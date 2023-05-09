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Moderniza con IA
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Desbloquea el contexto atrapado en tu legacy 

El valor real de la IA depende de los datos que generan el contexto: necesita aplicaciones que capturen la información adecuada, en la estructura adecuada, en los momentos adecuados. Para aprovechar nuevas soluciones nativas de IA- desde copilots generativos hasta agentes de decisión autónomos-, las organizaciones deben desbloquear el rico contexto que actualmente está confinado en aplicaciones legacy aisladas. 
La modernización hacia sistemas nativos en la nube, escalables y con una gobernanza sólida es la base fundamental para lograr velocidad e impacto propios de una IA nativa.
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Descubre nuestras soluciones

Nuestros expertos combinan experiencia específica de la industria y en procesos con un profundo conocimiento de ingeniería y de las últimas capacidades de IA para ayudarte a acelerar la transformación y liberar el poder del contexto en toda tu empresa. Esto permite que tu negocio opere de forma más inteligente y avance más rápido.
Cognizant Skygrade

Moderniza aplicaciones a cloud-native

Cognizant Ignition™

Transforma los datos para una organización impulsada por la inteligencia

Cognizant Neuro IT Ops

Optimiza las operaciones de servicios de TI

Operaciones de TI resilientes

Elimina errores y tiempos de inactividad con la IA agéntica

Cognizant Flowsource

Innova más rápido con ingeniería impulsada por IA

Resultados que hemos logrado

BANCA

Modernización acelerada de la gestión de tarjetas legacy en un 50%

BANCA

Modernización acelerada de la gestión de tarjetas legacy en un 50%

Trabajamos con nuestro cliente para automatizar +250 flujos de negocio usando Cognizant® Flowsource™, permitiendo una extracción de reglas de negocio con un 75% de precisión y reduciendo significativamente el esfuerzo de documentación por parte de los desarrolladores.

Una mujer mirando la pantalla de su monitor.

BANCA

Se duplicó el tiempo de lanzamiento al mercado

BANCA

Se duplicó el tiempo de lanzamiento al mercado

Impulsamos la adopción de un modelo de ingeniería orientado al producto, lo que permitió lanzar MVP de forma rápida, reduciendo los plazos de meses a semanas y acelerando la creación de valor en la transformación del core bancario, con un impacto de 10,5 M USD.

Vista aérea de rascacielos.

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO

Mejora de la experiencia del cliente mientras reduces el gasto en TI en un 35%

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO

Mejora de la experiencia del cliente mientras reduces el gasto en TI en un 35%

Modernizamos una plataforma de streaming legacy utilizando Flowsource™ y Neuro® IT Operations, permitiendo un crecimiento de ingresos de 24 millones de dólares y un aumento del 16% en la productividad de los desarrolladores.

Un joven mirando el catálogo de películas en su portátil.

RETAIL

Aumento x5 de la capacidad de procesamiento de pedidos

RETAIL

Aumento x5 de la capacidad de procesamiento de pedidos

Ayudamos a reinventar un sistema de gestión de pedidos basado en mainframe usando Skygrade™, permitiendo un tiempo de lanzamiento al mercado un 40% más rápido y acelerando los procesos de la cadena de suministro en un 30%.

Un teléfono móvil escaneando un dispositivo POS portátil.
Cognizant nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de los servicios de desarrollo de aplicación para aplicaciones de IA elaborado por Everest Group

Este reconocimiento refleja nuestras amplias capacidades de ingeniería de software y consultoría impulsadas por IA, una sólida integración del conocimiento sectorial y una inversión sostenida en la creación de propiedad intelectual reutilizable y ecosistemas de partners, demostradas a través de proyectos exitosos con clientes que han abordado iniciativas complejas de transformación digital de extremo a extremo en distintos sectores industriales.

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peak-matrix-badge
Cognizant nombrada líder en el Cuadrante™ Mágico de Gartner® 2025 para servicios de desarrollo de software personalizados

Consideramos  que este reconocimiento refleja nuestra fortaleza en ingeniería digital nativa de IA para acelerar el valor del negocio de nuestros clientes. Combinamos una profunda experiencia en la industria con un marco de IA responsable con certificación ISO para ofrecer innovación ética, escalable y orientada a resultados a nuestros clientes globales.

Ver el informe en Gartner.com
Logo de Gartner

Moderniza lo que bloquea el valor de la IA

Si tus señales de datos y procesos viven dentro de aplicaciones obsoletas, la IA no puede aprender de ellas y los resultados seguirán siendo superficiales. Nuestros expertos pueden ayudarte a desbloquear el contexto rápidamente, modernizarte de forma inteligente y acelerar un impacto medible.

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