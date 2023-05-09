Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@11c29ee7" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@78933737" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3c0cd4eb" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4a2f6381" Inversores
Servicios de procesos de negocio
Contactar

OPERA CON CONOCIMIENTO Y VELOCIDAD

Procesos de negocio impulsados por la IA para la empresa moderna

Lidera con operaciones impulsadas por la IA que desbloquean eficiencia y crecimiento

La IA está redefiniendo cómo funcionan las empresas, desde la toma de decisiones hasta la experiencia del cliente. Al incorporar inteligencia contextual en cada flujo de trabajo, ayudamos a líderes empresariales de todo el mundo a reinventar sus operaciones mediante IA y automatización capaces de ofrecer mayor velocidad, generar más valor y proporcionar experiencias centradas en las personas a gran escala

Como socio de confianza de algunas de las organizaciones más innovadoras del mundo, aportamos un profundo conocimiento del sector, excelencia probada en procesos y automatización de vanguardia para crear modelos operativos modernos diseñados para la IA. Combinamos tecnología, datos y conocimiento humano para ayudar a tu empresa a anticipar las necesidades de los clientes, responder más rápido y fortalecerse.

Convierte la IA en una ventaja competitiva para tu negocio, tu plantilla y tus clientes, aprovechando el poder de la ingeniería contextual para escalar la inteligencia de forma responsable y eficaz.

Resultados de negocio y sólido ROI

Las cifras hablan por sí solas

>15%

incremento de la facturación por transacción

600%

procesamiento de reclamaciones más rápido

900M de USD

ahorro de costes

50%

tiempo de lanzamiento al mercado más rápido

50%

procesos de pedido más rápidos

X8 ROI

a través de la automatización inteligente

90%

incremento en CSAT

Destacado: Perder el miedo al futuro: liderar el cambio hacia la IA con aprendizaje continuo

La IA ya está transformando el trabajo a gran escala, con el 93% de los empleos afectados hoy en día. Ganesh Ayyar, President of APJ and Industry Solutions Group at Cognizant and Vladimir Lukic, Global Leader of Tech & Digital Advantage Practice, BCG, hablan sobre cómo replantear la transición hacia la IA como una oportunidad para potenciar a las personas, mejorar el rendimiento y transformar las operaciones. Juntos debaten cómo el aprendizaje continuo debe ir más allá de los programas y entrar en los flujos de trabajo diarios y por qué los líderes determinan si la IA impulsa la duda o el progreso.

bps
LA IA EN LA PRÁCTICA

Cómo aplicamos hoy la IA

Trabajamos con organizaciones visionarias para mejorar radicalmente las operaciones de negocio a través de la innovación y un nuevo nivel de colaboración hombre-máquina.

OPERACIONES FINANCIERAS

Permitir finanzas inteligentes y sin contacto a gran escala

OPERACIONES FINANCIERAS

Permitir finanzas inteligentes y sin contacto a gran escala

Impulsar operaciones financieras globales sin contacto para un fabricante de automóviles premium automatizando la validación, facturación y cumplimiento de facturas mediante flujos de trabajo inteligentes y auditorías impulsadas por IA. El procesamiento estandarizado reduce el esfuerzo manual, mejora el control y logra más del 90% de procesamiento sin contacto.

Persona con gafas trabajando en el portátil revisando documentos en la oficina

OPERACIONES DE FRANQUICIA QSR

Elevando las operaciones y la eficiencia del servicio en restaurantes con IA

OPERACIONES DE FRANQUICIA QSR

Elevando las operaciones y la eficiencia del servicio en restaurantes con IA

Impulsando a un operador líder global de franquicias QSR con un ecosistema de agentes impulsado por GenAI que permite la guía en tiempo real, resúmenes automatizados y formación guiada por simulación. Al agilizar las interacciones de soporte y mejorar la efectividad de los agentes, la solución reduce significativamente el tiempo de inactividad en los restaurantes, reduciendo el tiempo de atención en más de un 24%, aumentando la resolución de la primera llamada en más de un 10% y provocando un incremento del 14% en el CSAT.

