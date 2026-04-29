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Avanzar en soluciones más inteligentes y sostenibles

Nuestra investigación explora el potencial transformador de la IA para la toma de decisiones, aprovechando tecnologías como la IA multiagente para permitir que los sistemas vayan más allá de las predicciones y pasen a la acción en el mundo real. A través de artículos científicos, herramientas de código abierto, proyectos de IA para el bien común y plataformas de agentes, impulsamos la colaboración y promovemos un progreso significativo en toda la comunidad de IA.
NOVEDADES

Descubre nuestras últimas publicaciones

Nuestra investigación se publica en artículos académicos, avanzando tecnologías de IA que mejoran la toma de decisiones y resuelven desafíos globales complejos.

INFORME

Estrategias de evolución cuantificada: ajuste fino de alta precisión de LLMs cuantificados a bajo coste de precisión

Este documento presenta Quantized Evolution Strategies (QES), un paradigma de optimización que que realiza el ajuste fino de todos los parámetros directamente en el espacio cuantizado. QES supera significativamente el método de ajuste fino de orden cero de última generación y  abre la posibilidad de escalar completamente los LLMs en el espacio cuantizado. 

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Enfoque MAKER

INFORME

TerraLingua: Emergencia y análisis de la apertura abierta en ecologías de grandes modelos de lenguaje (LLM)

El artículo presenta una  ecología persistente multiagente diseñada para estudiar la dinámica abierta en ecosistemas de agentes del mundo real.

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INFORME

Estrategias de evolución a gran escala: Ajuste fino de LLM más allá del aprendizaje por refuerzo

Este artículo de posicionamiento demuestra la primera aplicación exitosa de las Estrategias Evolutivas al ajuste fino de todos los parámetros de LLM a escala de miles de millones de parámetros, superando al aprendizaje por refuerzo.

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Experimenta el impacto real de la innovación con nuestras demos

Colaboramos con expertos del sector para aplicar nuestra investigación a problemas reales, lo que nos permite desarrollar mejores métodos de IA mientras maximizamos el potencial humano.

Cobertura en medios

Descubre las últimas novedades en medios y prensa de nuestro equipo sobre el papel transformador de la IA  en diversos sectores y aplicaciones.

VÍDEO, FOX NEWS

La IA avanza más rápido de lo previsto

Babak Hodjat entrevistado por Fox News  sobre el impacto de la aceleración de la IA.

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Babak Hodjat en Fox News

VIDEO, CNBC-TV18

AI Impact Summit LIVE | Charla con Babak Hodjat, Chief AI officer, Cognizant

Babak Hodjat, Cognizant Chief AI Officer, compartió su entusiasmo sobre las empresas agénticas, pero también la inquietud sobre la seguridad y el rendimiento

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ARTÍCULO, REUTER

La amenaza para las grandes empresas de TI está “exagerada”, afirma el responsable de IA de Cognizant en medio de la disrupción impulsada por Anthropic

Este artículo analiza por qué los temores de que nuevas herramientas de IA sustituyan a las grandes empresas de servicios de TI están exagerados y que los clientes aún necesitan soporte para desplegar y escalar la tecnología de forma eficaz.

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Avanzar la IA para el bien común con colaboraciones globales

Estamos comprometidos con aprovechar el potencial de la IA para abordar desafíos globales de alto impacto. A través de colaboraciones con socios de la industria y del ámbito académico, creamos soluciones que amplían los límites de lo que la inteligencia artificial puede lograr para la sociedad.

Colabora con nuestro equipo de investigación en IA
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Desarrollo responsable de soluciones de IA

Nuestra investigación integra principios de la IA responsable en todas las etapas, desde el diseño hasta el despliegue, garantizando la seguridad, la fiabilidad y el empoderamiento humano. Nos centramos en desarrollar y escalar soluciones de IA de confianza que se alineen con los estándares éticos y que impulsen la innovación transformadora.

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