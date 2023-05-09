Saltar al contenido principal Skip to footer
Las operaciones de TI pueden impulsar los resultados para el negocio

La plataforma Cognizant Neuro® IT Operations utiliza herramientas basadas en la IA para mejorar la resiliencia, reducir la complejidad y brindar total visibilidad de las operaciones de TI. Con un enfoque automatizado y repetible que está continuamente aprendiendo y creciendo, hacemos que la gestión del negocio sea más inteligente y segura.

La plataforma que sienta las bases para las empresas preparadas para el futuro ya está aquí. 

Los beneficios de una TI que prioriza la automatización

Las empresas lidian con plataformas y aplicaciones complejas que, cuando se gestionan de manera reactiva, incrementan los riesgos y la ineficiencia. Una visión única y unificada de los entornos que puede identificar proactivamente los problemas y los resuelve de manera inteligente, segura y automática permite una mejora del rendimiento de las operaciones de TI.  

La visibilidad en todo el ecosistema

Conocimientos más profundos, observabilidad holística y monitorización en tiempo real en todo el entorno de TI.

Operaciones proactivas impulsadas por la IA

Reduce el tiempo de inactividad y resuelve rápidamente problemas con detección inteligente de incidentes optimizada.

Procesos de escalado automáticos

Rápida resolución con filtrado, clustering, enrutamiento de tickets y priorización automatizados.

Sistema de TI autorreparable

Resolución automática de incidencias a escala, respaldada por la IA para aprender y mejorar continuamente los datos del ecosistema.

Confía en nosotros

Transforma la forma en que la que se entrega, soporta y mejora la tecnología en la organización.

Servicios gestionados de próxima generación

Nuestro enfoque colaborativo utiliza tecnologías innovadoras y nuestra experiencia para escalar operaciones para materializar mejoras en el rendimiento.

Cambiar a valor

Cognizant orquesta el diseño humano, la automatización inteligente y la IA para reducir el coste de las operaciones de TI al tiempo que genera conocimiento y agilidad para el negocio.

Ecosistema inteligente

Herramientas y conectores de referencia en el mercado se integran en tu ecosistema de TI con una vista de panel único que ofrece la visibilidad inteligente del estado de la empresa para lograr la transparencia y nuevos niveles de conocimiento.

Cognizant Neuro®,
laboratorio de innovación colaborativa

Si tu empresa busca transformar las operaciones de TI, nuestros expertos pueden ayudarte a entender los beneficios que reporta y a desarrollar planes de transición y adopción.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

