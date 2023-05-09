Saltar al contenido principal Skip to footer
Sector sanitario
Cognizant nombrado líder en servicios digitales para proveedores sanitarios de Avasant 2025 RadarView™

Cognizant es reconocida por ofrecer soluciones integrales impulsadas por la IA que permiten a los proveedores modernizar la prestación de atención médica, agilizar operaciones y acelerar la adopción en la nube. El informe destaca las plataformas de NeuroIA® de Cognizant y su experiencia global como motores clave de mejoras medibles en los resultados para los pacientes, la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos.

Leer informe
Servicios digitales para proveedores sanitarios 2025
Cognizant nombrado líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de plataformas de gestión de atención para pagadores, elaborada por Everest Group®

Cognizant es reconocida por su sólida visión, capacidades de plataforma de próxima generación y compromiso con la innovación continua, incluida la automatización avanzada, la información en tiempo real y la IA generativa.

Leer informe
Plataformas de gestión de la atención para pagadores 2025
Cognizant se clasifica como líder en IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment, 2025

Cognizant ha sido reconocido por ofrecer análisis integrales de datos sanitarios basados en el valor que integran capacidades de IA, específicamente destacadas por la escalabilidad de la plataforma, el uso de IA y automatización, la interoperabilidad y los resultados probados con un valor medible.

Leer informe
Logo ISG

Los segmentos sanitarios a los que prestamos servicio

Soluciones de pagadores

Conectamos a pagadores y proveedores para crear una experiencia sin fricciones y facilitar una atención más asequible.

Soluciones para proveedores

Nuestra tecnología y experiencia ayudan a los proveedores a gestionar sus negocios de forma más eficiente y a crear experiencias fluidas para los pacientes.

TriZetto Unify: Para los momentos que importan

TriZetto® Unify es una estrategia y un marco innovadores diseñado para transformar las interacciones entre pagadores y proveedores mejorando la transparencia, reduciendo las cargas administrativas y  ayudando a mejorar la atención al paciente.

Con TriZetto Unify, la comunicación se agiliza y se enriquece con datos clínicos, garantizando experiencias positivas en los “momentos que importan”, donde las decisiones críticas de atención se toman con la mejor información disponible.

Leer más

¿Por qué Cognizant?

Cognizant cuenta con una experiencia inigualable en permitir que pagadores y proveedores se mantengan al día con la tecnología avanzada, las regulaciones en constante cambio y las crecientes presiones financieras.

Somos 80.000 personas que piensan y materializan, con la tecnología, los servicios, la experiencia y la escala adecuadas para ayudar a unificar el servicio sanitario y lograr mejores resultados para todos.

Cognizant gestiona 4.400 millones de transacciones entre pagadores y proveedores anualmente y trabajamos en 350 grandes sistemas sanitarios.

Estamos decididos a liderar la industria mediante la innovación, respaldada por una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en GenAI.

4.400 millones

transacciones anuales entre pagador y proveedor

imagen de chip de puntos de conexión
+350

principales sistemas sanitarios

imagen de círculos concéntricos
+80.000

Expertos en la industria sanitaria

Imagen de un grupo de personas dentro de un círculo

Cómo transformamos organizaciones como la tuya

Desafío

Mejorar la velocidad y precisión en el procesamiento de reclamaciones durante la creciente demanda de servicios sanitarios de uan forma consistente con los amplios requisitos de cumplimiento de datos y seguridad de Signature Performance que atiende a un cliente gubernamental.

Hechos destacados
  • Logró un nivel de auto-adjudicación de reclamaciones del 94%, un aumento de más del 30%
  • Logró una tasa de precisión del 98% en el procesamiento de reclamaciones
  • Auto-adjudicó más de siete millones de reclamaciones en el primer año de funcionamiento
  • Se abordaron los requisitos de cumplimiento del cliente gubernamental con el despliegue de la plataforma central de administración Trizetto® Facets® en la nube de Microsoft Azure
Leer caso práctico
Desafío

Mejorar la automatización de El Paso Health para gestionar el creciente volumen de reclamaciones.

