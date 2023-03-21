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Industrias
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Diferentes industrias. Objetivos digitales similares.

Todas las industrias son diferentes y afrontan requisitos de negocio distintos.

Sin embargo, la mayoría de las empresas tienen al menos dos cosas en común: la necesidad de desarrollar modelos de negocio y de generar un nuevo crecimiento, así como el requisito de ofrecer productos de calidad junto con una mejor experiencia para el cliente.

Cognizant combina el poder del pensamiento digital con nuestro enfoque consultivo exclusivo para ayudar a los clientes de todos los sectores a visualizar, crear y dirigir empresas más innovadoras.

Industrias a las que prestamos servicio

Automoción

Cognizant trabaja con fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles, proveedores y distribuidores para definir su estrategia empresarial, desarrollar soluciones para mercados emergentes y mantener la tecnología a la vanguardia de la digitalización.

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Cognizant trabaja con fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles, proveedores y distribuidores para definir su estrategia empresarial, desarrollar soluciones para mercados emergentes y mantener la tecnología a la vanguardia de la digitalización.
Banca

Ayudamos a agilizar procesos ineficientes con estrategias y soluciones que hacen crecer el negocio y mantienen a los clientes en el centro de la organización.

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Mercados de capitales

Nuestras soluciones favorecen la fidelidad de los clientes, impulsan las relaciones a largo plazo e incrementan la rentabilidad.

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Imagen de rascacielos
Comunicaciones, medios y tecnología

Diseña una experiencia del cliente personalizada y optimiza las operaciones para generar nuevas oportunidades de monetizar el conocimiento y tener resultados en el balance final.

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Diseña una experiencia del cliente personalizada y optimiza las operaciones para generar nuevas oportunidades de monetizar el conocimiento y tener resultados en el balance final.
Bienes de consumo

Desarrolla tu cultura digital con estrategias y soluciones que te mantengan conectado con tu cliente.

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Desarrolla tu cultura digital con estrategias y soluciones que te mantengan conectado a tu cliente.
Educación

Desde herramientas on-line a cursos presenciales, ofrecemos las soluciones digitales más innovadoras para seguir desafiando la experiencia de aprendizaje.

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Desde herramientas on-line a cursos presenciales, ofrecemos las soluciones digitales más innovadoras para seguir desafiando la experiencia de aprendizaje.
Sector sanitario

La necesidad de una hiper-colaboración en el sector sanitario lleva implícitos desafíos. Hacemos que la integración sea más fácil mediante la modernización y la digitalización de tu ecosistema de TI para lograr un núcleo sólido que permita el crecimiento.

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La necesidad de una hiper-colaboración en el sector sanitario lleva implícitos desafíos. Hacemos que la integración sea más fácil mediante la modernización y la digitalización de tu ecosistema de TI para lograr un núcleo sólido que permita el crecimiento.
Servicios de información

Empresas como la tuya han revolucionado la entrega de la información. Para mantener y mejorar la ventaja de tu negocio, recurre a nuestros expertos.

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Empresas como la tuya han revolucionado la entrega de la información. Para mantener y mejorar la ventaja de tu negocio, recurre a nuestros expertos.
Seguros

Tu sector se encuentra al borde de un cambio tecnológico radical. Cambia la forma de hacer negocios con nuestras soluciones digitales más novedosas.

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Tu sector se encuentra al borde de un cambio tecnológico radical. Cambia la forma de hacer negocios con nuestras soluciones digitales más novedosas.
Industria farmacéutica

Integra la digitalización en tu estrategia de negocio para crear una empresa más inteligente y de alto rendimiento, y mejorar los resultados de los pacientes.

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Integra la digitalización en tu estrategia de negocio para crear una empresa más inteligente y de alto rendimiento, y mejorar los resultados de los pacientes.
Fabricación

Proporcionamos las nuevas capacidades y tecnologías digitales que ayudan a los fabricantes a tomar decisiones de negocio basadas en datos contextuales en tiempo real.

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Proporcionamos las nuevas capacidades y tecnologías digitales que ayudan a los fabricantes a tomar decisiones de negocio basadas en datos contextuales en tiempo real.
Petróleo y gas

La reestructuración de los proveedores de petróleo y gas para la era digital puede brindar más opciones de energía, reducir los costes y aumentar la satisfacción de los clientes.

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La reestructuración de los proveedores de petróleo y gas para la era digital puede brindar más opciones de energía, reducir los costes y aumentar la satisfacción de los clientes.
Retail

Nuestras innovaciones en la gestión de la cadena de suministro, la comercialización, el comercio electrónico y la movilidad ayudan a los retailers a cubrir necesidades de los clientes en continuo cambio.

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Nuestras innovaciones en la gestión de la cadena de suministro, la comercialización, el comercio electrónico y la movilidad ayudan a los retailers a cubrir necesidades de los clientes en continuo cambio.
Transporte y logística

Nuestra visión de negocio y digital puede ayudarte a fortalecer la cadena de suministro/supply chain, mejorar la visibilidad e impulsar el rendimiento del negocio.

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Nuestra visión de negocio y digital puede ayudarte a fortalecer la cadena de suministro/supply chain, mejorar la visibilidad e impulsar el rendimiento del negocio.
Viajes y alojamientos

La recuperación y el crecimiento están al alcance de aquellos que pueden brindar mejores experiencias y eficiencias digitales. Trabaja con nosotros para conseguir soluciones estratégicas que aborden lo que está por venir.

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La recuperación y el crecimiento están al alcance de aquellos que pueden brindar mejores experiencias y eficiencias digitales. Trabaja con nosotros para conseguir soluciones estratégicas que aborden lo que está por venir.
Utilities

Desde ayudarles a superar expectativas hasta construir redes robustas, Cognizant tiene una amplia experiencia con algunas de las utilities más importates del mundo.

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Desde ayudarles a superar expectativas hasta construir redes robustas, Cognizant tiene una amplia experiencia con algunas de las utilities más importates del mundo.

Noticias

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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