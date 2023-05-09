IA física
La mayor parte del valor empresarial se gana o se pierde en el mundo físico, desde sensores hasta dispositivos, rejillas, flotas, almacenes, laboratorios y servicios de campo. Cognizant ayuda a que estos entornos sean conscientes del contexto y adaptativos, integrando la inteligencia en el edge para que los sistemas puedan detectar condiciones, interpretar lo que importa y actuar en tiempo real.
Esta es la base de la IA física: inteligencia de ingeniería que funciona bajo limitaciones del mundo real.
Ofrecemos todo lo necesario: ingeniería de dispositivos y embebida, plataformas edge-to-cloud, integración IoT/OT, ingeniería de datos + IA, controles de seguridad y protección, y operación y operación. De forma que puedes convertir las señales en acciones decisivas.
Qué cambia cuando la IA entra en el mundo físico
Descubre nuestras soluciones
Cuando la IA física se integra en nuestro portfolio de IoT e ingeniería, ayudamos a las empresas a pasar de la ambición en IA al impacto operativo a lo largo de todo el ciclo de vida: desde la ideación y el diseño hasta la construcción, la conexión, la operación y el escalado.
Historias de clientes: impacto en el mundo real
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Conectados por un ecosistema tecnológico
Nuestra cartera ampliada de IoT e ingeniería, definida por asociaciones globales estratégicas y adquisiciones específicas, aporta una profunda experiencia en el sector, capacidades diferenciadas, aceleradores probados y escala intersectorial que aceleran los resultados.
Estas fuerzas combinadas abarcan el diseño de productos, la ingeniería automotriz, la automatización industrial, la inteligencia geoespacial y las soluciones cloud-to-edge, que cubren sistemas integrados, IA y plataformas de ciclo de vida del producto. Juntos, permitimos a los clientes innovar más rápido, optimizar el desarrollo y resolver desafíos complejos de ingeniería y escalar.
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Desde dispositivos hasta redes y servicios de campo: el contexto lo cambia todo. Te ayudamos a integrar inteligencia en tiempo real en operaciones físicas, de forma segura y a escala. Deja que nuestros expertos te enseñen cómo hacerlo.
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