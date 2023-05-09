Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@75727a3f" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4139d680" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4d227389" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6beaf90" Inversores
Mercados de capitales
Contactar

La industria de los mercados de capitales está evolucionando rápidamente, con más regulaciones, transferencia de riqueza intergeneracional y mayores demandas de los clientes. Nuestra experiencia en ingeniería de software, nuestro conocimiento del sector y nuestra tecnología de vanguardia pueden ayudarte a satisfacer las necesidades de tu negocio y a mantenerte a la vanguardia en esta era de transformación impulsada por la IA.


Innova

con velocidad para navegar hábilmente por una industria en rápida transformación y un panorama regulatorio cambiante.


Moderniza

combinando  soluciones impulsadas por la IA, los datos y el ingenio humano para crear experiencias omnicanal que impulsen el crecimiento empresarial.


Optimiza

para mejorar la eficiencia operativa, agilizar los procesos y maximizar la rentabilidad.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Segmentos de mercados de capitales a los que prestamos servicio

Activos y gestión de patrimonio

Nuestras soluciones de transformación digital mejoran la eficiencia operativa, la participación del cliente y la toma de decisiones basada en los datos.

Banca de inversión e intermediación

Nuestros marcos y soluciones ayudan a agilizar las operaciones de negociación, mejorar el cumplimiento normativo y optimizar el análisis de datos en toda la cadena de valor.

Infraestructura de mercado

Ayudamos a modernizar las operaciones mediante el despliegue de servicios de BPO con IA integrada que transforman las aplicaciones legacy en una infraestructura moderna que satisface las crecientes necesidades de los clientes.

Valores y servicios de custodia

Nuestras soluciones de custodia seguras y escalables mejoran la protección de activos, agilizan los procesos de liquidación y garantizan el cumplimiento normativo de los clientes de custodia.

Capital privado, hedge funds

Nuestras soluciones avanzadas de análisis y automatización mejoran las estrategias de inversión, optimizan la calidad de los acuerdos, mejoran la gestión de riesgos y agilizan los flujos de trabajo operativos.

Ofertas

Servicios de aplicaciones

El software es la alquimia que impulsa a las empresas modernas. Diseñamos productos que crean información y generan los resultados que buscas.

Más información
Racionalización y modernización de aplicaciones

Mientras las empresas luchan con las tecnologías legacy para prepararse para el futuro, nuestra solución aumenta la eficiencia, elimina la deuda técnica y moderniza las aplicaciones.

Leer más
Ingeniería de calidad

Desarrolla los mejores estándares de ingeniería y aseguramiento para que los cambios se puedan realizar correctamente desde el principio y se publiquen con confianza.

Leer más
Transformación cloud

Combinamos soluciones en la nube, un profundo conocimiento de la industria y asociaciones para migrar, integrar, automatizar, administrar y ofrecer los resultados que favorecen la innovación y crecimiento.

Leer más
Infraestructura y operaciones de TI

Hoy en día, la infraestructura debe predecir el cambio. Podemos ayudar a maximizar el potencial de la automatización y de un centro de datos definido por software, utilizando un modelo de catálogo alineado con el negocio.

Leer más
Ciberseguridad

Logra una vista de 360 grados con nuestras ofertas modulares, modelos de entrega híbridos y plataformas impulsadas por IA, para eliminar los puntos ciegos y garantizar la resiliencia, el crecimiento y la innovación.

Leer más
Estrategia y modelo operativo

Implementa una estrategia digital eficaz en el front, middle y back office para satisfacer las crecientes demandas de los clientes, ofreciendo productos y servicios listos para lo digital.

Servicios de procesos de negocio

Impulsa la interacción y los ingresos y crea experiencias personalizadas para los inversores omnicanal que impulsen el crecimiento, con servicios de BPO de mercados de capitales que combinan soluciones integradas en IA, datos e ingenio humano.

Leer más
Meritsoft

Prepárate para la era digital con una gama de soluciones tecnológicas para gestionar el procesamiento posterior a la negociación, abordar los requisitos de cumplimiento normativo y lograr un procesamiento directo.

Leer más
Cognizant Moment™

Impulsa la innovación con información de big data e IA generativa (GenAI) fomentando el crecimiento, atrayendo clientes, fidelizando e impulsando nuevos ingresos.

Descubre cómo
Gestión de la transformación

Convierte tu negocio en una empresa moderna para diseñar y facilitar un viaje de transformación holístico y eficaz.

Proceso de negocio

Acelera la comercialización e impulsa el crecimiento remodelando el panorama empresarial con metodologías de optimización de procesos probadas.

IA generativa

Con el acelerado avance de las capacidades de la IA generativa (GenAI), Cognizant ayuda a los directivos financieros a superar el bombo publicitario y a aprovechar los beneficios reales de esta tecnología.

Leer más
Inteligencia artificial y análisis

Convierte la IA en la base del negocio, automatizando las tareas cotidianas y permitiendo una toma de decisiones rápida y prescriptiva a través del análisis. Ponemos en práctica la IA para ofrecer eficiencia, innovación y agilidad.

Leer más
Estrategia de datos

Alinea la estrategia de datos con los resultados del negocio. Nuestro enfoque permite que la innovación y la renovación de datos coexistan, al tiempo que acelera el valor para el negocio.

La gestión de datos

Organiza, accede y consigue información de los datos, impulsando decisiones informadas al tiempo que garantiza el cumplimiento y la seguridad. Transformamos las complejidades de los datos en oportunidades de crecimiento.

