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Servicios de procesos de negocio
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Operaciones modernas de BPO para seguros con IA

Trazar una hoja de ruta para el crecimiento exige replantearse las bases del negocio. Creemos que el futuro será de las empresas que adopten operaciones de negocio que integren la IA. Esto significa convertirse en un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos BPO para seguros con plataformas digitales.

Resultados para el negocio y ROI con BPO para seguros

20% 

costes más bajos por póliza

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600% 

procesamiento de reclamaciones más rápido

Leer más

1,5

segundos de tiempo de respuesta automatizado

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500 USD

millones de euros menos en siniestros

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20%

menor duración y costes de las llamadas

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Productividad mejorada y experiencias intuitivas con BPO para seguros

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que sean más rápidas y eficientes, y estén más centradas en las personas, lo que se traduce en ventaja competitiva. 

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y brindar experiencias intuitivas para los clientes y los empleados. 

Superar la incertidumbre

Colaboramos con aseguradoras para construir operaciones rápidas, eficientes y centradas en las personas utilizando IA, automatización y conocimientos basados en datos. Nuestras soluciones impulsan la productividad, mejoran la experiencia de clientes y empleados, y permiten nuevos canales de ingresos. En tiempos de incertidumbre, las operaciones modernas permiten a las aseguradoras reducir costes de forma estratégica, responder con rapidez e innovar con confianza.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Servicios de procesos de negocio de seguros y servicios de automatización

Vida digital y renta vitalicia

Ofrece grandes experiencias a los asegurados y posibles clientes mientras mejoras la calidad, reduces los costes y transformas el rendimiento de las operaciones.

Cognizant® Digital Property and Casualty

Transforma las operaciones y tecnologías de propiedad y accidentes con estrategias de CX multicanal que reducen los costes operativos y mejoran la eficiencia.

Soporte de administración de póliza

Transforma las operaciones de administración de pólizas,  impulsando el crecimiento de los ingresos y aumentando la eficiencia.

Cognizant® Workers Compensation Care Analysis

Mejora tu índice de pérdida de compensación de tus trabajadores con un mayor control de los beneficios médicos.

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Gestión de reclamaciones

Modernizar las operaciones de siniestros, desde el primer aviso de siniestro (FNOL) hasta la tasación, adjudicación de siniestros, subrogación, gestión de reservas y pagos.

Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

Leer más
Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

Leer más
Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor de negocio a partir de las finanzas y la contabilidad

Leer más
Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

Leer más
Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencia de empleados basadas en la persona a escala

Leer más
Cognizant, reconocida como líder en la Evaluación PEAK Matrix® sobre servicios de experiencia del cliente (CX) 2025 elaborada por Everest Group

La amplia experiencia de Cognizant, su GenAI e IA agéntica (Neuro AI y Multi-Agent Accelerator) para impulsar la transformación de los centros de contacto para aseguradoras con agentes multilingües y con licencia, nos dio la ventaja.

Leer informe Leer a los analistas
Evaluación PEAK Matrix® sobre servicios BPS de pagos 2025 de Everest Group
Cognizant nombrado líder en Seguros de Propiedad y Responsabilidad (P&C) BPS

Everest Group ha reconocido una vez más a Cognizant como líder en la evaluación Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix®, destacando nuestra estrategia integrada, inversiones en IA y el modelo TPA++.

Leer informe Ver cita de analista
Imagen de Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix®
Cognizant nombrada líder en la evaluación de la PEAK Matrix 2025 de Everest Group

Everest Group reconoce a Cognizant como líder en seguros de vida y rentas vitalicias (L&A), BPS y administrador de terceros (TPA). Esto pone de manifiesto el compromiso de Cognizant con la integración de las tecnologías emergentes y la automatización inteligente en las ofertas de servicios para toda la cadena de valor de los seguros.

Leer informe Ver cita de analista Ver infografía
PEAK Matrix Badges

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Da el primer paso

Ofrecer un servicio que considere tanto el pasado como el futuro de los clientes es una gran promesa. En este sentido, las posibilidades de las nuevas capacidades digitales en los servicios de procesos empresariales de seguros son inmensa.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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