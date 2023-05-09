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IoT e ingeniería
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Tres compañeros trabajando en una placa madre de un ordenador

Hacemos posible la innovación

El IoT y las tecnologías conectadas están transformando la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Pero, ¿cómo convertir estas ambiciones técnicas en realidad?

Damos vida a las ideas, a través de ingeniería avanzada, pensamiento innovador y soluciones escalables. Al integrar una profunda experiencia en IA, edge computing y automatización, ayudamos a las empresas a unir lo físico y lo digital, generando productos inteligentes, operaciones conectadas y experiencias digitales que hacen avanzar al mundo.

Independientemente de que operes en sector de la fabricación, la automoción, la tecnología médica, las utilities o el sector farmacéutico, impulsamos la transformación en todas las industrias, ayudándote a innovar con confianza.

¿El resultado? Nuevos canales de ingresos, costes reducidos, operaciones más inteligentes y experiencias de cliente personalizadas.

Al diseñar soluciones IoT y conectadas, te posicionamos a la vanguardia del futuro.

Hagamos realidad tus ideas
NUESTRO IMPACTO

Resultados de negocio reales, impacto probado

Desde miles de millones ahorrados hasta productos lanzados más rápido, descubre cómo ayudamos a los clientes a destacar en todas las industrias, plataformas y geografías.

1,2 millones de USD

ahorrados por una institución financiera global, con ahorros proyectados de 3 mil millones de USD en 3 años

30%

entrega de proyectos más rápida para una farmacéutica líder, ahorrando más de 4.000 horas de trabajo

18 millones de USD

ahorro y reducción del deterioro de los alimentos para una importante cadena de retail

60%

mejora de la eficiencia al probar las características del automóvil conectado para un conocido OEM alemán

40%

reducción de los costes operativos lograda por una importante autoridad europea de transporte mediante la  modernización del GIS

99%

mejora de la calidad de los datos para la mayor utility de EE. UU.

100%

automatización en entornos de congelación para almacenes de cadena de frío de nuevos clientes

40%

reducción de errores de producción para un líder del sector de la automoción gracias a análisis basados en la IA

"Si quieres diseñar el negocio de manera moderna, confía en Cognizant".

Jensen Huang, Founder and CEO of NVIDIA 

Logo de NIVIDIA
SOPORTE DE CICLO DE VIDA COMPLETO

Para cada etapa de tu viaje conectado

Desde los primeros conceptos hasta los servicios a escala, somos el socio de tu proceso de innovación conectada.

La chispa inicial

Definimos tu visión y estrategia conectadas con nuestra orientación experta en IoT y tendencias de ingeniería, adaptando las ideas a las tendencias y viabilidad del mercado.

Un grupo de personas alrededor de un escritorio, haciendo un brainstorming
Diseña el plan

Traducimos tu visión en un plan sólido, diseñando arquitecturas inteligentes, seguras y escalables que están preparadas para la interoperabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Primer plano del ingeniero trabajando en planos, usando herramientas de calibre para medir
Haciéndolo realidad

Nuestros equipos cualificados distribuidos por todo el mundo dan vida a tus soluciones conectadas, a través de metodologías ágiles, experiencia en sistemas integrados y tecnologías de vanguardia, combinando la capacidad de respuesta local con la escala global.

Una mujer joven trabajando en un portátil en un entorno de oficina
Integrando donde tiene sentido

Ofrecemos una integración fluida, segura y flexible, allí donde agrega el mayor valor, conectando sistemas, datos y procesos para minimizar las interrupciones e impulsar la continuidad digital de extremo a extremo.

Dos trabajadores con cascos y chalecos mirando una pantalla en una oficina
Asegurar la continuidad operativa

Brindamos soporte proactivo y gestión del ciclo de vida para garantizar el alto rendimiento, la seguridad y la evolución continua de tu solución conectada, respaldada por una sólida recuperación ante desastres, planificación de la continuidad del negocio y capacidades de ciberseguridad OT.