Leer más
Modernización de datos

Migra los sistemas legacy a una arquitectura basada en la nube. Sitúate a la vanguardia del panorama digital con un ecosistema de datos preparado para el futuro que dé respuesta a las demandas cambiantes del negocio.

Leer más
Business intelligence y visualización

Toma mejores decisiones utilizando datos contextuales e hiperpersonalizados. Al conectar los datos con la IA, elevamos la BI más allá de los KPI y los paneles de control para tomar decisiones orientadas a resultados.

Cognizant, líder en los mercados de capitales

En el informe PEAK Matrix® de Everest Group, Cognizant es nombrada líder en operaciones de mercados de capitales.

Leer más

Herramientas

Cognizant Neuro® AI

Incrementa el rendimiento de la empresa e impulsa nuevos canales de ingresos tangibles, optimizando las decisiones para lograr un impacto en el mundo real. Mejora la orquestación multiagente para crear rápidamente prototipos y casos de uso de IA.

Leer más
Imagen de activo destacado
Cognizant Neuro® IT Operations

Sienta las bases para un negocio digital preparado para el futuro Utiliza herramientas automatizadas impulsadas por la IA para mejorar la resiliencia, reducir la complejidad y obtener una visibilidad completa de las operaciones de TI.

Leer más
Imagen de activo destacado
Cognizant Skygrade™

Moderniza, migra y gestiona las aplicaciones en la nube con una plataforma que acelera el tiempo de generación de valor, mejora la eficiencia de la nube y reduce la complejidad en los entornos multinube y periféricos.

Leer más
Imagen de activo destacado
Cognizant Flowsource™

Marca el comienzo de la próxima generación de ingeniería con una plataforma full-stack impulsada por la IA que acelera la innovación mediante al ciclo de vida del desarrollo de software.

Ver más
Imagen de activo destacado
IMPULSADOS POR LOS RESULTADOS

Benefíciate de nuestra experiencia

Descubre cómo evolucionan los modelos operativos y tecnológicos con Cognizant.

Un gestor de inversiones global
Un gestor de inversiones global

garantiza una migración fluida a la nube con pruebas de estrés de aseguramiento de la calidad un 80% más rápidas.

Un gestor de inversiones global
Una empresa de gestión de activos en crecimiento
Una empresa de gestión de activos en crecimiento

Utiliza la automatización para reducir el tiempo de actualizaciones e informes para los inversores de cuatro días a 45 minutos.

Una empresa de gestión de activos en crecimiento

La IA que aplicamos en tu sector, la explicamos aquí

SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?

SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?

La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?

Leer artículo
IA en energía: cuando el talento marca la diferencia

IA en energía: cuando el talento marca la diferencia

La IA promete transformar la energía, pero la diferencia entre el piloto y el impacto no está en la tecnología: está en el talento. Descubre cómo Moeve aplica inteligencia artificial en sus energy parks y por qué las personas marcan la diferencia.

Leer artículo
Por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA

Por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA

La IA ya transforma el trabajo, pero su verdadero valor depende del pensamiento crítico, la formación y el criterio humano para aplicarla con sentido estratégico y generar impacto real en negocio.

Leer artículo
IA y experiencia de usuario: el riesgo de automatizar sin supervisión humana

IA y experiencia de usuario: el riesgo de automatizar sin supervisión humana

Expertos de Cognizant y Banco Santander explican cómo combinar IA y criterio humano para diseñar experiencias de usuario que generan confianza, reducen fricción y se traducen en resultados de negocio reales.

Leer artículo
Integrar la IA en el día a día de la empresa: del piloto a la realidad

Integrar la IA en el día a día de la empresa: del piloto a la realidad

Descubre de la mano de expertos de Cognizant Iberia y de Eurostar Mediagroup cómo las organizaciones pueden dejar atrás las pruebas de concepto y convertir la inteligencia artificial en un motor real de negocio.

Leer artículo
Ingeniería de software e IA: Eficiencia y calidad de código

Ingeniería de software e IA: Eficiencia y calidad de código

De la generación de código a la arquitectura inteligente. Exploramos de la mano de expertos de Cognizant y del Banco Santander cómo la IA acelera los ciclos de desarrollo y eleva los estándares de calidad técnica.

Leer artículo
Más allá del hype: Definir el propósito real de la IA en tu empresa

Más allá del hype: Definir el propósito real de la IA en tu empresa

No basta con implementar tecnología; hay que saber para qué. Expertos de Cognizant junto con profesionales del Banco Santander explican cómo alinear la IA con los objetivos core de tu organización.

Leer artículo
Ética en la IA: Construyendo confianza en la era del dato

Ética en la IA: Construyendo confianza en la era del dato

Cuatro voces líderes del sector charlan sobre cómo la confianzse ha convertido en el nuevo activo y nos descubren cómo implementar una IA responsable mediante marcos éticos y una gestión de datos transparente y segura.

Leer artículo
IA y talento: ¿Sustitución o aumento de capacidades humanas?

IA y talento: ¿Sustitución o aumento de capacidades humanas?

¿Aliada o competencia? Expertos del Banco Santander y Cognizant analizan cómo la IA está redefiniendo el mercado laboral y por qué el "aumento de capacidades" es la clave para las empresas del futuro.

Leer artículo

Equipo

Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Imagen de Nageswar Cherukupalli
Sathish Ranganathan

Vice President and SBU Head, Capital Markets

Sathish Ranganathan

Da el primer paso con soluciones tecnológicas para el mercado de capitales

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.