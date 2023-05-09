Acelera el tiempo de creación de valor para la Edge AI industrial

La IA y la computación en el extremo se están convirtiendo rápidamente en una de las tendencias tecnológicas más importantes. Pero desarrollar soluciones de Edge AI es algo complejo dadas las limitaciones de este entorno, como la potencia de computación, la memoria y el ancho de banda, junto con las limitaciones inherentes de las actuales herramientas de GenAI basadas en la nube.

La plataforma Neuro Edge simplifica y acelera el desarrollo y el despliegue de aplicaciones y servicios en el edge. La plataforma orquesta soluciones de extremo de extremo que permiten el procesamiento de datos en tiempo real, una mejor privacidad de los datos, menores costes de ancho de banda y una mayor resiliencia operativa. De esta forma, las empresas pueden aprovechar la tecnología en el perímetro y hacer avanzar el negocio.