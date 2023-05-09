Simplifique la complejidad de la IA. Lograr escala.

Las empresas de todos los sectores están recurriendo a la IA para optimizar las operaciones, mejorar las experiencias de los clientes, crear nuevos productos y servicios, y obtener información sin precedentes sobre sus operaciones comerciales.

Sin embargo, la creación e implementación rápida de soluciones con IA integrada, incluidas aplicaciones, operaciones de aprendizaje automático (MLOps), pipelines de datos, bases de conocimientos y sistemas de IA agéntica, requiere navegar por la complejidad en cada capa de la pila de IA. La escasez de talento, la fragmentación de las herramientas y los desafíos operativos en la implementación de la IA a escala están impidiendo que muchos esfuerzos de pruebas de concepto lleguen a la producción.

Cognizant Neuro AI Engineering simplifica la implementación, la gestión de la infraestructura y las operaciones de IA, lo que permite a las empresas desarrollar soluciones de IA de calidad y más resistentes, más rápido.

Su diseño full-stack incorpora las mejores prácticas desde el principio, mientras que los MLOps automatizados eliminan los riesgos y las ineficiencias a través de comprobaciones proactivas de los límites, la seguridad de la IA, el cumplimiento y la garantía de la calidad.