continentes. Procesos desconectados, SLA obsoletos y una mala gobernanza generaron costes impredecibles y ralentizaron la adopción tecnológica. El aumento del volumen de tickets por actualizaciones, migraciones y adquisiciones sobrecarga aún más las operaciones, perjudicando la experiencia y productividad del usuario final. Para afrontar estos desafíos, la empresa se asoció con Cognizant para estandarizar los servicios, modernizar la tecnología y construir un entorno de trabajo digital que aumente la eficiencia y apoye el trabajo híbrido.

Hechos destacados
  • Reducción del 45% en la relación usuario-contacto
  • Mejora del 20% en la productividad del usuario final mediante una resolución proactiva y más rápida
  • La satisfacción del cliente tiene puntuaciones consistentemente superiores al 96%
Leer caso práctico
Desafío

La biotecnológica abordó desafíos en la viabilidad de los ensayos clínicos debido a procesos complejos e inconsistentes. El uso de múltiples sistemas condujo a una falta de estandarización en los cuestionarios, lo que provocó ineficiencias para las partes interesadas y los equipos internos. Para optimizar las operaciones, Roche implementó la plataforma de Cognizant, Shared Investigator Platform (SIP), para establecer un enfoque estandarizado y mejorar la eficiencia en todas las áreas terapéuticas.

Hechos destacados
  • Se logró una reducción del 36 % en el tiempo promedio de cumplimentación del cuestionario de viabilidad.
  • Se redujo el tiempo de cumplimentación a un promedio de cuatro días en un solo mes, estableciendo un récord en la empresa
  • Los cuestionarios de viabilidad simplificados permiten más tiempo para abordar temas críticos específicos del estudio
Leer caso práctico

Somos reconocidos constantemente por los mejores analistas de la industria

Cognizant sigue siendo reconocido como un fuerte líder de la industria por los principales analistas de la industria en el sector farmacéutico.


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Equipo

Gagan Syal

Head Life Sciences EMEAM & APAC

Gagan Syal
Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

Carlos Vela
Joaquim Herrera

Senior Customer Relationship Manager

Joaquim Herrera

Da el primer paso para aprovechar la última tecnología de la industria farmacéutica

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales, incluyendo las soluciones para la industria farmacéutica, es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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