Servicios de campo inteligentes
Dos trabajadores con equipo de seguridad, hablando al aire libre con maquinaria pesada de fondo

Impulsar la eficiencia en redes complejas

Las demandas de servicio de campo se están intensificando. Desde empresas de telecomunicaciones y utilities hasta compañías de energía, del sector industrial y de transporte, los clientes esperan soluciones más rápidas en redes cada vez más complejas y desactualizadas.

Cognizant te ayuda a recuperar el control con servicios de campo inteligentes, conectando sistemas aislados, modernizando las operaciones y permitiendo una visibilidad integral de los trabajos, los activos y tu personal. Combinamos inteligencia de ubicación, automatización y programación predictiva para eliminar ineficiencias, aumentar la capacidad de respuesta y reducir los costes operativos hasta en un 30%.

Independientemente de que estés actualizando plataformas legacy o reinventando el servicio al cliente, te ayudamos a operar más rápido, escalar de manera más inteligente y entregar con confianza.

Hablemos de la transformación del servicio de campo
NUESTRO IMPACTO

Resultados del mundo real

+ 2,5 M de USD

ahorros anuales gracias a las hojas de tiempo móviles y los registros digitales de finalización

+ 165.000

órdenes de trabajo automatizadas anualmente

50%

reducción del esfuerzo manual con flujos de trabajo y aplicaciones digitalizados

30%

aumento de la eficiencia gracias a la programación automática en tiempo real

PRESTACIONES CLAVE

Transformando el servicio de campo en todas las industrias

Aportamos décadas de experiencia y un probado historial de proyectos de transformación de servicio inteligente de campo a escala. Ayudamos a las organizaciones a rediseñar las operaciones de campo para la resiliencia, el rendimiento y la escala.

  • Productividad de la fuerza laboral: Programación inteligente, ejecución móvil y automatización.
  • Gestión de activos: Visibilidad en tiempo real, integración de IoT y monitorización proactiva.
  • Análisis e IA: Previsión de la demanda, optimización del servicio y mantenimiento predictivo.
  • Habilitación y seguridad en el servicio de campo: Aprendizaje de AR/VR, soporte técnico, flujos de trabajo guiados y listas de verificación de seguridad digital para una incorporación más rápida, menos errores y una ejecución más segura.
Un hombre con auriculares trabajando en un ordenador
  • Servicio habilitado geográficamente: Optimización de rutas y despacho con reconocimiento de ubicación.
  • Flota y logística: Enrutamiento dinámico de vehículos, gestión de recursos y equilibrio de carga.
  • Respuesta a incidentes: Alertas en tiempo real, diagnósticos remotos, inspecciones basadas en drones y mitigación de riesgos.
  • Interacción en la nube y el edge: Flujo de datos sin interrupciones entre plataformas y dispositivos.
Muchos barcos anclados en el océano de noche
  • Servicio al cliente conectado: Actualizaciones proactivas, transparencia de citas, portales de autoservicio y bucles de retroalimentación.
  • Modernización de la plataforma: Transición de la gestión de servicios de campo (FSM) legacy a los sistemas nativos de la nube.
  • Integración del ecosistema: Vinculación de múltiples plataformas FSM para una única fuente de verdad.
  • Monetización de datos: Convertir la información en valor para las operaciones y los servicios.
Primer plano de una turbina eólica en un parque de recolección de energía eólica
Operaciones de campo habilitadas geográficamente

Convierte la ubicación en el centro de tu estrategia

Nuestra tecnología de sistemas de información geográfica (GIS) y los servicios de ubicación móvil permiten reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la asignación de recursos. Todo ello con una visibilidad completa, desde el terreno hasta la sede central, y mejoras comprobadas en la eficiencia del enrutamiento y el cumplimiento de los SLA.

Dos torres satelitales en la cima de una colina
Plataformas FSM inteligentes

Sistemas más inteligentes. Mejor servicio.

Las soluciones FSM modernas, basadas en la IA, la nube y la automatización te permiten optimizar la programación, reducir costes y capacitar a los técnicos con información en tiempo real y soporte guiado.

Empleados con auriculares sentados en fila frente a sus ordenadores
Información de campo basada en los datos

Impulsa cada decisión con datos

Mejora los resultados para los clientes, reduce el tiempo de inactividad y optimiza la planificación de servicios más inteligente con análisis integrado e inteligencia de decisiones. Nuestra solución impulsa mejoras en la asignación de personal, el cumplimiento normativo, las tasas de reparación en la primera visita y el rendimiento de las citas. 

