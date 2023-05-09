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Tiendas de descuento
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Adquirir nuevas estrategias puede ayudar a los retailers a seguir el acelerado ritmo del cambio.

Las tiendas de descuento se enfrentan a la presión de los grandes almacenes y los proveedores de comercio electrónico globales. Una estrategia de negocio adecuada y las soluciones correctas pueden ayudarte a mejorar la competitividad en costes y a mantener la fidelidad de tus clientes.
Cognizant puede ayudarte, desde sistemas de fidelidad de los compradores y de gestión la relación con el cliente (CRM) hasta soluciones de gestión de empleados. Nuestro equipo de expertos en retail y tecnología puede orientarte a reactivar los mercados existentes, poner en marcha otros nuevos y ofrecer una perfecta atención al cliente con costes ajustados.
CASO PRÁCTICO
Los líderes del retail pueden capitalizar los nuevos hábitos de compra de los clientes

Descubre cómo, contra todo pronóstico, los minoristas líderes tuvieron éxito durante la pandemia. Lo siguiente es prepararse para el mundo posvacuna.

Ver perspectivas
Una mujer con un informe

Nuestras capacidades

Potencia lo omnicanal

Los expertos de Cognizant ayudan a los minoristas a encontrar el camino correcto en la adopción omnicanal para su marca, de acuerdo con sus clientes, competidores y activos físicos y digitales. Nuestra consultoría y experiencia abarcan lo siguiente: 

  • Estrategia y hoja de ruta omnicanal
  • Integración de canales cruzados
  • Nuevas plataformas de comercio electrónico
  • Comercio internacional
  • Optimización del comercio digital
  • Móvil
  • Marketing digital
  • Entrega ágil
  • Fidelidad y CRM

Consigue experiencia del sector del retail

Obtén la orientación que necesitas para mejorar tu estrategia de comercialización. Nuestra experiencia en el sector minorista amplía la cadena de valor de comercialización, lo que incluye la gestión de información del retail, la planificación financiera de la comercialización, la gestión de categorías, la planificación de surtido y espacio, los precios y la planificación de promociones.

Reimagina la experiencia en tienda

Cognizant te ayuda a replantearte la experiencia en tiendas de descuento para crear interacciones con los compradores más atractivas y gratificantes. Ofrecemos una amplia variedad de soluciones, entre las que se incluyen:

  • Punto de servicio
  • Productividad en la tienda
  • Gamificación
  • Gestión de servicios en la tienda
  • Gestión de contracción

Revitaliza tu cadena de suministro

Obtén ayuda para resolver problemas complejos de la cadena de suministro/supply chain para obtener más beneficios y ahorros a lo largo del proceso de transformación. Deja que nuestro equipo te muestre cómo una cadena de suministro integrada puede crear una experiencia en el retail sin límites y te ayude a hacer que tu organización sea fundamental para los compradores. Nuestros servicios y consultoría de la cadena de suministro abarcan lo siguiente:

  • Planificación de la cadena de suministro
  • Ejecución de la cadena de suministro
  • Visibilidad de la cadena de suministro

Crea soluciones de calidad

La colaboración de Cognizant con Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP y Amazon Web Services (AWS), junto con nuestras prácticas recomendadas de entrega e implementación globales, te garantizan una solución de máxima calidad asequible.

LIDERAZGO DE PENSAMIENTO

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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