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Bienes de consumo
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Hoy el éxito demanda velocidad, inteligencia y experiencias conectadas. Cognizant empodera a las empresas con conocimientos de IA, plataformas en la nube y transformación de extremo a extremo: modernizando operaciones, personalizando la experiencia del cliente y fomentando el crecimiento con resiliencia.

HFS Horizon 3 Líder del mercado en ecosistemas inteligentes para el retail y bienes de consumo 2025

Cognizant ha sido reconocida como líder en el último informe de HFS Research, destacando nuestro compromiso con la innovación en las funciones orientadas al cliente y el desarrollo de productos. Con inversiones estratégicas en la nube, análisis e inteligencia artificial, estamos ayudando a dar forma al futuro de la industria del retail.

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Logo principal de HFS
Cognizant ha sido reconocida como líder en la evaluación CPG Services Matrix® PEAK 2025 elaborado por Everest Group

Este reconocimiento refleja nuestro liderazgo en servicios en bienes de consumo (CPG), impulsado por una profunda experiencia en el sector, una entrega escalable y alianzas de confianza con clientes. Escalar hasta el 4º puesto reafirma nuestro compromiso con la innovación con propósito y la transformación cuantificable la industria de bienes de consumo.

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Cognizant nombrado líder en el Informe NEAT de NelsonHall de transformación del proceso de compras 2025
Cognizant reconocida como líder en la evaluación Marketing Services PEAK Matrix® 2025 elaborada por Everest Group

El marketing es el punto de encuentro entre la creatividad y la tecnología de vanguardia y está evolucionando rápidamente. En Cognizant, estamos a la vanguardia, combinando IA, datos y diseño para ofrecer experiencias personalizadas a gran escala.

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Cognizant fue nombrada líder en la evaluación Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® elaborada por Everest Group
Cognizant se posiciona como un líder y como una organización con un rendimiento destacado en servicios de IA y de GenAI.

Everest Group nombra a Cognizant como líder y 'star perfomer' en servicios de IA y GenAI impulsados por su plataforma Neuro® AI y la expansión de soluciones de IA agéntica, mediante una innovación responsable y escalable respaldada por sólidas alianzas y experiencia en la entrega. Ayuda a los clientes a pasar de la experimentación a la transformación empresarial.

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Cognizant nombrada líder en la lista ISG Provider™ Lens for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Los segmentos a los que prestamos servicios

Agricultura

Modernizar la agricultura con información precisa, sistemas de calidad y cadenas de suministro inteligentes, mejorando el rendimiento, la trazabilidad y la sostenibilidad.

Ropa y calzado

Optimiza el abastecimiento, mejora la gestión de etiquetas, ajusta precios e impulsa la eficiencia operativa con nuestra soluciones.

Alimentación y bebidas

Supera los retos del cliente, la cadena de suministro y la tecnología, utilizando nuestras ofertas. Mejora la agilidad y el crecimiento.

Hogar y cuidado personal

Conquista nuevos mercados y da respuesta a las expectativas cambiantes del cliente utilizando nuestra soluciones cloud y SaaS eficientes y escalables.

ECOSISTEMA DE BIENES DE CONSUMO

Soluciones específicas

Cognizant ofrece soluciones específicas para los desafíos de las compañías de bienes de consumo.

RGM TPM y TPO

Ajusta las promociones con datos del consumidor en tiempo real y adopta un enfoque acelerado de fijación de precios y crecimiento de ingresos.

Marketing de resultados

Maximiza el valor, permite operaciones ágiles y construye relaciones personalizadas con los consumidores a través de la cadena de valor de marketing.

Transformación de la ventas B2B

Impúlsate con datos y capacidades digitales: aumenta el crecimiento de las ventas, simula y perfecciona las experiencias del consumidor.

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Cadena de suministro inteligente

Digitaliza la cadena de suministro de extremo a extremo a través de la planificación empresarial integrada, el abastecimiento y las adquisiciones, la fabricación inteligente y el cumplimiento dinámico.

Ecosistema de datos de clientes

Agrega datos de clientes en todos los puntos de contacto para crear un perfil de cliente unificado y proporcionar experiencias hiperpersonalizadas.

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Diseño e ingeniería orientados a la demanda

Unifica los datos del producto a lo largo del ciclo de vida para crear un hilo digital en tiempo real que acelere el diseño hasta el lanzamiento con precisión, cumplimiento y trazabilidad impulsados por IA.

Historias de éxito

La agilidad digital de Kohler avanza

Esta renovada colaboración refleja nuestro compromiso común de aprovechar la tecnología en busca de la excelencia operativa y empresarial.
Eric Tabor, Chief Digital Officer, Kohler.

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Vista de una larga habitación bañada en luz azul y motas digitales
Mars escala la experiencia global de la marca

Lanzamos más de 200 sitios en 18 meses, redujimos el TCO en un 40% y se aumentó el alcance de clientes en un 300% en más de 50 países.

Descubre el impacto
Mujer mirando su teléfono y tarjeta bancaria en una cafetería
Tata Starbucks mejora la experiencia del cliente

Colaboramos con Cognizant para agilizar operaciones, gestionar eventos a gran escala de forma fluida y aumentar la rentabilidad mediante procesos de back-end más inteligentes.

McDonald's acelera la transformación en la nube

"Cognizant ha sido un socio fundamental para optimizar aplicaciones empresariales y avanzar en nuestra transición a la nube, allanando el camino para la innovación y el crecimiento." —JT Scott, VP, Global Technology, McDonald’s

Ver la historia
Hamburguesa en la mano
Papa John's satisface al cliente con PapaCall

Logró un 15% más de ingresos por pedido, un 50% más métricas en tienda y escaló los pedidos asistidos por IA a 1.500 ubicaciones.

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Detalles de las hojas de la especie suculenta agave attenuata
Yum Brands impulsa las conversiones digitales

Las tasas de conversión se dispararon—55% en la app, 65% en la web y 80% en redes sociales—con un aumento del 30% en los tickets a través de canales digitales.

Nuestros socios y alianzas para soluciones tecnológicas para el sector de bienes de consumo

Con ofertas de servicios más amplias, cerramos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales para superar los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.

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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

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