Robot de IA que sirve comida en un moderno de restaurante.

ADTECH Y PUBLICIDAD DIGITAL

Impulsando una calidad de datos superior para anuncios más seguros y relevantes con HITL

ADTECH Y PUBLICIDAD DIGITAL

Impulsando una calidad de datos superior para anuncios más seguros y relevantes con HITL

Impulsando una de las redes de publicidad en línea más grandes del mundo con validación HITL para la generación y colocación de anuncios. Al anotar millones de creatividades y páginas de destino y aplicar políticas de seguridad de marca, mantenemos una calidad de datos del 99,9%. Esto fortalece la relevancia de los anuncios, la seguridad del usuario y la confianza de los anunciantes.

una mujer trabajando en escritorio

GESTIÓN DE CONTENIDOS

Una mayor precisión de IA para experiencias de contenidos más exhaustivas

GESTIÓN DE CONTENIDOS

Una mayor precisión de IA para experiencias de contenidos más exhaustivas

Permitir que una de las principales plataformas de intercambio de videos administre el contenido de manera inteligente para aumentar la adopción y el compromiso de los usuarios mediante HITL y RLHF, lo que aumenta la toma de decisiones del clasificador central en un 10-15%. Nuestros copilotos de políticas basados en RAG mejoran la eficiencia de la revisión humana hasta en un 30%.

una mujer trabajando en escritorio

INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Automatización de los informes financieros complejos para obtener información más rápida y precisa

INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Automatización de los informes financieros complejos para obtener información más rápida y precisa

Transformando la investigación financiera con una solución impulsada por la IA agéntica para un ciclo de investigación más rápido, unos resultados más precisos y una menor carga cognitiva para los analistas.

Las manos de la persona se dedican a escribir, lo que indica un trabajo activo en un entorno de oficina moderno

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Automatizando la inteligencia de medios y marca para mejorar las ventas

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Automatizando la inteligencia de medios y marca para mejorar las ventas

Solución de GenAI para inteligencia de marca que automatiza el escaneado y análisis del sentimiento hacia los productos y la marca en medios y redes sociales, y ofrece rápidamente una inteligencia de compra más sólida para campañas de ventas y marketing.

Lupa que destaca gráficos de datos digitales con un fondo analítico brillante

BPS y automatización de servicios

Como socio de negocio de algunas de las empresas digitales más pioneras del mundo, operamos en la frontera de la innovación. Combinamos nuestra experiencia distintiva en el desarrollo de modelos operativos modernos con nuestro conocimiento de la industria y nuestro liderazgo en procesos y automatización impulsada por IA. El resultado: operaciones más inteligentes, rápidas y adaptables que ayudan a las operaciones de negocio a mantenerse relevantes y prosperar.

ia

Aceleradores de negocios con IA
Acelera la adopción de la IA y automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos empresariales.

Leer más
Formación en IA

Servicios de datos de entrenamiento con IA
Desarrolla y escala la IA empresarial con datos multimodales de alta calidad y precisión en la que las personas estén en el proceso.

Leer más
empresas

Operaciones empresariales para acelerar a escala
Impulsa empresas digitales nativas en expansión y crea nuevas fuentes de ingresos con la misma rapidez con la que surgen las ideas.

Leer más
cognizant-neuro

Cognizant Neuro® Business Processes
Simplifica y acelera la adopción de la automoción, integra y orquesta recursos y consigue beneficios más rápido.

Leer más
Experiencia de empleado

Experiencia del empleado
Aumenta la productividad y ofrece experiencias personalizadas a los empleados a escala aprovechando la IA.

Leer más
Finanzas

Finanzas y contabilidad
Genera nuevo valor para el negocio a partir de finanzas y contabilidad mediante una toma de decisiones inteligente y automatización de procesos.

Leer más
Operaciones geoespaciales

Operaciones geoespaciales
Recopila,  analiza y aplica datos de localización con precisión, impulsando decisiones estratégicas, eficiencia operativa y mejorando la experiencia del cliente.

