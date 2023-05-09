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SAP
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Visión general 

Las expectativas de los consumidores están cambiando de características tecnológicas a resultados de negocio. A medida que las dinámicas de los negocios cambian, las organizaciones deben innovar, simplificar y agilizar los procesos para brindar las mejores experiencias a los clientes y mejorar la eficiencia operativa.
  • La modernización permite a las compañías ofrecer experiencias personalizadas y desplegar nuevos modelos digitales de negocio bajo demanda
  • La agilidad permite a las compañías acceder a los datos y adaptar los procesos para dar respuesta a las demandas del cliente en cualquier momento y lugar
Las prestaciones y los servicios de Cognizant se centran en los resultados para nuestros clientes utilizado soluciones avanzadas, servicios digitales y de consultoría, y gestión transformadora de las aplicaciones.
Con un gran equipo de consultores SAP certificados y cualificados, y de expertos de la industria, Cognizant ofrece un valor inigualable mediante soluciones innovadoras y sostenibles diseñadas para dar respuesta a los requisitos únicos de cada industria. 
Nuestra presencia global de delivery, nuestro modelo de entrega de nivel cuatro y ubicaciones flexibles nos permiten brindar los mejores servicios SAP a nuestros clientes, sin importar dónde se encuentren.
Socio validado de RISE with SAP

Cognizant es reconocido como socio validado de RISE with SAP por su experiencia en las transformaciones de RISE with SAP, lo que pone de manifiesto nuestro compromiso con la transformación acelerada de la nube, un enfoque estructurado con hitos claros y preparación para la innovación. Con un profundo conocimiento de la industria, riesgos reducidos de proyectos y plazos predecibles, permitimos la adopción fluida de la nube de SAP, implementaciones de riesgo mitigado y acceso a los recursos de SAP, ayudando a los clientes a desbloquear eficiencias, acelerar el crecimiento y lograr resultados de transformación de alta calidad.

Socio validado de RISE with SAP

Servicios

Las empresas están reinventando los entornos de SAP con IA orientada al contexto integrada en SAP para transformar procesos y permitir operaciones inteligentes, conectadas y orientadas a resultados. Gracias a la certificación SAP Business AI Solutions Operations, las ofertas de IA empresarial de Cognizant ofrecen una transformación segura, escalable y responsable con un impacto medible.

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Hoy las organizaciones necesitan dar el gran salto para transformar sus negocio en una empresa del mañana. El framework ‘Learn Enable Accelerate Perform’ de Cognizant permite a los clientes adoptar un enfoque basado en el valor y abordar el ciclo de vida completo de la transformación de su negocio al reunir los componentes básicos de RISE with SAP y nuestras herramientas y frameworks propietarios para una entrega más rápida.

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Las empresas inteligentes necesitan operar con rapidez, agilidad y flexibilidad. Nuestras soluciones probadas y testadas te ayudan a transformar rápidamente tu actual panorama SAP en un entorno S/4HANA fiable y preparado para el futuro con una mínimo disrupción y riesgo

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Incrementar la fidelidad del cliente requiere colocarle en el centro de tu empresa. Nuestra suite de frameworks cloud amplía las soluciones SAP CX de manera sencilla y ofrece experiencias modernas junto con un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes.

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A medida que las empresas escalan globalmente, la agilidad y la modernización se vuelven críticas. Nuestros servicios de adopción de la nube, soportados por nuestra relación con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, ayudan a simplificar el aprovisionamiento, acelerar la habilitación de la nube y satisfacer las necesidades de las empresas bajo demanda.

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La innovación es el principio básico de un negocio sostenible. Nuestras ofertas SAP Business Technology Platform (BTP) ayudan al cliente a embarcarse en un viaje para innovar su core inteligente.

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Para las empresas inteligentes, los datos no son solo un activo, sino el motor de la transformación. Nuestros servicios de SAP Data & Analytics te permiten transformar los datos en conocimientos, impulsar decisiones informadas y desbloquear un valor medible para el negocio.

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Las empresas modernas ganan al transformar el talento en una ventaja estratégica. Nuestros servicios integrales de gestión de capital humano, impulsados por SAP SuccessFactors, te ayudan a mejorar la experiencia de los empleados, desbloquear el potencial de la fuerza laboral e impulsar resultados de talento medibles en toda la empresa, así como valor para el negocio.

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Contenido destacado

Finalista de SAP Pinnacle Awards 2023

Cognizant ha sido seleccionada como finalista en los SAP Pinnacle Awards 2023 en la categoría de transformación del proceso de negocio. Esta categoría nos reconoce como un socio que demuestra la gran contribución al desarrollo de la solución, la innovación y el éxito del cliente con soluciones SAP Signavio.