Un joven haciendo una presentación a los participantes sentado frente a sus desktops
Impulsando la innovación del futuro

En un panorama en constante evolución, trabajamos contigo para descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, aprovechando los datos, la IA y la tecnología emergente para dar forma a tu próxima innovación.

Una mujer dibujando en una pizarra transparente
Comencemos el viaje
POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS

Conectamos los puntos. Anticipa lo que está por venir

Lo que nos distingue es cómo la ingeniería avanzada se combina con el pensamiento conectado y genera resultados.

Logra una innovación disruptiva

Lidera el mercado con plataformas preparadas para el futuro, innovación de IA generativa y aceleradores patentados y ricos en IP como Neuro Edge®, OnePlant™, APEx y OneCare, diseñados para la velocidad, la precisión y la escala. Con más de 30 años de experiencia en ingeniería, adquisiciones estratégicas y laboratorios de innovación global.

Icono de la innovación
Ingeniería extraordinaria para un mundo conectado

Desde el sistema integrado hasta la IA en el edge, aportamos experiencia del chip a la nube junto con un diseño centrado en el ser humano para simplificar los sistemas más avanzados y hacer que la innovación sea procesable en todo el ciclo de vida del producto y la plataforma, desde el diseño hasta la optimización posterior al lanzamiento.

Icono de engranaje de ingeniería
Diseñado para la escala del mundo real

Independientemente de que escales cientos de millones de servicios, nuestras arquitecturas agnósticas de plataforma y frameworks cloud nativos garantizan el crecimiento sin fricciones en productos, plataformas y geografías. Con más de 270 centros de entrega, oficinas en 45 países y un sólido modelo de delivery en tres zonas geográficas, garantizamos la entrega global con agilidad local.

Icono de globo terráqueo
Genera resultados que importan

Logra lanzamientos más rápidos, reduce los costes, aumenta la productividad, minimiza los retrasos y desbloquea un ROI medible en todo el ecosistema, con mantenimiento predictivo, gemelos digitales y operaciones inteligentes.

icono del podio ganador
Creado para la accesibilidad y la adopción

Hacemos que las tecnologías avanzadas sean utilizables e intuitivas, con IA de autoservicio, herramientas low-code y 'journeys' de usuario simplificados que permiten la adopción desde el primer día. Nuestro enfoque ayuda a reducir el tiempo de capacitación, aumentar la satisfacción del usuario y generar un retorno más rápido de las inversiones en tecnología.

Icono de adopción
Laboratorios especialmente diseñados para obtener resultados acelerados

Nuestros laboratorios de investigación y desarrollo, estudios de fabricación inteligente, centros de innovación integrados y centros para ingeniería automotriz, desarrollo de software y pruebas y validación, en India, Alemania, Japón, Polonia y América del Norte, aceleran la creación de prototipos, la simulación, la verificación y el desarrollo.

icono de grupo
Empezar
Consulta nuestros Laboratorios de Innovación en acción

Explora la red global de Cognizant de laboratorios de IoT, embebidos y ER&D, donde la IA se integra en sistemas físicos en vehículos, fábricas, redes y dispositivos. Desde el concepto hasta el despliegue, ayudamos a los clientes a validar, reducir riesgos y acelerar la adopción de aplicaciones conectadas, inteligentes y autónomas diseñadas para escalar.

NUESTROS SOCIOS Y ADQUISICIONES

Conectados por un ecosistema tecnológico

Nuestra cartera ampliada de IoT e ingeniería, definida por asociaciones globales estratégicas y adquisiciones específicas, aporta una profunda experiencia en el sector, capacidades diferenciadas, aceleradores probados y escala intersectorial que aceleran los resultados.