Leer más
automatización inteligente

Automatización inteligente
Desbloquea un alto rendimiento y ahorro de costes con plataformas digitales impulsadas por la IA y experiencia en procesos.

Leer más
Marketing

Operaciones de marketing
Aumenta la velocidad, el alcance y el impacto, y maximiza el retorno del marketing con la IA.

Leer más
Marketing

Atención al cliente omnicanal
Ofrecer una experiencia de cliente intuitiva, personalizada y fluida con soluciones impulsadas por IA.

Leer más
Marketing
Confianza y seguridad

Detecta, anticipa y responde al fraude y conductas perjudiciales en Internet, con el poder de la experiencia humana y los sistemas de IA.

Leer más
Icono de destino

Servicios bancarios y financieros
Genera crecimiento mientras creas experiencias intuitivas, eficiencia e innovación sin precedentes, respaldadas por la IA.

Leer más
icono de comentario

Mercados de capitales
Mejorar la experiencia de los inversores, mejorar la eficiencia de los procesos y mejorar la gestión de riesgos mediante la IA.

Leer más
Icono de la hora

Comunicaciones, medios y tecnología
Escala nuevas fuentes de ingresos con la IA y ofrece servicios de forma más eficiente.

Leer más
icono de red

Atención sanitaria
Adopta operaciones sanitarias habilitadas por IA para crecer, generando mejores experiencias y eficiencia revolucionaria.

Leer más
icono de idea

Healthcare BPaaS
Mejora las operaciones con soluciones de tecnología preintegradas y procesos probados.

Leer más
icono de idea

Seguro
Procesa reclamaciones más rápido, reduce errores y mejora la satisfacción del cliente utilizando la IA y operaciones empresariales modernas.

Leer más
icono de idea

Sector farmacéutico
Acelera los insights y la innovación centrada en el cliente y aumenta la eficiencia con soluciones basadas en la IA.

Leer más
Fabricación

Fabricación
Acelera la producción, aumenta la eficiencia y mejora la calidad con soluciones basadas en IA y operaciones empresariales modernas.

Leer más
Operaciones hipotecarias

Operaciones hipotecarias
Moderniza el cumplimiento de hipotecas mientras reduces costes con Cognizant como tu socio de externalización hipotecaria, impulsado por IA y con licencia NMLS.

Leer más
Retail

Retail
Ofrece experiencias de compra basadas en la IA para aumentar la interacción, modernizar las operaciones de la tienda y acelerar los ingresos.

Leer más
transporte

Transporte y logística
Entrega más rápido con optimización de rutas mejorada basada en IA, mantenimiento predictivo y gestión de inventario.

Leer más
viaje

Viajes y alojamientos
Ofrece experiencias omnicanal excepcionales basadas en IA que aumentan la participación y apoyan el crecimiento de los ingresos.

Leer más
utilities

Utilities
Proporciona energía segura, eficiente y fiable con operaciones empresariales integradas con IA, datos e ingenio humano.

Leer más

Una nueva forma de crecimiento

Los líderes empresariales debaten sobre cuatro áreas que experimentan cambios tectónicos: organización y personas, experimentación para la innovación y nuevos canales de ingresos, ecosistemas de asociación y construcción de procesos dinámicos con IA.

Ideas

WHITEPAPER

Navegando por el laberinto

Descubre cómo los planes de salud pueden reducir el aumento de costes y complejidad de las operaciones de los proveedores aprovechando Cognizant Provider Digital Interaction, una solución empresarial integral diseñada para orquestar las operaciones de los proveedores, garantizando la precisión e integridad de los datos.

Leer más
Esfera luminosa dentro de un laberinto de hormigón que representa la navegación y la complejidad

WHITEPAPER

Enfrentando la brecha de velocidad de la IA: una nueva arquitectura para las operaciones de IA

Desmonta la IA agéntica, afronta los retos de implementación y explora un plan práctico para desplegar esta tecnología a escala y lograr un impacto medible en esta serie de documentos técnicos.

