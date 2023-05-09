Sector sanitario

Cognizant cuenta con una experiencia inigualable en permitir que pagadores y proveedores se mantengan al día con la tecnología avanzada, las regulaciones en constante cambio y las crecientes presiones financieras.

Somos 80.000 personas que piensan y materializan, con la tecnología, los servicios, la experiencia y la escala adecuadas para ayudar a unificar el servicio sanitario y lograr mejores resultados para todos.

Cognizant gestiona 4.400 millones de transacciones entre pagadores y proveedores anualmente y trabajamos en 350 grandes sistemas sanitarios.

Estamos decididos a liderar la industria mediante la innovación, respaldada por una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en GenAI.