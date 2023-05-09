Servicios de campo inteligentes

Convierte la ubicación en el centro de tu estrategia

Nuestra tecnología de sistemas de información geográfica (GIS) y los servicios de ubicación móvil permiten reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la asignación de recursos. Todo ello con una visibilidad completa, desde el terreno hasta la sede central, y mejoras comprobadas en la eficiencia del enrutamiento y el cumplimiento de los SLA.