Leer más
Imagen abstracta de bloques morados

WHITEPAPER

Refuerzo antes de la autonomía

Este documento técnico, escrito conjuntamente por líderes de Cognizant y nuestro socio estratégico y cliente, Venbrook, explora enfoques estratégicos hacia la autonomía de la IA en el sector asegurador.

Leer más
Una imagen abstracta de una red de luces LED azules conectadas sobre un tablero digital

WHITEPAPER

De la reacción a la reinvención: redefiniendo la confianza y la seguridad en los juegos

Con más de 3.500 millones de jugadores en todo el mundo, la industria está repensando la confianza y la seguridad (T&S) para hacer frente a amenazas crecientes, como el acoso, la desinformación y los deepfakes de IA. Este cambio revela el doble impacto de la IA, los desafíos de la moderación y la creciente importancia de la subcontratación estratégica para crear experiencias de juego más seguras y auténticas.

Leer más
Detalles de las hojas de la especie suculenta agave attenuata

ENTRENAMIENTO DE IA

Trazar el futuro en un mundo sin conductores

El mapeo de alta definición es un habilitador crítico para crear un mundo de vehículos sin conductor. A continuación un análisis detallado de los datos que sustentan los mapas de alta definición.

Leer más
Autos que se mueven rápidamente en una carretera con una superposición de detalles de seguimiento

WHITEPAPER

Revolucionando la adjudicación de reclamaciones utilizando la IA agéntica

Explora cómo estamos utilizando la IA agéntica para abordar uno de los desafíos más apremiantes de la atención médica.

Leer más
Vista de una larga habitación bañada en luz azul y motas digitales

WHITEPAPER

Guía empresarial de la IA agéntica

Explora el viaje desde la prueba de concepto hasta la transformación de toda la empresa en IA agéntica.

Leer más
Una mujer mirando una pantalla digital

PERSPECTIVAS

Es el momento de reforzar las estrategias de prevención del fraude

El aumento de los delitos financieros es la oportunidad perfecta para transformar significativamente las estrategias de prevención del fraude y obtener una ventaja competitiva.

Leer más
Una pantalla renderizada digitalmente de un icono de candado superpuesto en una compleja interfaz circular, que simboliza la seguridad de los datos

WHITEPAPER

GenAI en las operaciones de negocio

La inteligencia artificial generativa (GenAI) combina el conocimiento humano con el poder de las máquinas, abriendo nuevas posibilidades en todas las industrias. Este libro blanco explora cómo aprovecharlas.

Leer más
Hombre usando teléfono AI, posiblemente para conversación de asistente de Chatbot
Cognizant nombrado líder en la evaluación PEAK 2026 Matrix® sobre servicios de transformación de marketing, elaborado por Everest Group

Nuestro modelo unificado de entrega de marketing, Cognizant Moment, los peajes de campañas liderados por IA, la innovación en Neruro con IA y las profundas alianzas en ecosistemas nos distinguen.

Leer informe Cita de analista
Cognizant, líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 sobre servicio de ventas B2B realizado por Everest Group
Everest Group nombra a Cognizant líder en soluciones de automatización de procesos agénticos (APA) en la Evaluación PEAK Matrix® 2026

Nuestra suite Cognizant Neuro® AI y experiencia en automatización de extremo a extremo, así como las alianzas con ecosistemas nos dieron la ventaja.

Leer informe Cita de analista
Everest Group nombra a Cognizant líder en soluciones de automatización de procesos agénticos (APA) en la Evaluación PEAK Matrix® 2026
Cognizant nombrado Líder en Everest Group Healthcare CXM Intelligent Operations PEAK Matrix® 2026

Las soluciones Cognizant® Autonomous Customer Engagement, capacidades automatizadas de garantía de calidad, junto con nuestro modelo de atención omnicanal y un rendimiento consistente en todos los segmentos de pagadores, son factores que nos diferencian en el mercado.

