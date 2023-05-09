Mercados de capitales
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Segmentos de mercados de capitales a los que prestamos servicio
Activos y gestión de patrimonio
Nuestras soluciones de transformación digital mejoran la eficiencia operativa, la participación del cliente y la toma de decisiones basada en los datos.
Banca de inversión e intermediación
Nuestros marcos y soluciones ayudan a agilizar las operaciones de negociación, mejorar el cumplimiento normativo y optimizar el análisis de datos en toda la cadena de valor.
Infraestructura de mercado
Ayudamos a modernizar las operaciones mediante el despliegue de servicios de BPO con IA integrada que transforman las aplicaciones legacy en una infraestructura moderna que satisface las crecientes necesidades de los clientes.
Valores y servicios de custodia
Nuestras soluciones de custodia seguras y escalables mejoran la protección de activos, agilizan los procesos de liquidación y garantizan el cumplimiento normativo de los clientes de custodia.
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