Cognizant Neuro AI Decisioning

La plataforma de IA para tomar decisiones de negocio más inteligentes
Cognizant Neuro AI®, ahora con orquestación multiagente, permite a las empresas descubrir rápidamente oportunidades, crear prototipos de soluciones y crear casos de uso de toma de decisiones de IA en todas las operaciones comerciales. Al aprovechar una poderosa red de agentes de IA especializados, la plataforma Neuro AI Decisioning mejora el rendimiento de la empresa e impulsa nuevas fuentes de ingresos, optimizando la toma de decisiones para lograr un impacto en el mundo real.