Una mujer mirando un mapa retroiluminado
Hablemos
POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS

Aborda nuevas oportunidades con Cognizant

Cognizant ofrece resultados de servicio de campo que van más allá de la tecnología, combinando aceleradores patentados, equipos de entrega ricos en dominios y experiencia en plataformas. Todo para acelerar el proceso de modernización y operar de manera más inteligente. Al integrar capacidades geoespaciales en nuestro enfoque de servicios de campo inteligentes, incorporamos inteligencia GIS y servicios de ubicación directamente en las operaciones. Esto mejora la visibilidad de los activos, facilita la detección de anomalías y permite tomar decisiones espaciales más precisas y a gran escala.

Mayor productividad del personal de campo

Aumenta el rendimiento y la utilización de los técnicos con programación inteligente, ejecución móvil y flujos de trabajo digitales guiados, al tiempo que reduces la carga administrativa.

Icono de perfil con cable
Menor coste total por servicio

Reduce los gastos operativos (gastos de colaboradores externos o de desplazamiento, entre otros) a través del mantenimiento predictivo, la optimización de rutas y una gestión más inteligente de los activos. Esto se traduce en ahorros de hasta un 30%.

Icono de una planta en crecimiento con símbolo de dólar
Inteligencia de decisiones basada en datos

Convierte los datos de campo en información estratégica con análisis integrados, mejorando la planificación de recursos, el cumplimiento de SLA y desbloqueando nuevas oportunidades de ingresos.

Icono de círculos concéntricos con puntos
Operaciones escalables sin fragmentación de la plataforma

Te ayudamos a modernizar tus operaciones con arquitecturas FSM resilientes y nativas de la nube que unifican datos, herramientas y flujos de trabajo. Esto reduce la complejidad, acelera el tiempo de comercialización y elimina los costosos ciclos de cambio de plataforma.

Icono de tres barras horizontales
Mayor satisfacción del cliente

Brinda un servicio más rápido e inteligente con comunicaciones proactivas, herramientas de autoservicio y modelos de soporte receptivos que mejoran la satisfacción y la lealtad CSAT.

Icono de colaboración
Entrega confiable a escala global

Contamos con más de 270 centros delivery en 45 países, más de 6.000 profesionales especializados en soluciones tecnológicas, más de 200 consultores y 18 años de experiencia en la industria. Asimismo, disponemos de aceleradores que permiten lograr resultados más rápidos en cualquier sector y región.

Icono de los viajes globales
Descubre cómo Cognizant puede ayudarte a liderar
NUESTROS SOCIOS

Conoce nuestra red de socios globales

Amplía tus capacidades y consigue resultados más rápido través de un ecosistema conectado de líderes.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS

Últimas noticias y artículos

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

Las operaciones de servicio de campo modernas obtienen una ventaja intuitiva a través de Cognizant

Descubre en nuestra guía cómo los proveedores de servicios de campo están aumentando la eficiencia, reduciendo costes y escalando de manera más inteligente, en 31 países y más de 300 ciudades.

Leer más
Una persona, con gafas de realidad virtual, trabajando
Cómo la IA agéntica puede reinventar las operaciones de servicios de campo en el sector de las telecomunicaciones

Los sistemas de IA agéntica prometen resolver algunos de los desafíos de operaciones de campo más difíciles del sector de las telecomunicaciones en áreas clave de gestión del flujo de trabajo, planificación de la capacidad y resolución de problemas on-site.

Leer más
Un robot sosteniendo una tablet y parado frente a una gran pantalla digital
El programa Bluebolt de Cognizant ofrece más de 150 millones de dólares en ahorros anuales de costes estimados para las empresas

Una empresa líder mundial en tecnología ha generado más de 150 millones de dólares en ahorros de costes anualizados estimados en más de 1.100 implementaciones de clientes.

Leer más
Una persona sentada frente a un portátil mientras trabaja en una calculadora al lado y toma notas
LIDERAZGO

Liderando el camino

Conoce a los expertos que transforman la innovación de servicios de campo de próxima generación, con décadas de experiencia.

Eddie Gotherman

Offering Leader, Smart Field Services

Foto de perfil de Eddie Gotherman

¿Preparado convertir el servicio de campo en una ventaja competitiva? Hablemos.

Las operaciones de campo modernas necesitan algo más que herramientas. Necesitan inteligencia, agilidad y un diseño centrado en el ser humano.

Cognizant te ayuda a entregar más rápido, reducir costes y responder de forma más inteligente. Hablemos sobre tus objetivos de servicios de campo inteligentes.

