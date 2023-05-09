Sector sanitario
Cognizant cuenta con una experiencia inigualable en permitir que pagadores y proveedores se mantengan al día con la tecnología avanzada, las regulaciones en constante cambio y las crecientes presiones financieras.
Somos 80.000 personas que piensan y materializan, con la tecnología, los servicios, la experiencia y la escala adecuadas para ayudar a unificar el servicio sanitario y lograr mejores resultados para todos.
Cognizant gestiona 4.400 millones de transacciones entre pagadores y proveedores anualmente y trabajamos en 350 grandes sistemas sanitarios.
Estamos decididos a liderar la industria mediante la innovación, respaldada por una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en GenAI.
Cómo transformamos organizaciones como la tuya
Nuestro ecosistema de socios permite soluciones a medida
Aprovechamos los más de 4.850 expertos en productos de nuestro ecosistema de socios para identificar y desarrollar las mejores soluciones para tus necesidades, sea cual sea el segmento en el que operes.
Reconocido de manera habitual por los principales analistas de la industria
Cognizant, reconocida en los mercados de TI y sanitarios por los principales analistas de esta industria.
