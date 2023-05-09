OPERA CON CONOCIMIENTO Y VELOCIDAD
Servicios de procesos de negocio
Lidera con operaciones impulsadas por la IA que desbloquean eficiencia y crecimiento
La IA está redefiniendo cómo funcionan las empresas, desde la toma de decisiones hasta la experiencia del cliente. Al incorporar inteligencia contextual en cada flujo de trabajo, ayudamos a líderes empresariales de todo el mundo a reinventar sus operaciones mediante IA y automatización capaces de ofrecer mayor velocidad, generar más valor y proporcionar experiencias centradas en las personas a gran escala
Como socio de confianza de algunas de las organizaciones más innovadoras del mundo, aportamos un profundo conocimiento del sector, excelencia probada en procesos y automatización de vanguardia para crear modelos operativos modernos diseñados para la IA. Combinamos tecnología, datos y conocimiento humano para ayudar a tu empresa a anticipar las necesidades de los clientes, responder más rápido y fortalecerse.
Convierte la IA en una ventaja competitiva para tu negocio, tu plantilla y tus clientes, aprovechando el poder de la ingeniería contextual para escalar la inteligencia de forma responsable y eficaz.
Destacado: Perder el miedo al futuro: liderar el cambio hacia la IA con aprendizaje continuo
La IA ya está transformando el trabajo a gran escala, con el 93% de los empleos afectados hoy en día. Ganesh Ayyar, President of APJ and Industry Solutions Group at Cognizant and Vladimir Lukic, Global Leader of Tech & Digital Advantage Practice, BCG, hablan sobre cómo replantear la transición hacia la IA como una oportunidad para potenciar a las personas, mejorar el rendimiento y transformar las operaciones. Juntos debaten cómo el aprendizaje continuo debe ir más allá de los programas y entrar en los flujos de trabajo diarios y por qué los líderes determinan si la IA impulsa la duda o el progreso.
LA IA EN LA PRÁCTICA
Cómo aplicamos hoy la IA
Trabajamos con organizaciones visionarias para mejorar radicalmente las operaciones de negocio a través de la innovación y un nuevo nivel de colaboración hombre-máquina.
BPS y automatización de servicios
Como socio de negocio de algunas de las empresas digitales más pioneras del mundo, operamos en la frontera de la innovación. Combinamos nuestra experiencia distintiva en el desarrollo de modelos operativos modernos con nuestro conocimiento de la industria y nuestro liderazgo en procesos y automatización impulsada por IA. El resultado: operaciones más inteligentes, rápidas y adaptables que ayudan a las operaciones de negocio a mantenerse relevantes y prosperar.
Una nueva forma de crecimiento
Los líderes empresariales debaten sobre cuatro áreas que experimentan cambios tectónicos: organización y personas, experimentación para la innovación y nuevos canales de ingresos, ecosistemas de asociación y construcción de procesos dinámicos con IA.
Contenido destacado
Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a avanzar y mantener su ventaja.
Guía de referencia rápida de los servicios de procesos de negocio y los procesos de negocio como servicio
La externalización de procesos de negocio (BPO) ha evolucionado significativamente. Ha pasado de ser una medida de ahorro de costes a un motor de innovación. Ahora abarca la excelencia de procesos, la IA, la automatización y los resultados empresariales críticos. Con estos avances y nuevos mecanismos de contratación, ahora se hace referencia a menudo como Servicios de Procesos de Negocio (sus siglas en inglés, BPS) u Operaciones de Negocio Moderno.
BPO es la transferencia de responsabilidad de un flujo de trabajo o proceso empresarial específico a un proveedor de servicios empresariales. El proveedor gestiona las personas, la tecnología y los activos involucrados en el proceso y es responsable de generar resultados para el negocio. Originalmente, el BPO se utilizaba para reducir costes basándose en el arbitraje laboral. Los servicios BPO modernos aprovechan en gran medida la tecnología y los datos para ofrecer mejores resultados, más rápido y a coste más bajo. Los proveedores utilizan tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, nuevos modelos de talento, rediseño y simplificación de datos y procesos para respaldar la innovación y acelerar el crecimiento rentable.
Los servicios BPO modernos se basan en un propósito compartido entre proveedor y cliente, y los contratos a menudo incorporan aspectos de riesgo compartido, precios basados en resultados y modelos de comercialización conjunta.
BPS es un término más amplio que incluye BPO. Si bien se utilizan a menudo para evitar el término de “subcontratación” (que en el pasado provocó cierta inquietud), los BPS incluyen optimización de procesos, servicios gestionados y servicios de consultoría que no van acompañados de una transferencia de personal al proveedor. La naturaleza de la externalización de procesos de negocio y los servicios de proceso de negocio ha evolucionado en los últimos diez años, con compañías de referencia aportando valor significativo como socios para el crecimiento sostenible y rentable frente a la reducción contundente de costes.
Las operaciones de negocio modernas utilizan tecnologías, datos, talento y ecosistemas colaborativos de vanguardia para impulsar la innovación, lograr eficiencia operativa y ofrecer valor a una amplia gama de partes interesadas en un panorama empresarial en rápida evolución. Se basan en la simplicidad, la fluidez, la creatividad y la rentabilidad, y pueden generar impacto a alta velocidad.
BPaaS es un tipo de BPO basado en un modelo de servicios en la nube. BPaaS está conectado a otros servicios, entre los que se incluyen SaaS, PaaS e IaaS, y es totalmente configurable. BPaaS ofrece a las compañías el personal, los procesos y la tecnología que necesitan para operar como servicio de pago por uso, aprovechando la disponibilidad y eficiencia de un sistema basado en la nube. Este enfoque operativo reduce considerablemente el coste total de propiedad, al ofrecer una solución bajo demanda de servicios necesarios en lugar de adquirir una oferta de todo incluido vinculada a una única aplicación.
