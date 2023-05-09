Impulsar la eficiencia en redes complejas
Las demandas de servicio de campo se están intensificando. Desde empresas de telecomunicaciones y utilities hasta compañías de energía, del sector industrial y de transporte, los clientes esperan soluciones más rápidas en redes cada vez más complejas y desactualizadas.
Cognizant te ayuda a recuperar el control con servicios de campo inteligentes, conectando sistemas aislados, modernizando las operaciones y permitiendo una visibilidad integral de los trabajos, los activos y tu personal. Combinamos inteligencia de ubicación, automatización y programación predictiva para eliminar ineficiencias, aumentar la capacidad de respuesta y reducir los costes operativos hasta en un 30%.
Independientemente de que estés actualizando plataformas legacy o reinventando el servicio al cliente, te ayudamos a operar más rápido, escalar de manera más inteligente y entregar con confianza.