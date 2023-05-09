Servicios SAP

Visión general
Las expectativas de los consumidores están cambiando de características tecnológicas a resultados de negocio. A medida que las dinámicas de los negocios cambian, las organizaciones deben innovar, simplificar y agilizar los procesos para brindar las mejores experiencias a los clientes y mejorar la eficiencia operativa.
- La modernización permite a las compañías ofrecer experiencias personalizadas y desplegar nuevos modelos digitales de negocio bajo demanda
- La agilidad permite a las compañías acceder a los datos y adaptar los procesos para dar respuesta a las demandas del cliente en cualquier momento y lugar