IA generativa y agéntica en Banca - Soluciones Tecnológicas

Impulsar la banca autónoma con IA avanzada
El futuro de la banca es ahora. Estamos industrializando la IA generativa y agéntica para transformar las instituciones tradicionales en empresas autónomas.
Aprovechando plataformas propietarias como Cognizant Neuro® AI y Agent Foundry, ayudamos a los bancos a ir más allá de pilotos aislados hacia una implementación a escala empresarial, impulsando una hiperpersonalización en la experiencia del cliente y alcanzando una velocidad operativa sin precedentes.