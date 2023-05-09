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IA física
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Haz que tu empresa física sea consciente del contexto

La mayor parte del valor empresarial se gana o se pierde en el mundo físico, desde sensores hasta dispositivos, rejillas, flotas, almacenes, laboratorios y servicios de campo. Cognizant ayuda a que estos entornos sean conscientes del contexto y adaptativos, integrando la inteligencia en el edge para que los sistemas puedan detectar condiciones, interpretar lo que importa y actuar en tiempo real.
Esta es la base de la IA física: inteligencia de ingeniería que funciona bajo limitaciones del mundo real.
Ofrecemos todo lo necesario: ingeniería de dispositivos y embebida, plataformas edge-to-cloud, integración IoT/OT, ingeniería de datos + IA, controles de seguridad y protección, y operación y operación. De forma que puedes convertir las señales en acciones decisivas. 

Qué cambia cuando la IA entra en el mundo físico

La seguridad y la confianza se convierten en requisitos, no en cosas que es agradable tener
Icono de seguridad y confianza
La latencia, la fiabilidad y la regulación influyen en cada decisión de diseño
Icono de latencia y fiabilidad
La complejidad se desplaza de los modelos a los sistemas: hardware, software, operaciones y ciclo de vida
Icono de complejidad
IA física: Inteligencia de ingeniería en el mundo real

Una exploración intersectorial de cómo las empresas pasan de la experimentación con IA al impacto operativo y qué se necesita para que la inteligencia funcione en entornos físicos.

Descarga el whitepaper
Un taller digitalizado con robots
IA física: de la visión a la acción

La IA física representa un punto de inflexión, donde la inteligencia debe actuar de forma segura y fiable en el mundo real. En este artículo, Vibha Rustagi explica por qué se rompe la escala y la disciplina de ingeniería necesaria para construir sistemas físicos de IA listos para producción.

Descubre nuestras soluciones

Cuando la IA física se integra en nuestro portfolio de IoT e ingeniería, ayudamos a las empresas a pasar de la ambición en IA al impacto operativo a lo largo de todo el ciclo de vida: desde la ideación y el diseño  hasta la construcción, la conexión, la operación y el escalado.

Neuro® Edge

Impulsando toda la cadena de valor de la IA en el edge, desde el silicio y los dispositivos hasta aplicaciones y soluciones empresariales, permitiendo que la IA actúe con rapidez, resiliencia y fiabilidad donde la conectividad es limitada y las decisiones deben ser inmediatas.

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Productos inteligentes

Diseñar la próxima generación de productos conectados, seguros y definidos por software a lo largo de todo el ciclo de vida: acelerando la innovación, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo que los productos evolucionen y escalen.

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Operaciones inteligentes

Moderniza las operaciones complejas desde la planta de producción hasta la red utilizando la IA, el IoT y la automatización; mejorando el rendimiento de los activos, reduciendo costes,mejorando la agilidad y permitiendo la toma de decisiones inteligente en tiempo real y a escala.

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Automoción y movilidad inteligente

Habilitar una movilidad conectada y definida por software que evoluciona de forma continua, ayudando a los vehículos a acelerar su salida al mercado, operar con mayor seguridad y adaptarse con el tiempo en entornos regulados y críticos para la seguridad.

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Servicios de campo inteligentes

Convertir la inteligencia en acción sobre el terreno, mejorando los tiempos de respuesta, la productividad de la plantilla y la fiabilidad del servicio, allí donde la latencia, la seguridad y las condiciones del mundo real son más críticas.

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Soluciones geoespaciales y GIS empresariales

Añadir inteligencia espacial a redes físicas complejas, permitiendo una mejor planificación, una respuesta más rápida y una optimización más eficiente en industrias con mucha infraestructura.

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Sostenibilidad

Convertir los objetivos de sostenibilidad en realidad operativa mediante estrategias impulsadas por la IA, reduciendo las emisiones, mejorando la eficiencia de los recursos y permitiendo operaciones más resilientes y circulares.

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Historias de clientes: impacto en el mundo real

FABRICACIÓN

+400 M USD en valor modelado con OEE en tiempo real.

FABRICACIÓN

+400 M USD en valor modelado con OEE en tiempo real.

Automatizamos el seguimiento de OEE en tiempo real para un fabricante aeroespacial global, identificando una brecha de eficiencia del +10 % y evitando 16M USD en CapEx en tres años.

Primer plano de un ventilador de radiador

SEMICONDUCTORES

Aceleración entre un 30 y un 35% más rápida de la plataforma de vehículos definidos por software

SEMICONDUCTORES

Aceleración entre un 30 y un 35% más rápida de la plataforma de vehículos definidos por software

Ayudamos a un semiconductor global a acelerar su plataforma de servicios conectados, impulsando reducciones de costes y escalando la innovación en vehículos de +1M.

Placa de circuito

FABRICACIÓN

Modelado de fábrica 6 veces más rápido con simulación en tiempo real

FABRICACIÓN

Modelado de fábrica 6 veces más rápido con simulación en tiempo real

Ayudamos a un fabricante de soluciones climáticas a modernizar la simulación de fábricas con NVIDIA Omniverse, creando una vía hacia una escalabilidad 10 veces mayor y habilitando la automatización inteligente en 44 centros.

Vista aérea de una planta de fabricación
NUESTROS SOCIOS Y ADQUISICIONES

Conectados por un ecosistema tecnológico

Nuestra cartera ampliada de IoT e ingeniería, definida por asociaciones globales estratégicas y adquisiciones específicas, aporta una profunda experiencia en el sector, capacidades diferenciadas, aceleradores probados y escala intersectorial que aceleran los resultados.

Estas fuerzas combinadas abarcan el diseño de productos, la ingeniería automotriz, la automatización industrial, la inteligencia geoespacial y las soluciones cloud-to-edge, que cubren sistemas integrados, IA y plataformas de ciclo de vida del producto. Juntos, permitimos a los clientes innovar más rápido, optimizar el desarrollo y resolver desafíos complejos de ingeniería y escalar.

Socios
Adquisiciones
Logo de Belcan
Logo de Mobica
Logo de ESGMobility
Logo de Bright Wolf
Logo de TQS Data Intelligence
Logo de Zenith technologies
Destacado

Belcan fortalece nuestras capacidades de ingeniería en la industria aeroespacial, de defensa y de fabricación avanzada. El legado de innovación de Belcan, su profundo liderazgo en el sector y la entrega confiable nos ayudan a respaldar programas de ingeniería de alta integridad y precisión para industrias de misión crítica con velocidad y confianza.

Logo de Belcan
"Si quieres diseñar el negocio de manera moderna, confía en Cognizant".

Jensen Huang, Founder and CEO of NVIDIA 

Logo de NIVIDIA

Continúa con la conversación

Desde dispositivos hasta redes y servicios de campo: el contexto lo cambia todo. Te ayudamos a integrar inteligencia en tiempo real en operaciones físicas, de forma segura y a escala. Deja que nuestros expertos te enseñen cómo hacerlo.

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