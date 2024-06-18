Explorar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el tejido empresarial, acercando las últimas tendencias sobre IA a las organizaciones españolas es el objetivo con el que nace Datalogia. Un espacio radiofónico de reflexión y divulgación, patrocinado por Cognizant, que busca desmitificar la tecnología y mostrar, a través de voces expertas, cómo los datos y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y tomamos decisiones.

El pasado mes de octubre se emitió el primer episodio de Datalogia. El programa contó con la participación de Carolina Sánchez, Global Head of Data & AI, People and Culture en Banco Santander; Conny Ploth, Vicepresident Global AI Transformation en Banco Santander, y Enrique Serrano, de Tinámica Artificial Intelligence, que analizaron el impacto real de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones, especialmente desde la perspectiva de la gestión del talento y la transformación cultural.

El reto: humanizar la IA en la empresa

Durante el debate, los expertos coincidieron en que el mayor desafío para las organizaciones no es la adopción tecnológica, sino la integración de la IA como un aliado estratégico para los empleados. En este sentido, Carolina Sánchez señaló que "la clave está en posicionar la IA como un componente que ayuda a los empleados en su trabajo diario, alejando el temor a que sea un sustituto del ser humano”. En la misma línea, Conny Ploth subrayó la importancia de “acercar la tecnología a las personas y lograr que su uso deje de ser una imposición, sino una herramienta natural y accesible”. Mientras que Enrique Serrano hizo hincapié en “la necesidad de ser disciplinados en el uso y la formación en IA, pero también flexibles mentalmente para adaptarse a un entorno en constante cambio”.

Datos y personas: el binomio del éxito

El debate también abordó cómo la IA generativa está facilitando que los empleados utilicen la tecnología de manera natural en el entorno laboral, gracias al procesamiento del lenguaje natural. Sánchez explicó que “algunos empleados ya utilizan la IA en su día a día profesional de forma tan natural como en su vida personal, pero que el verdadero salto exponencial llegará cuando la tecnología esté plenamente incorporada en los procesos y plataformas de la empresa”.

Según un estudio conjunto de Cognizant y Oxford Economics, el 90% de los empleos se transformará en la próxima década y más de la mitad experimentará cambios significativos debido a la adopción de IA. Para el C-level, esto representa una oportunidad única para liderar la integración de la IA en los procesos de recursos humanos y en la gestión del talento.

La IA, palanca de transformación de los RR.HH.

En el ámbito de recursos humanos, la IA ya está permitiendo implementar soluciones, como el análisis de perfiles, la creación de planes de desarrollo personalizados y la utilización de entrevistadores interactivos. Serrano destacó que “estas herramientas facilitan que las organizaciones escalen, sean capaces de ver todo el talento disponible y encuentren un mejor ajuste entre sus necesidades y las capacidades de los candidatos”. Sin embargo, los ponentes coincidieron en que la decisión final debe seguir siendo humana, ya que el “feeling” o la química que percibe una persona en una entrevista todavía no puede ser detectada por la tecnología disponible.