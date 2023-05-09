Transformación del servicio al cliente El servicio al cliente cambia rápidamente debido a la expansión de las tecnologías digitales, el autoservicio basado en la IA y la adopción de la nube. Los contact centers se han trasformado en centros de experiencia que ofrecen servicios proactivos e hiper-personalizados, cuyo objetivo es retener al cliente, mejorar su fidelidad y hacer crecer el valor para el negocio. Este cambio es un aviso a las organizaciones del sector que deben adoptar lo digital para atraer a los clientes y mantenerse por delante de la competencia. Diseñamos un contact center que redefine los customer journeys tradicionales, selecciona las plataformas adecuadas y apuesta por las tecnologías de próxima generación para mejorar los resultados de negocio de nuestros clientes.