Leer informe Cita de analista
Cognizant fue nombrado candidato principal y organización con rendimiento destacado en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de Servicios de Externalización de Recursos Humanos Multiproceso (MPHRO) elaborado por Everest Group.
Cognizant nombrado líder en el Informe NEAT de NelsonHall de transformación del proceso de compras 2025

Cognizant ha sido nombrada líder en la evaluación NEAT de NelsonHall para la modernización del proceso de compras.

Leer informe
Cognizant nombrado líder en el Informe NEAT de NelsonHall de transformación del proceso de compras 2025
Cognizant fue nombrada líder en la evaluación Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® elaborada por Everest Group

Las fortalezas de Cognizant en delitos financieros y cumplimiento normativo han sido reconocidas por Everest Group.

Leer informe
Cognizant fue nombrada líder en la evaluación Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® elaborada por Everest Group
Cognizant nombrada líder en la lista ISG Provider™ Lens for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025

Cognizant ha sido nombrada líder en los cuatro cuadrantes: factura a pago, pedido a caja, R2R & servicios fiscales, y FP&A.

Leer informe
Cognizant nombrada líder en la lista ISG Provider™ Lens for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025
Cognizant reconocida como líder del mercado de Horizon 3 en el informe HFS "Los mejores proveedores de servicios para bancos comerciales 2025"

Cognizant fue calificada como líder del mercado de Horizon 3 por HFS por impulsar el crecimiento y desbloquear nuevas fuentes de valor a través de la transformación del ecosistema. 

Leer informe
Los mejores proveedores de servicios para bancos comerciales, 2025
Cognizant ha sido nombrada líder y compañía destacada por su rendimiento en la evaluación PEAK Matrix® Group L&A Insurance BPS y TPA PEAK 2025 elaborada por Everest

La industria de seguros de vida y rentas vitalicias está evolucionando rápidamente y las capacidades de Cognizant en este ámbito son cada vez más valoradas.

Leer informe Ver infografía
Compañía destacada por su rendimiento
Cognizant nombrada empresa pionera en la puesta en marcha de la IA generativa para los pagadores de atención médica

La IA generativa está transformando la industria de los pagadores de atención médica y Everest Group reconoce las capacidades de Cognizant.

Leer informe
Implementación de la IA generativa en el sector sanitario
Cognizant nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de operaciones de farmacovigilancia (PV) posteriores a la aprobación realizada por Everest Group

Cognizant fue reconocida como líder en farmacovigilancia posterior a la aprobación por Everest Group.

Leer informe Ver cita de analista Ver infografía
Peak Matrix Operaciones posteriores a la farmacovigilancia
Cognizant nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de las soluciones de automatización inteligente de procesos (IPA) de Everest Group

Las fortalezas de Cognizant en IPA reconocidas por Everest Group

Leer informe Ver cita de analista Ver infografía
Peak Matrix Automatización inteligente de procesos
Everest Group nombró a Cognizant líder en la evaluación PEAK Matrix de Servicios de Marketing 2025

Everest Group® reconoce las capacidades de Cognizant en servicios de marketing.

Leer más Ver infografía
Everest Group Marketing services
Recruitment top banner
Únete a nuestro equipo

Impulsa tu carrera y prepárate para el futuro mientras ayudas a las compañías más importantes del mundo, entre las que se incluyen firmas de la lista Global 2000 y de Silicon Valley. Únete al líder de la industria

Únete a nosotros

Guía de referencia rápida de los servicios de procesos de negocio y los procesos de negocio como servicio

La externalización de procesos de negocio (BPO) ha evolucionado significativamente. Ha pasado de ser una medida de ahorro de costes a un motor de innovación. Ahora abarca la excelencia de procesos, la IA, la automatización y los resultados empresariales críticos. Con estos avances y nuevos mecanismos de contratación, ahora se hace referencia a menudo como Servicios de Procesos de Negocio (sus siglas en inglés, BPS) u Operaciones de Negocio Moderno.

