Nuestra investigación explora el potencial transformador de la IA para la toma de decisiones, aprovechando tecnologías como la IA multiagente para permitir que los sistemas vayan más allá de las predicciones y pasen a la acción en el mundo real. A través de artículos científicos, herramientas de código abierto, proyectos de IA para el bien común y plataformas de agentes, impulsamos la colaboración y promovemos un progreso significativo en toda la comunidad de IA.
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