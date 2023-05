Linium es una consultoría global de transformación digital centrada en resolver los desafíos claves de las empresas utilizando ServiceNow. Junto con un enfoque consultivo y los expertos certificados en productos de Service Now, Linium reúne los profesionales, los expertos de la industrias y ex-CIOs con los expertos técnicos y en arquitectura para definir y resolver los desafíos empresariales adecuados. Fundada en 2001, Linium es un socio Elite de ServiceNow, dos veces ganador de la hackaton de ServiceNow por la mejor innovación utilizando ServiceNow y con numerosos galardones de la industria, entre los que se incluye el Voice of the Customer otorgado por HFS Research. Cognizant adquirió Linium en febrero de 2021.