BPO es la transferencia de responsabilidad de un flujo de trabajo o proceso empresarial específico a un proveedor de servicios empresariales. El proveedor gestiona las personas, la tecnología y los activos involucrados en el proceso y es responsable de generar resultados para el negocio. Originalmente, el BPO se utilizaba para reducir costes basándose en el arbitraje laboral. Los servicios BPO modernos aprovechan en gran medida la tecnología y los datos para ofrecer mejores resultados, más rápido y a coste más bajo. Los proveedores utilizan tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, nuevos modelos de talento, rediseño y simplificación de datos y procesos para respaldar la innovación y acelerar el crecimiento rentable.

Los servicios BPO modernos se basan en un propósito compartido entre proveedor y cliente, y los contratos a menudo incorporan aspectos de riesgo compartido, precios basados en resultados y modelos de comercialización conjunta.

BPS es un término más amplio que incluye BPO. Si bien se utilizan a menudo para evitar el término de “subcontratación” (que en el pasado provocó cierta inquietud), los BPS incluyen optimización de procesos, servicios gestionados y servicios de consultoría que no van acompañados de una transferencia de personal al proveedor. La naturaleza de la externalización de procesos de negocio y los servicios de proceso de negocio ha evolucionado en los últimos diez años, con compañías de referencia aportando valor significativo como socios para el crecimiento sostenible y rentable frente a la reducción contundente de costes.

Las operaciones de negocio modernas utilizan tecnologías, datos, talento y ecosistemas colaborativos de vanguardia para impulsar la innovación, lograr eficiencia operativa y ofrecer valor a una amplia gama de partes interesadas en un panorama empresarial en rápida evolución. Se basan en la simplicidad, la fluidez, la creatividad y la rentabilidad, y pueden generar impacto a alta velocidad.

BPaaS es un tipo de BPO basado en un modelo de servicios en la nube. BPaaS está conectado a otros servicios, entre los que se incluyen SaaS, PaaS e IaaS, y es totalmente configurable. BPaaS ofrece a las compañías el personal, los procesos y la tecnología que necesitan para operar como servicio de pago por uso, aprovechando la disponibilidad y eficiencia de un sistema basado en la nube. Este enfoque operativo reduce considerablemente el coste total de propiedad, al ofrecer una solución bajo demanda de servicios necesarios en lugar de adquirir una oferta de todo incluido vinculada a una única aplicación.

BPaaS mantiene a las empresas al día con las mejores prácticas de la industria y avances tecnológicos. Las compañías también pueden también incrementar los niveles de servicio de proceso durante períodos pico y llevar productos y servicios al mercado más rápidamente con una flexibilidad y agilidad operativas únicas del BPaaS.

Los servicios modernos de externalización de procesos de negocio tienen muchas ventajas que van desde el rediseño de procesos y la simplificación del modelo operativo hasta la flexibilidad, la resiliencia, la velocidad, la innovación y el impacto directo en los resultados. Por ejemplo:

  • Aumento de ingresos por transacción mediante la incorporación de la IA en sistemas de pedidos para análisis de cestas
  • Experiencias mejoradas para clientes y empleados mediante la utilización del pensamiento de diseño en el rediseño de procesos, el soporte multicanal- incorporando procesos mejorados de chat, teléfono, redes sociales, correo electrónico, datos y análisis- para aumentar la velocidad de resolución.
  • Mayor rentabilidad gracias a la reducción de costes
  • Mayor productividad a través de tecnología, datos y rediseño de procesos.
  • Tiempo de comercialización más rápido para nuevos servicios a través de soporte especializado para ayudar a las organizaciones a probar, iterar y escalar nuevas ideas.
  • Avanzar hacia una economía circular a través de la simplificación y la incorporación de conceptos de reutilización y reciclaje en las operaciones
  • Acceso a expertos capacitados y principios operativos modernos
  • Conexión con otros proveedores dentro de un ecosistema específico y polinización cruzada de innovación en industrias
  • Acceso a habilidades en áreas tecnológicas emergentes como la IA y la IA generativa

BPO y BPS pueden mejorar la eficiencia de los procesos a través del acceso a la mejor experiencia, tecnología y recursos que promueven un mejor rendimiento empresarial y te ayudan a escalar. Las tecnologías, como la inteligencia artificial y la automatización, pueden eliminar tareas tediosas y reducir los riesgos, al tiempo que mejoran la experiencia de los empleados y clientes. Dado que los procesos son específicos de la industria, los proveedores especializados en su industria han optimizado sus operaciones para brindar soporte a muchos clientes.

