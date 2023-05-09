Saltar al contenido principal Skip to footer
Acelera el tiempo de creación de valor para la Edge AI industrial

La IA y la computación en el extremo se están convirtiendo rápidamente en una de las tendencias tecnológicas más importantes. Pero desarrollar soluciones de Edge AI es algo complejo dadas las limitaciones de este entorno, como la potencia de computación, la memoria y el ancho de banda, junto con las limitaciones inherentes de las actuales herramientas de GenAI basadas en la nube.

La plataforma Neuro Edge simplifica y acelera el desarrollo y el despliegue de aplicaciones y servicios en el edge. La plataforma orquesta soluciones de extremo de extremo que permiten el procesamiento de datos en tiempo real, una mejor privacidad de los datos, menores costes de ancho de banda y una mayor resiliencia operativa. De esta forma, las empresas pueden aprovechar la tecnología en el perímetro y hacer avanzar el negocio.

Beneficios clave de Neuro Edge

Neuro Edge impulsa todo la cadena de valor de la Edge AI, desde los procesadores y dispositivos hasta las aplicaciones y el despliegue de soluciones de negocio. Este enfoque optimizado acelera las operaciones e impulsa el crecimiento.

Ciclo de vida de aplicación optimizado

Simplifica y acelera el diseño, el desarrollo, el despliegue y las operaciones de las aplicaciones de IA en el extremo.

IA generativa (GenAI) simplificada para aplicaciones periféricas

Proporciona plantillas, frameworks y ejemplos que solucionan muchos de los principales desafíos mediante la implementación de la GenAI en el extremo. De esta forma, las empresas pueden centrarse en el valor para el negocio más que en las complejidades técnicas.

Monitorización y feedback de comportamiento mejorados

Permite a los agentes de supervisión observar comportamientos y crear un bucle de retroalimentación para la mejora continua.

Plantillas específicas de la industria

Diseñado con arquitecturas de referencia y aplicaciones de muestra para centrarse en necesidades específicas de la industria.

Integraciones API mejoradas

Ofrece integraciones API con el edge fluidas, incluidos sensores, proveedores de silicio, dispositivos periféricos y aplicaciones de negocio, entre otros.

