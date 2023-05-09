Saltar al contenido principal Skip to footer
Acelera la modernización de los datos y el análisis utilizando Cognizant Ignition

La modernización de la infraestructura de datos libera las posibilidades de transformación, redefiniendo las posiciones competitivas. Las organizaciones que establecen una base sólida de datos preparados para la IA pueden desplegar soluciones inteligentes rápidamente. Mejora las operaciones desde experiencia personalizadas para el cliente hasta cadenas de suministro/supply chain optimizadas y decisiones automáticas. Esto permite a las compañías abanderar la revolución de la IA al convertir los conjuntos de datos en motores de innovación e ingresos.

Cognizant Ignition, basado en la IA agéntica, ofrece una solución integral para la modernización de aplicaciones y de plataformas de business intelligence. Tiene prestaciones de automatización, escalabilidad, asequibilidad y soporte multi-cloud para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el proceso de modernización. Utiliza la solución multi-agente para impulsar información útil para el negocio y la innovación en las industrias.

Ventajas clave

Funciona como una solución transformadora de inteligencia de datos que revoluciona cómo las organizaciones aprovechan sus conjuntos de datos en todo la cadena de valor.

Tiempo de lanzamiento al mercado más rápido

Ahorra el tiempo gracias a la automatización de tareas comunes y repetitivas en todo el ciclo de vida de los datos y acorta el time to market.

un icono de un metro
Escalabilidad y flexibilidad

El kit de herramientas está diseñado para adaptarse a las necesidades del negocio, admitiendo entornos multinube y adaptándose a diversos casos de uso.

Un icono de diana
Eficiencia de costes.

Los procesos estandarizados y la automatización conducen a importantes ahorros de costes, con un retorno de la inversión potencial en seis meses.

Un icono de un billete de un dólar
Modernización integral de datos

Apoya todo el proceso de modernización desde la estrategia hasta la generación de información útil para el negocio, garantizando una mínima disrupción.

Un icono de líneas que apuntan a la flecha
Prestaciones avanzadas de IA

Cognizant Ignition, que utiliza asistente virtual y arquitectura multi-agente, mejora la eficiencia de la automatización y ofrece un framework de IA generativa robusto para las transformación de los datos y el análisis.

un icono de puntos de tecnología que se conectan en el centro
Mejor experiencia para el usuario

Una interfaz fácil de usar y un acceso autenticado garantizan una interacción segura y fluida con las herramientas.

un icono de tablets

Ejemplos de casos de clientes

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Cognizant Ignition acelera la migración en solo 5 meses

Impulsamos la migración de Beehive Data Platform al cambiar ~4 TB del legacy a AWS en 5 meses con programación inteligente, correcciones en tiempo real y manejo de errores, ahorrando +3.200 horas y aumentando la confianza en nuestra excelencia en la entrega.

Un hombre con bata de laboratorio examina una muestra a través de un microscopio en un laboratorio.

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO

Cognizant Ignition ayudó a lograr una migración automatizada del 70 %

Con una migración perfecta de Teradata a Snowflake que garantiza el 100% de funcionalidad y el 0% de interrupción, permitimos que una empresa líder de medios y entretenimiento de EE. UU. redujera el 40% de los costes y modernizara las operaciones de datos.

Una cámara colocada en el escenario de un evento.

Acelerando el valor del negocio con

El impacto que generamos en las tareas de modernización de datos y de business intelligence

+25

Herramientas propietarias y propiedad intelectual

+225

Implementaciones de cliente

40%

Costes de implementación más bajos

Empieza el proceso de modernización 

Para solicitar una demo y descubrir cómo Cognizant Ignition impulsa la eficiencia, la escalabilidad y el ahorro de costes para el negocio, por favor rellena el sigueinte formulario. 