Estas fuerzas combinadas abarcan el diseño de productos, la ingeniería automotriz, la automatización industrial, la inteligencia geoespacial y las soluciones cloud-to-edge, que cubren sistemas integrados, IA y plataformas de ciclo de vida del producto. Juntos, permitimos a los clientes innovar más rápido, optimizar el desarrollo y resolver desafíos complejos de ingeniería y escalar.

Socios
Adquisiciones
Logo de Belcan
Logo de Mobica
Logo de ESGMobility
Logo de Bright Wolf
Logo de TQS Data Intelligence
Logo de Zenith technologies
Destacado

Belcan fortalece nuestras capacidades de ingeniería en la industria aeroespacial, de defensa y de fabricación avanzada. El legado de innovación de Belcan, su profundo liderazgo en el sector y la entrega confiable nos ayudan a respaldar programas de ingeniería de alta integridad y precisión para industrias de misión crítica con velocidad y confianza.

Logo de Belcan
PERSPECTIVAS E INSIGHTS

¿Qué es tendencia?

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

Perspectivas destacadas
IA física: de la visión a la acción

La IA física representa un punto de inflexión, donde la inteligencia debe actuar de forma segura y fiable en el mundo real. En este artículo, Vibha Rustagi explica por qué se rompe la escala y la disciplina de ingeniería necesaria para construir sistemas físicos de IA listos para producción.

La próxima era de la fabricación. La IA física en la práctica

Vijay Narayan y Vibha Rustagi exploran los desafíos atemporales y las nuevas oportunidades que enfrentan los fabricantes modernos a medida que la IA se acelera. Hablan sobre la modernización del legacy, el IoT, los gemelos digitales, la IA agéntica y el futuro de las fábricas autónomas, y comparten lecciones aprendidas sobre lo que funciona, lo que falla y por qué.

Más allá de los ingenieros: cómo la IA está democratizando los gemelos digitales

Anuj Seth, Cognizant’s Head of IoT, y Ben Fitzgerald, COO de Aston Martin Aramco, exploran cómo los gemelos digitales están transformando industrias, desde la eficiencia de la Fórmula 1 y fábricas más rápidas hasta innovaciones sanitarias como los gemelos cardíacos y los gemelos digitales agentes.

Noticias e insights
IA física: Inteligencia de ingeniería en el mundo real

Una exploración intersectorial de cómo las empresas pasan de la experimentación con IA al impacto operativo y qué se necesita para que la inteligencia funcione en entornos físicos.

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Coche robótico
OMRON y Cognizant se asocian para revolucionar la fabricación con una integración única de TI-OT

Esta colaboración incluye la elección de Cognizant como socio de ingeniería para los productos de negocio de automatización industrial (IAB) de OMRON.

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Un mecanizado también en el trabajo
Cognizant reconocido por Avasant como líder en los servicios de Internet de las Cosas 2025 RadarView™

Reconocida por su escala global, impacto estratégico y capacidad transformadora en la entrega de IoT en múltiples sectores, Cognizant obtiene la calificación de Leader de primer nivel en el RadarView™ de Avasant.

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LIDERAZGO

Mentes que impulsan la innovación

Conoce a los líderes que dan forma a la visión de IoT e ingeniería de Cognizant, aportando una profunda experiencia en la industria, pensamiento transformador y una perspectiva global a cada solución que creamos.

Vibha Rustagi

SVP and Global Practice Head

Foto de perfil de Vibha Rustagi
Abhijit Datar

VP and Global Delivery Head

Foto de perfil de Abhijit Datar
Anuj Seth

VP EMEA and APAC

Foto de perfil de Anuj Seth

Construyamos el negocio conectado

Hoy en día, las soluciones de IoT y las tecnologías conectadas ofrecen posibilidades sin precedentes para el negocio, pero solo si se aprovecha la experiencia en ingeniería necesaria para hacerlas realidad.

Creemos en el poder de las alianzas para desbloquear este potencial. Da el primer paso para transformar tu negocio ahora.

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