Logo finalista en SAP Pinnacle Awards 2023
Cognizant y Signavio se unen para ofrecer transformación impulsada por BPI

Cognizant y Signavio han firmado el primer acuerdo de este tipo para proporcionar inteligencia de proceso de negocio (BPI) que lidere los viajes de transformación que generan más visibilidad de los análisis de procesos, la adopción de mejores prácticas y la automatización mientras aceleran la modernización. Los clientes pueden encontrar ineficiencias del proceso y definir mejoras para conseguir una mayor agilidad y resiliencia.

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Logo SAP Signavio
Cognizant es un socio global de servicios estratégicos SAP

Como socio GSSP de SAP, brindamos soluciones innovadoras y personalizadas a los clientes para ayudarles a acelerar su viaje a la empresa inteligente. A través de nuestros programas de innovación y desarrollo con SAP, los clientes obtienen valor para el negocio y consiguen sus objetivos de sostenibilidad de manera que pueden avanzar y mantenerse a la vanguardia.

Logo SAP partner gold
Cognizant gana el premio 2022 Microsoft US Partner of the Year por SAP en Azure

Cognizant ha ganado varios premios de Microsoft, incluido el premio MSUS Partner Award de 2022 por 'SAP en Azure'. Estos premios reconocen nuestra capacidad de ofrecer resultados innovadores de transformación digital a nuestros clientes y de abordar sus problemas empresariales utilizando la nube de Microsoft y SAP.

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microsoft-us-partner-award-2022
Cognizant, líder en servicios de migración a la nube de SAP

NelsonHall reconoce a Cognizant como líder en su informe de servicios de migración a la nube de SAP 2021 en todos los segmentos de mercado- en general y capacidad de migración del legacy y de transformación a S/4HANA- reconociendo nuestra madurez, alianzas y ofertas propias.

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Logo Nelson Hall
Cognizant obtiene siete certificaciones globales de SAP

Somos un socio de outsourcing de SAP certificado para las soluciones S/4HANA, SAP BTP (por primer vez) operaciones cloud y de infraestructura y soluciones SuccessFactors, entre otros. Esto pone de manifiesto nuestra capacidad para brindar servicios SAP de la más alta calidad y ayudar a los clientes a conseguir objetivos de sostenibilidad mientras aceleran su viaje a una empresa inteligente.

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Cognizant obtiene siete certificaciones globales de SAP

"El equipo de Cognizant ha sido una pieza clave en el éxito de la integración de tres proveedores de sistemas. Sin ellos no habría sido posible implementar este programa con éxito y en plazo en nuestras operaciones. Este programa representa un gran cambio para nuestro negocio".

- Vice President, Supply Chain, Global Packaging Solutions Company

"Seleccionamos a Cognizant por su enfoque consultivo, su amplia experiencia en nuestro sector y sus expertos en aplicaciones empresariales SAP. Al sustituir sistemas legacy dispares procedentes de diversas adquisiciones y armonizar los procesos de negocio, Cognizant soporta nuestra estrategia de crecimiento y nos ayuda a proporcionar la mejor experiencia para el cliente en todo el mundo".

- Senior Vice President and Chief Information Officer, Leading Global Providers of Critical Technical Information

"Gracias por el éxito en la puesta en producción yla transición, sin interrupción del negocio, al nuevo sistema. Estoy gratamente sorprendido de sus conocimientos en sistemas colectivos y SAP, su increíble resistencia, su perseverancia pese a los obstáculos encontrados en el camino y su gestión del mejor, más exhaustivamente planificado y perfectamente ejecutado proyecto de TI en el que he participado nunca. Una implementación con éxito y cero problemas como ésta no ocurre todos los días".

- Chief Information Officer de una empresa sanitaria de especialidades con sede en EE. UU.

"No podríamos haber logrado nuestra actualización a SAP sin el equipo de Cognizant y su integración dentro de la organización del proyecto. Según nuestros costes operativos reales previos y los costes anticipados de Azure, estimamos un ahorro financiero anual de al menos un 25% tras empezar a trabajar con SAP en la nube".

- Chief Information Officer de empresa líder de contratación en Emiratos Árabes Unidos

"El liderazgo de Cognizant y el esfuerzo de su equipo nos ha permitido tener éxito en estas iniciativas. El apoyo de AMS ha sido también fundamental para nuestras operaciones en curso. Gracias por el gran trabajo realizado. Esperamos un rendimiento fuerte sostenido a medida que avancemos con futuros esfuerzos de trabajo".

- Vice President, Business Applications de compañía global de soluciones de embalaje

Socios SAP

En Cognizant, nos asociamos y colaboramos con organizaciones cuyos productos y servicios complementan los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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