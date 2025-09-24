Saltar al contenido principal Skip to footer
Caso práctico

El desafío

Roche, empresa pionera de la industria y con una larga trayectoria en el mundo de la biotecnología, se enfrentaba, al igual que otras organizaciones farmacéuticas, a la complejidad y la consistencia de la viabilidad de los ensayos clínicos. Esto causaba desafíos tanto para las partes interesadas como para los equipos internos. El uso de múltiples sistemas por parte de Roche para llevar a cabo la viabilidad revelaba la falta de estandarización y añadía inconsistencia al proceso. La falta de un proceso de viabilidad estandarizado en Roche generaba ineficiencias. Con frecuencia, los equipos internos y externos hacían las mismas preguntas a los investigadores principales, lo que complicaba innecesariamente un proceso de por sí largo. Dado que la viabilidad se realiza solo cuando se inicia un nuevo estudio, los equipos de estudio globales y locales en diferentes áreas terapéuticas a menudo no tenían una guía clara sobre el proceso a seguir o los sistemas a utilizar.Para estandarizar el proceso, Roche implementó Cognizant Shared Investigator Platform (SIP).

Nuestro enfoque

Roche, uno de los patrocinadores originales que colaboró en el diseño de la plataforma Cognizant SIP, ya estaba transformando cómo colaboraba con los centros de investigación en sus ensayos clínicos. De hecho, fue uno de los primeros en adoptar el módulo de viabilidad de Cognizant SIP, tras detectar la necesidad de armonizar el proceso de viabilidad tanto para las partes interesadas como para los equipos internos.

Con el nuevo sistema, el personal de los centros ingresa los datos de sus instalaciones directamente en la plataforma. Esto permite a Roche centrar sus cuestionarios en preguntas clave sobre el protocolo del estudio, eliminando la necesidad de que los centros dediquen tiempo a proporcionar información redundante sobre sus instalaciones. Este proceso optimizado también ayuda a los equipos internos de Roche a reducir el tiempo de viabilidad y acelerar la entrega de medicamentos a los clientes.

Reducción de los tiempos de respuesta con Cognizant SIP

En un período de 15 meses, Roche redujo en un 36% el tiempo medio de finalización del cuestionario de viabilidad, pasando de 11 días a siete días. Incluso se batió el récord de la empresa un mes, donde el tiempo promedio de finalización se redujo a solo cuatro días.

La mejora en el tiempo de respuesta se debe a varios beneficios asociados a la adopción de Cognizant SIP, como la reducción significativa de los cuestionarios, a veces a la mitad. Roche espera que este aumento de la productividad se multiplique a medida que más equipos internos se incorporen a Cognizant SIP y lo utilicen con éxito para impulsar diversos procesos de ensayos clínicos. 

36% de reducción

en el tiempo medio de cumplimentación del cuestionario de viabilidad

4 días

tiempo promedio de finalización del cuestionario un mes, estableciendo un nuevo récord para la empresa

Optimización

de cuestionarios de viabilidad para permitir que los IPs dediquen más tiempo a abordar temas críticos específicos del estudio y completen cuestionarios mucho más rápido