Las operaciones de TI pueden impulsar los resultados para el negocio

La plataforma Cognizant Neuro® IT Operations utiliza herramientas basadas en la IA para mejorar la resiliencia, reducir la complejidad y brindar total visibilidad de las operaciones de TI. Con un enfoque automatizado y repetible que está continuamente aprendiendo y creciendo, hacemos que la gestión del negocio sea más inteligente y segura.

La plataforma que sienta las bases para las empresas preparadas para el futuro ya está aquí.