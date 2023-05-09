Saltar al contenido principal Skip to footer
Cognizant Neuro AI Decisioning
La plataforma de IA para tomar decisiones de negocio más inteligentes

Cognizant Neuro AI®, ahora con orquestación multiagente, permite a las empresas descubrir rápidamente oportunidades, crear prototipos de soluciones y crear casos de uso de toma de decisiones de IA en todas las operaciones comerciales. Al aprovechar una poderosa red de agentes de IA especializados, la plataforma Neuro AI Decisioning mejora el rendimiento de la empresa e impulsa nuevas fuentes de ingresos, optimizando la toma de decisiones para lograr un impacto en el mundo real.

Empieza ahora

Ventajas clave

Reduce el tiempo de la idea al lanzamiento

Acelera la creación de ideas, el diseño, la ingeniería y el despliegue de soluciones basadas en los datos con agentes de IA.

Optimiza la toma de decisiones

Mejora las decisiones estratégicas en las operaciones de negocio con recomendaciones de IA.

Optimización de la cadena de suministro:
Adapta las soluciones de IA a las necesidades del negocio

Despliega modelos de IA utilizando datos para abordar retos concretos.

Entiende y confía en la IA

Asegura que tus modelos de IA son seguros, explicables  y valiosos para tomar decisiones fiables.

Descubre los agentes de Neuro AI Decisioning

En el 'corazón' de la plataforma Neuro AI está la orquestación multiagente, un equipo de agentes de IA especializados que trabajan juntos para acelerar el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde la idea hasta la producción a gran escala, brindando soluciones rápidas, seguras y precisas para el negocio. Explora los agentes que impulsan decisiones más inteligentes.

El agente de búsqueda de oportunidades ayuda a las organizaciones a descubrir casos de uso de toma de decisiones y las oportunidades más valiosas para Decision AI. Simplemente introduce el nombre de la compañía y el agente de búsqueda de oportunidades genera una lista de casos de uso de optimización de decisiones, entre los que se incluyen mejores flujos de ingresos y ahorro de costes.

El agente de alcance aprovecha la IA generativa y el análisis de datos para identificar categorías de datos relevantes y métricas de éxito para un caso de uso. Por ejemplo, este agente define los contextos, las acciones y los resultados de cada solución de IA.  

El agente generador de datos crea prototipos de modelos de IA mediante la creación de datos sintéticos para pruebas, permitiendo a los usuarios validar los enfoques antes de aplicar los datos del mundo real.

El agente de ingeniería de datos preprocesa y limpia los conjuntos de datos, preparándolos para el entrenamiento de modelos de IA. Automatiza tareas como la normalización de datos, la gestión de valores omitidos y la ingeniería de características, garantizando datos de entrada de alta calidad para obtener mejores resultados predictivos y prescriptivos.

El agente predictor utiliza modelos de machine learning (aprendizaje automático) para anticipar los resultados basados en los datos de entrada y las acciones definidas. Al analizar patrones, ayuda a las organizaciones a anticipar futuros escenarios, permitiéndolos tomar decisiones informadas en diferentes aplicaciones.

El agente de incertidumbre evalúa los niveles de confianza de las predicciones hechas por el agente predictor. Utiliza modelos de estimación de incertidumbre para evaluar la fiabilidad de predicciones, ayudando a cuantificar el riesgo y ofrece un soporte más preciso a la toma decisión.

A diferencia de la IA tradicional que solo predice resultados, el agente prescriptor va más allá recomendando acciones específicas para un contexto determinado. Utiliza la IA evolutiva para revelar estrategias de decisión que optimizan los resultados esperados, como la mejora de la eficiencia y la rentabilidad.

El agente chat ofrece una interfaz de lenguaje natural para interactuar con los modelos predictores y prescriptores, permitiendo la toma de decisiones rápida e informada. Permite a los usuarios consultar y recibir información útil sin necesidad de conocimiento especializado.

IA multiagente

La próxima frontera del rendimiento empresarial

Neuro® AI Multi-Agent Accelerator, un marco de desarrollo basado en IP y una colección de redes de agentes prediseñadas, y Cognizant® Multi-Agent Services Suite ayudan a acelerar la transformación de los procesos de negocio empresariales hacia operaciones autónomas y aumentan la velocidad de generación de valor para la automatización de agentes.

"Cognizant Neuro AI es la única plataforma que he visto que permite a las empresas desplegar rápidamente casos de uso de GenAI de extremo a extremo en diversas aplicaciones y descubrir oportunidades tangibles de generación de ingresos".

