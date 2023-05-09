Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4fad1e0d" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6fb59f71" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4b061486" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@cf8623f" Inversores
Cognizant Neuro AI Engineering
Contactar

Simplifique la complejidad de la IA. Lograr escala.

Las empresas de todos los sectores están recurriendo a la IA para optimizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes, crear nuevos productos y servicios, y obtener información sin precedentes sobre sus operaciones comerciales.

Sin embargo, la creación e implementación rápida de soluciones con IA integrada, incluidas aplicaciones, operaciones de aprendizaje automático (MLOps), pipelines de datos, bases de conocimientos y sistemas de IA agéntica, requiere navegar por la complejidad en cada capa de la pila de IA. La escasez de talento, la fragmentación de las herramientas y los desafíos operativos en la implementación de la IA a escala están impidiendo que muchos esfuerzos de pruebas de concepto lleguen a la producción.

Cognizant Neuro AI Engineering  simplifica la implementación, la gestión de la infraestructura y las operaciones de IA, lo que permite a las empresas desarrollar soluciones de IA de calidad y más resistentes, más rápido.

Su diseño full-stack incorpora las mejores prácticas desde el principio, mientras que los MLOps automatizados eliminan los riesgos y las ineficiencias a través de comprobaciones proactivas de los límites, la seguridad de la IA, el cumplimiento y la garantía de la calidad. 

"Para 2027, el 75% de las aplicaciones empresariales incorporarán funciones de IA generativa, frente a menos del 5% en la actualidad".

Beneficios y características de la plataforma

Innovación acelerada en IA y tiempo de comercialización

Permita la creación rápida de prototipos con componentes prediseñados, lo que reduce significativamente el tiempo desde el concepto hasta la producción.

Mayor calidad de la solución de IA y menor riesgo

Incorpora las mejores prácticas y la gobernanza en toda la pila de IA para ofrecer soluciones tecnológicas de IA sólidas y de mayor calidad, al tiempo que mitigas de forma proactiva los riesgos de cumplimiento y seguridad.

Mejora de la agilidad y adaptabilidad del negocio

Permite la experimentación rápida y rentable con nuevas tecnologías/modelos de IA y el escalado incremental mediante una arquitectura componible, soporte multiproveedor y capacidades de implementación continua. 

Visibilidad estratégica y gobernanza

Centraliza la visibilidad y el control  de los modelos de IA, la infraestructura, los conjuntos de datos y los patrones de uso en toda la organización con un enfoque de pila completa y una única interfaz.

Capacidades multiagente de IA

Admite una selección de populares marcos de IA agéntica de terceros, como CrewAI, AutoGen y AWS Bedrock, así como el Neuro® AI Multi-Agent Accelerator de Cognizant, lo que permite la interoperabilidad e integración de múltiples agentes.

Funciones de IA responsable

Utiliza un enfoque modular y extensible que incluya indicaciones predefinidas, plantillas y analizadores de registros de LLM ajustados para garantizar una implementación responsable de la IA.

Interoperabilidad entre proveedores de infraestructura

Utiliza un enfoque basado en plantillas con módulos conectables para facilitar el cambio entre la nube (por ejemplo, AWS, Azure, GCP) o la infraestructura privada (por ejemplo, NVDIA) con relativa facilidad y menores riesgos.

Observabilidad y métricas

Proporciona herramientas coherentes para la observabilidad, el seguimiento del rendimiento y la estimación de los tiempos de respuesta y los costes en todos los entornos.

Confía en nosotros

Líderes en ingeniería moderna

La amplia experiencia de Cognizant en la modernización e innovación de sistemas a escala empresarial nos convierte en un socio ideal para la ingeniería de próxima generación.

Un edificio con paredes de vidrio y un cielo azul con nubes blancas capturadas desde un ángulo bajo
Amplia experiencia en el sector

Nuestros equipos aportan una dilatada experiencia en el sector y en las funciones de negocio que ayuda a impulsar la innovación.

Un grupo de personas sentadas en un escritorio discutiendo
A la vanguardia de la automatización impulsada por la IA

Trabajamos con hiperescaladores y clientes para construir el futuro de la automatización impulsada por la IA empresarial y utilizamos esta experiencia para redefinir la ingeniería de software.

Déjanos mostrarte cómo

Para conseguir una demostración y saber cómo  Neuro AI Engineering puede ayudar a tu organización a construir mejores sistemas de IA más rápido, déjanos tus datos. 

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.

*Gartner®, La IA generativa cambiará radicalmente la naturaleza de las aplicaciones personalizadas, por Van Baker, 24 de enero de 2025.

GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionales y aquí se usan con todos los permisos. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados.