Bienes de consumo
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Los segmentos a los que prestamos servicios
Agricultura
Modernizar la agricultura con información precisa, sistemas de calidad y cadenas de suministro inteligentes, mejorando el rendimiento, la trazabilidad y la sostenibilidad.
Ropa y calzado
Optimiza el abastecimiento, mejora la gestión de etiquetas, ajusta precios e impulsa la eficiencia operativa con nuestra soluciones.
Alimentación y bebidas
Supera los retos del cliente, la cadena de suministro y la tecnología, utilizando nuestras ofertas. Mejora la agilidad y el crecimiento.
ECOSISTEMA DE BIENES DE CONSUMO
Soluciones específicas
Cognizant ofrece soluciones específicas para los desafíos de las compañías de bienes de consumo.
RGM TPM y TPO
Ajusta las promociones con datos del consumidor en tiempo real y adopta un enfoque acelerado de fijación de precios y crecimiento de ingresos.
Marketing de resultados
Maximiza el valor, permite operaciones ágiles y construye relaciones personalizadas con los consumidores a través de la cadena de valor de marketing.
Transformación de la ventas B2B
Impúlsate con datos y capacidades digitales: aumenta el crecimiento de las ventas, simula y perfecciona las experiencias del consumidor.
Cadena de suministro inteligente
Digitaliza la cadena de suministro de extremo a extremo a través de la planificación empresarial integrada, el abastecimiento y las adquisiciones, la fabricación inteligente y el cumplimiento dinámico.
Ecosistema de datos de clientes
Agrega datos de clientes en todos los puntos de contacto para crear un perfil de cliente unificado y proporcionar experiencias hiperpersonalizadas.
Diseño e ingeniería orientados a la demanda
Unifica los datos del producto a lo largo del ciclo de vida para crear un hilo digital en tiempo real que acelere el diseño hasta el lanzamiento con precisión, cumplimiento y trazabilidad impulsados por IA.
Nuestros socios y alianzas para soluciones tecnológicas para el sector de bienes de consumo
Con ofertas de servicios más amplias, cerramos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales para superar los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.
BUSINESS INTELLIGENCE
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