En el contexto de los procesos, la automatización combinada con el rediseño de procesos y la inteligencia artificial (IA e IA generativa) a menudo se denomina automatización inteligente de procesos (IPA). Entre los beneficios más notables, destaca que facilita una visión integral de los procesos de negocio a través de silos, conectando los datos, el conocimiento y las personas para mejorar los resultados del negocio.

Los proveedores de BPO aprovechan la automatización junto con el análisis y la inteligencia artificial para reducir costes y mejorar los "journeys" de clientes y empleados.

Sí. Mientras que el BPO tradicional soporta principalmente los procesos del back-office, los servicios modernos de BPO dan soporte tanto los procesos críticos como los no críticos. Estos son algunos ejemplos:

  • Finanzas y contabilidad
  • Marketing y ventas
  • Experiencia de empleado
  • Atención al cliente
  • Recursos Humanos (RR.HH.)
  • Cadena de suministro

Los servicios de procesos de negocio modernos ofrecen soporte especializado en áreas específicas de la industria: gestión de beneficios y reclamaciones o ciclo de ingresos en atención sanitaria, gestión de activos y patrimonio en banca, pruebas y desarrollo de medicamentos o normativa y cumplimiento en la industria farmacéutica, análisis y gestión de pedidos en el sector retail , etc.

El profundo conocimiento de la industria y la disponibilidad de activos y plataformas digitales que pueden acelerar la velocidad de implementación, son formas de diferenciación entre los proveedores de BPO.

La IA generativa, GenAI, está transformando los servicios de procesos de negocio (BPS) al mejorar la eficiencia, la precisión y la adaptabilidad. La IA generativa ayuda a automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones y el servicio al cliente, optimizar los flujos de trabajo mediante la identificación de cuellos de botella y personalizar los servicios según las necesidades individuales de los clientes.

La IA agéntica es un tipo de inteligencia artificial que puede actuar y razonar de forma autónoma, colaborar con los humanos y adaptarse a entornos cambiantes. A diferencia de la IA tradicional, que a menudo requiere instrucciones específicas para cada tarea, la IA agéntica puede resolver de forma independiente problemas complejos de varios pasos utilizando un razonamiento sofisticado y una planificación iterativa.

La IA agéntica está transformando significativamente los servicios de procesos de negocio (BPS) al mejorar la eficiencia, la precisión y la innovación. Algunos de los casos de uso más habituales incluyen la automatización de procesos complejos, la mejora de la toma de decisiones, la mejora de la experiencia del cliente a través de interacciones personalizadas, la optimización de las operaciones y el apoyo a la capacitación de los empleados.

Los tiempos de cambio crean oportunidades a las empresas audaces para superar a la competencia con movimientos estratégicos mientras otros retrasan las inversiones. El BPO ayuda a las empresas a acelerar a través de la incertidumbre con confianza. Al modernizar los procesos, integrar nuevas tecnologías y conectar los datos en toda la empresa, el BPO moderno les permite anticipar y actuar rápidamente sobre las tendencias emergentes, así como autofinanciar iniciativas de crecimiento a través de la eficiencia.

La ingeniería contextual ayuda a las interacciones de BPO y la implementación de IA haciendo que los agentes de IA sean "conscientes del contexto", asegurando que actúen en consonancia con los objetivos empresariales, reduzcan errores como las alucinaciones, aceleren el despliegue y entreguen resultados centrados en el ser humano a gran escala.

Da el primer paso

Para hablar sobre los retornos revolucionarios que aporta la automatización y los servicios de proceso de negocio a tu organización, por favor rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.