Acelera la modernización de los datos y el análisis utilizando Cognizant Ignition

La modernización de la infraestructura de datos libera las posibilidades de transformación, redefiniendo las posiciones competitivas. Las organizaciones que establecen una base sólida de datos preparados para la IA pueden desplegar soluciones inteligentes rápidamente. Mejora las operaciones desde experiencia personalizadas para el cliente hasta cadenas de suministro/supply chain optimizadas y decisiones automáticas. Esto permite a las compañías abanderar la revolución de la IA al convertir los conjuntos de datos en motores de innovación e ingresos.

Cognizant Ignition, basado en la IA agéntica, ofrece una solución integral para la modernización de aplicaciones y de plataformas de business intelligence. Tiene prestaciones de automatización, escalabilidad, asequibilidad y soporte multi-cloud para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el proceso de modernización. Utiliza la solución multi-agente para impulsar información útil para el negocio y la innovación en las industrias.