BPaaS mantiene a las empresas al día con las mejores prácticas de la industria y avances tecnológicos. Las compañías también pueden también incrementar los niveles de servicio de proceso durante períodos pico y llevar productos y servicios al mercado más rápidamente con una flexibilidad y agilidad operativas únicas del BPaaS.
Los servicios modernos de externalización de procesos de negocio tienen muchas ventajas que van desde el rediseño de procesos y la simplificación del modelo operativo hasta la flexibilidad, la resiliencia, la velocidad, la innovación y el impacto directo en los resultados. Por ejemplo:
- Aumento de ingresos por transacción mediante la incorporación de la IA en sistemas de pedidos para análisis de cestas
- Experiencias mejoradas para clientes y empleados mediante la utilización del pensamiento de diseño en el rediseño de procesos, el soporte multicanal- incorporando procesos mejorados de chat, teléfono, redes sociales, correo electrónico, datos y análisis- para aumentar la velocidad de resolución.
- Mayor rentabilidad gracias a la reducción de costes
- Mayor productividad a través de tecnología, datos y rediseño de procesos.
- Tiempo de comercialización más rápido para nuevos servicios a través de soporte especializado para ayudar a las organizaciones a probar, iterar y escalar nuevas ideas.
- Avanzar hacia una economía circular a través de la simplificación y la incorporación de conceptos de reutilización y reciclaje en las operaciones
- Acceso a expertos capacitados y principios operativos modernos
- Conexión con otros proveedores dentro de un ecosistema específico y polinización cruzada de innovación en industrias
- Acceso a habilidades en áreas tecnológicas emergentes como la IA y la IA generativa
BPO y BPS pueden mejorar la eficiencia de los procesos a través del acceso a la mejor experiencia, tecnología y recursos que promueven un mejor rendimiento empresarial y te ayudan a escalar. Las tecnologías, como la inteligencia artificial y la automatización, pueden eliminar tareas tediosas y reducir los riesgos, al tiempo que mejoran la experiencia de los empleados y clientes. Dado que los procesos son específicos de la industria, los proveedores especializados en su industria han optimizado sus operaciones para brindar soporte a muchos clientes.
En el contexto de los procesos, la automatización combinada con el rediseño de procesos y la inteligencia artificial (IA e IA generativa) a menudo se denomina automatización inteligente de procesos (IPA). Entre los beneficios más notables, destaca que facilita una visión integral de los procesos de negocio a través de silos, conectando los datos, el conocimiento y las personas para mejorar los resultados del negocio.
Los proveedores de BPO aprovechan la automatización junto con el análisis y la inteligencia artificial para reducir costes y mejorar los "journeys" de clientes y empleados.
Sí. Mientras que el BPO tradicional soporta principalmente los procesos del back-office, los servicios modernos de BPO dan soporte tanto los procesos críticos como los no críticos. Estos son algunos ejemplos:
- Finanzas y contabilidad
- Marketing y ventas
- Experiencia de empleado
- Atención al cliente
- Recursos Humanos (RR.HH.)
- Cadena de suministro
Los servicios de procesos de negocio modernos ofrecen soporte especializado en áreas específicas de la industria: gestión de beneficios y reclamaciones o ciclo de ingresos en atención sanitaria, gestión de activos y patrimonio en banca, pruebas y desarrollo de medicamentos o normativa y cumplimiento en la industria farmacéutica, análisis y gestión de pedidos en el sector retail , etc.
El profundo conocimiento de la industria y la disponibilidad de activos y plataformas digitales que pueden acelerar la velocidad de implementación, son formas de diferenciación entre los proveedores de BPO.
La IA generativa, GenAI, está transformando los servicios de procesos de negocio (BPS) al mejorar la eficiencia, la precisión y la adaptabilidad. La IA generativa ayuda a automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones y el servicio al cliente, optimizar los flujos de trabajo mediante la identificación de cuellos de botella y personalizar los servicios según las necesidades individuales de los clientes.
La IA agéntica es un tipo de inteligencia artificial que puede actuar y razonar de forma autónoma, colaborar con los humanos y adaptarse a entornos cambiantes. A diferencia de la IA tradicional, que a menudo requiere instrucciones específicas para cada tarea, la IA agéntica puede resolver de forma independiente problemas complejos de varios pasos utilizando un razonamiento sofisticado y una planificación iterativa.
La IA agéntica está transformando significativamente los servicios de procesos de negocio (BPS) al mejorar la eficiencia, la precisión y la innovación. Algunos de los casos de uso más habituales incluyen la automatización de procesos complejos, la mejora de la toma de decisiones, la mejora de la experiencia del cliente a través de interacciones personalizadas, la optimización de las operaciones y el apoyo a la capacitación de los empleados.
Los tiempos de cambio crean oportunidades a las empresas audaces para superar a la competencia con movimientos estratégicos mientras otros retrasan las inversiones. El BPO ayuda a las empresas a acelerar a través de la incertidumbre con confianza. Al modernizar los procesos, integrar nuevas tecnologías y conectar los datos en toda la empresa, el BPO moderno les permite anticipar y actuar rápidamente sobre las tendencias emergentes, así como autofinanciar iniciativas de crecimiento a través de la eficiencia.
La ingeniería contextual ayuda a las interacciones de BPO y la implementación de IA haciendo que los agentes de IA sean "conscientes del contexto", asegurando que actúen en consonancia con los objetivos empresariales, reduzcan errores como las alucinaciones, aceleren el despliegue y entreguen resultados centrados en el ser humano a gran escala.
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