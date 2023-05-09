Adquirir nuevas estrategias puede ayudar a los retailers a seguir el acelerado ritmo del cambio. Las tiendas de descuento se enfrentan a la presión de los grandes almacenes y los proveedores de comercio electrónico globales. Una estrategia de negocio adecuada y las soluciones correctas pueden ayudarte a mejorar la competitividad en costes y a mantener la fidelidad de tus clientes. Cognizant puede ayudarte, desde sistemas de fidelidad de los compradores y de gestión la relación con el cliente (CRM) hasta soluciones de gestión de empleados. Nuestro equipo de expertos en retail y tecnología puede orientarte a reactivar los mercados existentes, poner en marcha otros nuevos y ofrecer una perfecta atención al cliente con costes ajustados.