La mayor parte del valor empresarial se gana o se pierde en el mundo físico, desde sensores hasta dispositivos, rejillas, flotas, almacenes, laboratorios y servicios de campo. Cognizant ayuda a que estos entornos sean conscientes del contexto y adaptativos, integrando la inteligencia en el edge para que los sistemas puedan detectar condiciones, interpretar lo que importa y actuar en tiempo real. Esta es la base de la IA física: inteligencia de ingeniería que funciona bajo limitaciones del mundo real. Ofrecemos todo lo necesario: ingeniería de dispositivos y embebida, plataformas edge-to-cloud, integración IoT/OT, ingeniería de datos + IA, controles de seguridad y protección, y operación y operación. De forma que puedes convertir las señales en acciones decisivas.