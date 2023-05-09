Servicios SAP

"Gracias por el éxito en la puesta en producción yla transición, sin interrupción del negocio, al nuevo sistema. Estoy gratamente sorprendido de sus conocimientos en sistemas colectivos y SAP, su increíble resistencia, su perseverancia pese a los obstáculos encontrados en el camino y su gestión del mejor, más exhaustivamente planificado y perfectamente ejecutado proyecto de TI en el que he participado nunca. Una implementación con éxito y cero problemas como ésta no ocurre todos los días".

- Chief Information Officer de una empresa sanitaria de especialidades con sede en EE. UU.