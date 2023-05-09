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IA generativa y agéntica en Banca - Soluciones Tecnológicas

Impulsar la banca autónoma con IA avanzada

El futuro de la banca es ahora. Estamos industrializando la IA generativa y agéntica para transformar las instituciones tradicionales en empresas autónomas.

Aprovechando plataformas propietarias como Cognizant Neuro® AI y Agent Foundry, ayudamos a los bancos a ir más allá de pilotos aislados hacia una implementación a escala empresarial, impulsando una hiperpersonalización en la experiencia del cliente y alcanzando una velocidad operativa sin precedentes.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Segmentos bancarios a los que prestamos servicio

Banca minorista y comercial

Crea experiencias de nueva generación para clientes corporativos y experiencias end-to-end para clientes del retail que ofrezcan operaciones y procesos de pagos más eficientes.

Préstamos

Mantén el factor humano en tus procesos de préstamo. Alcanza la escala y la estabilidad con front y back-offices automatizados soportados por soluciones de TI de servicios financieros.

Pagos

Moderniza los procesos clave con servicios de TI para banca.Nuestras estrategias y diseños empresariales te ayudan a aumentar el rendimiento y mejorar la gestión de riesgos y fraudes.

Reconocimientos

NelsonHall nombra a Cognizant líder en servicios bancarios centrales

En la evaluación de proveedores NEAT de NelsonHall, Cognizant destacó en general, situándose en el cuadrante líder en todas las categorías, incluyendo automatización de procesos e IA y análisis.

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Cognizant, líder en el informe Everest Group banking IT PEAK 2025

Los bancos eligen Cognizant por nuestro enfoque basado en la consultoría, la rápida innovación y la automatización habilitada por IA que aumenta la resiliencia y reduce la deuda técnica y el tiempo de salida al mercado.

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Cognizant es uno de los dos líderes principales de NelsonHall NEAT en banca

Los bancos que enfrentan presiones de costes, pérdida de clientes y demandas digitales recurren a Cognizant para una modernización habilitada por IA que desbloquea valor y crecimiento empresarial.

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La IA que aplicamos en tu sector, la explicamos aquí

SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?

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La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?

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La IA promete transformar la energía, pero la diferencia entre el piloto y el impacto no está en la tecnología: está en el talento. Descubre cómo Moeve aplica inteligencia artificial en sus energy parks y por qué las personas marcan la diferencia.

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La IA ya transforma el trabajo, pero su verdadero valor depende del pensamiento crítico, la formación y el criterio humano para aplicarla con sentido estratégico y generar impacto real en negocio.

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Expertos de Cognizant y Banco Santander explican cómo combinar IA y criterio humano para diseñar experiencias de usuario que generan confianza, reducen fricción y se traducen en resultados de negocio reales.

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Descubre de la mano de expertos de Cognizant Iberia y de Eurostar Mediagroup cómo las organizaciones pueden dejar atrás las pruebas de concepto y convertir la inteligencia artificial en un motor real de negocio.

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Ingeniería de software e IA: Eficiencia y calidad de código

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De la generación de código a la arquitectura inteligente. Exploramos de la mano de expertos de Cognizant y del Banco Santander cómo la IA acelera los ciclos de desarrollo y eleva los estándares de calidad técnica.

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Más allá del hype: Definir el propósito real de la IA en tu empresa

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No basta con implementar tecnología; hay que saber para qué. Expertos de Cognizant junto con profesionales del Banco Santander explican cómo alinear la IA con los objetivos core de tu organización.

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Ética en la IA: Construyendo confianza en la era del dato

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Cuatro voces líderes del sector charlan sobre cómo la confianzse ha convertido en el nuevo activo y nos descubren cómo implementar una IA responsable mediante marcos éticos y una gestión de datos transparente y segura.

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BANCA

Equipo

Guillermo de Andrés

Associate Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

José Manuel Zafra

Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

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