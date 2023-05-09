Transformación del servicio al cliente
Iniciar conversaciones similares a las humanas con la IA
Las experiencias de autoservicio parecidas a las humanas en múltiples canales- voz y digital- impulsadas por bots, asistentes virtuales y humanos digitales.
- Se reduce el número de llamadas gracias a la IA
- Menor esfuerzo por parte del cliente gracias a las conversaciones de lenguaje natural
- Mayor productividad del agente gracias a la reducción del número de llamadas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a un autoservicio parecido al humano
Desplegar experiencias omnicanal como servicio
Migra los customer journeys del cliente y las suites de contact center a plataformas CCaaS modernas y con pocos activos. Disponible en pago por uso con probada seguridad, alcance global y escalabilidad.
- Migra del CAPEX a un modelo OPEX sin hardware
- Reducción del 50% o superior en el TCO gracias al pago por uso
- Plataformas low-code (que impulsan el hacerlo uno mismo) para las empresas
- Promueve la cultura del teletrabajo para operaciones
Diseñar experiencias de usuario personalizadas
Aprovecha las experiencias dinámicas y en tiempo real diseñadas para que los clientes y los agentes ofrezcan servicios basados en el contexto y recomienden las mejores siguientes acciones.
- Consejos proactivos para los clientes, desde canales digitales hasta customer journeys completos
- Los agentes trabajan con una visión agregada de los detalles del cliente para la resolución en el primer contacto
- Las mejores acciones del agente para manejar los sentimientos positivos de los clientes
- Mapas de customer journeys para que las empresas orquesten una CX personalizada
Transforma los procesos de negocio con agilidad, inteligencia y automatización
Transforma las operaciones de negocio para los clientes mediante la sinergia de esfuerzos de personas, procesos y plataformas para conseguir una transformación end-to-end. Benefíciate de la hiper-automatización y de la economía basada en el valor, entre otros.
- Entrega basada en resultados, garantizando una mejora de los objetivos de negocio
- Liderazgo digital que aprovecha las tecnologías de próxima generación, la IA y el ML
- Framework y gobierno probados para mejoras continuas en todo el ciclo de vida del cliente
- Impacto positivo en el coste, el CSTA y los ingresos en 18-24 meses
Nuestros socios
Tenemos alianzas con organizaciones de todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones completas a los clientes. Éstos son algunos de los socios estratégicos con los que trabajamos.