Hechos destacados
  • Aumentó la cuota de mercado al 17% mediante procesos eficientes
  • Aumento de la tasa de autoadjudicación de reclamaciones en un 8,7%
  • Aumentaron las puntuaciones de satisfacción de los proveedores en casi un 15% en la gestión de la utilización y la calidad, y un 20% en la red/coordinación de la atención
  • Se logró una automatización del 100% en los reembolsos para contratos complejos relacionados con el diagnóstico (DRG)
  • Logró una automatización del 100% de apelaciones y quejas, así como el cumplimiento total de las directrices regulatorias de Medicaid de Texas
Leer caso práctico
Desafío

Reducir las reclamaciones denegadas de seguro de salud y mejorar la recaudación para MetroHealth.

Hechos destacados
  • Disminución de las denegaciones en un 30%, lo que se traduce en 13 millones de dólares en ingresos adicionales en un año
  • Aumentó la recaudación media diaria en un 25%
Leer caso práctico
Desafío

Mejorar el acceso inicial de los pacientes centrándose en los pagos anticipados y las autorizaciones previas para un gran proveedor de servicios sanitarios con sede en EE.UU.

Hechos destacados

Aumentos significativos en las recogidas iniciales de pacientes, acelerándose con el tiempo:

  • Aumento del 49% en las recaudaciones iniciales en los primeros seis meses
  • Incremento del 304% en los cobros iniciales en el primer año
Leer caso práctico

Nuestro ecosistema de socios permite soluciones a medida

Aprovechamos los más de 4.850 expertos en productos de nuestro ecosistema de socios para identificar y desarrollar las mejores soluciones para tus necesidades, sea cual sea el segmento en el que operes.

Visita nuestra página de socios Cognizant para más información.

Reconocido de manera habitual por los principales analistas de la industria

Cognizant, reconocida en los mercados de TI y sanitarios por los principales analistas de esta industria.

Logo vectorial del Grupo Everest
Logo estrecho de Forrester Black RGB
Logo de Gartner
Logo azul del encabezado IDC
Logo iii big
Logo principal de HFS

Visita nuestra página de premios de Cognizant para más información.

Health Sciences Innovation Center

Explora soluciones innovadoras, espacios colaborativos y tecnologías avanzadas que dan forma a la próxima generación de empresas sanitarias y farmacéuticas.

Más información

Últimos artículos

Cómo los pagadores pueden adelantarse a los cambios en la autorización previa

Los pagadores pueden mejorar la experiencia de los miembros y agilizar el cumplimiento normativo basándose en los estándares FHIR® e invirtiendo ahora en la integración con proveedores clave.

Leer más
Un médico conversando con una mujer que sostiene una pastilla, mientras sonríen y hablan
Piensa en "ecosistema" más que en "empresa": la atención sanitaria en la era en la que el paciente está en el centro

Las organizaciones de servicios sanitarios deben reconocer oportunidades clave y áreas de sinergia para prosperar en un ecosistema más colaborativo y basado en valores.

Leer más
Un niño de pie chocando la mano con un médico que está tumbado
Ocho pasos para mejorar la igualdad de oportunidades en servicios sanitarios

Las organizaciones sanitarias pueden lograr avances significativos y construir negocios más saludables centrándose en el acceso a la atención.

Leer más
Profesional médico que ayuda a un paciente mayor
Las aseguradoras de salud se enfrentan a la pregunta del millón sobre la IA

Si amplían su enfoque más allá de los recortes de costes, los pagadores podrían obtener una buena parte de los más de 1 billón de dólares que esperamos que la IA generativa aporte a la economía.

Leer más
Un montón de rayas de luz curvas de tono azul
Ver todo

Equipo

Patricia Hunter-Dennehy

Senior Vice President, Head of Provider/Payvider Business

Foto de perfil Patricia Hunter-Dennehy
Sanjay Subramanian

Senior Vice President and Head of Healthcare Payer Business

Foto de perfil de Sanjay Subramanian
Craig Mengert

Chief Excecutive, Cognizant TriZetto Healthcare Products

Foto de perfil de Craig Mengert

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento. Nuestros expertos en servicios de TI para el sector sanitario nos permite integrar tecnología de vanguardia en las operaciones.

Hablemos de cómo las soluciones digitales de TI para el sector sanitario pueden trabajar para la empresa.