— Murali Vridhachalam, Head of Cloud, Data, and Analytics, Gilead Science 

"Múltiples agentes pueden trabajar con un objetivo común que va más allá de la capacidad de los agentes individuales. La aplicación combinada de múltiples agentes puede abordar tareas complejas que los agentes de forma individual no pueden, al tiempo que crea soluciones más adaptables, escalables y robustas".

Gartner®: Innovation Insight: AI Agents, April 3, 2024. GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionales y aquí se usan con todos los permisos. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados.

Aplicaciones industriales

Sector sanitario

Neuro AI Decisioning ayuda a las organizaciones sanitarias a analizar datos complejos de pacientes, optimizar los tratamientos y reducir los costes al prever riesgos de salud futuros y recomendar estrategias de cuidado personalizadas.

Finanzas

En la industria financiera, Neuro AI Decisioning mejora la toma de decisiones en la detección del fraude y en las estrategias de inversión al analizar grandes cantidades de datos y prescribir acciones para optimizar el rendimiento financiero y reducir el riesgo.

Fabricación

Los fabricantes pueden utilizar Neuro AI Decisioning para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costes mediante la previsión de la demanda, identificando cuellos de botellas en los procesos y recomendando flujos de trabajo optimizados.

Seguros

Las compañías aseguradoras pueden utilizar Neuro AI Decisioning para evaluar de forma precisa los riesgos, optimizar el precio de las pólizas y agilizar el procesamiento de las reclamaciones al analizar los datos de los clientes y recomendar estrategias que equilibran la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Agricultura

Neuro AI Decisioning ayuda a los agricultores y a las empresas agrícolas a optimizar el rendimiento de los cultivos y la gestión de los recursos mediante el análisis de los factores ambientales, la predicción de las condiciones óptimas de crecimiento y la prescripción de prácticas agrícolas sostenibles.

Retail

Los retailers se benefician de Neuro AI Decisioning al mejorar el engagement del cliente, optimizar la gestión del inventario y personalizar estrategias de marketing gracias al análisis predictivo y las recomendaciones de acción.

¿Estás interesado en utilizar la IA para optimizar los resultados de tu empresa?

Ponte en contacto con nosotros para descubrir en una demo cómo Neuro AI puede transformar la toma de decisiones de tu negocio.

Preguntas frecuentes

Neuro AI Decisioning es una plataforma de orquestación multiagente que combina la IA generativa, el aprendizaje profundo (deep learning), la IA evolutiva y técnicas fiables para optimizar la toma de decisiones e impulsar el valor del negocio en diferentes industrias.

Las empresas luchan con la IA más allá de los LLMs independientes, ya que carecen de las herramientas para escalar la IA en todas sus operaciones. Neuro AI Decisioning acaba con el problema de combinar varios modelos de IA para optimizar la toma de decisiones, ayudando a las organizaciones a construir aplicaciones de IA plenamente operativas, mejorar las métricas clave y confiar en las decisiones de la IA. Nuestra plataforma de IA generativa simplifica la preparación de datos, garantiza la transparencia y mantiene la privacidad, lo que facilita la implementación de la IA en toda la organización.

Neuro AI  Decisioning se puede aplicar a diferentes industrias, entre las que se incluyen la sanitaria, la financiera, la fabricación industrial, la agricultura, los seguros y el retail, entre otras. Les brinda soluciones que impulsan la eficiencia y generan nuevos canales de ingresos.

La plataforma Neuro AI Decisioning ahora está diseñada para uso directo por parte de los clientes, ya sean líderes empresariales o científicos de datos. Su intuitiva interfaz de chatbot facilita a cualquiera identificar rápidamente los casos de uso de la IA, crear prototipos de solución y optimizar la toma de decisiones en toda la organización.

Las organizaciones pueden identificar rápidamente los casos de uso y crear prototipos de soluciones de IA en tan solo 15 minutos, acelerando la comercialización de modelos de toma de decisiones basados en la IA.

Neuro AI  Decisioning garantiza la transparencia y el cumplimiento mediante modelos de IA explicables y registros de auditoría detallados para cada decisión. Permite a los usuarios hacerse preguntas del tipo "¿Cómo se tomó esta decisión?" o "¿Existe algún tipo de sesgo?" y ofrece explicaciones claras y detalladas. Las garantías incluidas, como detección de sesgos, medidas de privacidad de los datos y las comprobaciones de cumplimiento normativo, ayudan a garantizar la toma de decisiones éticas y transparentes, permitiendo a las organizaciones confiar en la IA a la vez que se adhieren a las regulaciones de la industria.