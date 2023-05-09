Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@53a97ded" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3d97da82" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@45cca0e1" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@41f09999" Inversores
Transformación del servicio al cliente
Contactar

Transformación del servicio al cliente

El servicio al cliente cambia rápidamente debido a la expansión de las tecnologías digitales, el autoservicio basado en la IA y la adopción de la nube. Los contact centers se han trasformado en centros de experiencia que ofrecen servicios proactivos e hiper-personalizados, cuyo objetivo es retener al cliente, mejorar su fidelidad y hacer crecer el valor para el negocio. Este cambio es un aviso a las organizaciones del sector que deben adoptar lo digital para atraer a los clientes y mantenerse por delante de la competencia.
Diseñamos un contact center que redefine los customer journeys tradicionales, selecciona las plataformas adecuadas y apuesta por las tecnologías de próxima generación para mejorar los resultados de negocio de nuestros clientes.
El contact center del futuro: Reinventando la experiencia del cliente

Adéntrate en el futuro de la experiencia del cliente con expertos de Unum y AWS. Ellos compartirán sus conocimientos, experiencias y estrategias para mejorar la CX.

Ver webcast
un chef y un hombre conversando
Desbloqueando el éxito: La GenAI al servicio de la experiencia del cliente

Explora las tendencias en la IA generativa (GenAI) que da forma a la experiencia de los agentes, los negocios y los clientes. Visualiza la evolución del papel de la GenAI en los contact centers en este seminario web de Cognizant y NICE.

Ver webinar
mujer revisando pantalla grande
Cómo la IA generativa reimagina y reinventa el contact center moderno

La integración de las posibilidades de la IA generativa, o GenAI, en el contact center moderno revolucionará la experiencia del cliente. Descubre cómo nuestro enfoque integral impulsa el conocimiento y la velocidad cuando creas, despliegas y escalas servicios de atención al cliente basados en la IA que impulsan la productividad, reducen los costes y generan impacto.

Leer más
imagen de la galaxia
La próxima gran novedad en la experiencia del cliente: Orquestar la visión del cliente

A medida que las herramientas y aplicaciones que alteran la experiencia continúan proliferando, muchos creen que la naturaleza misma de la experiencia del cliente cambiará para siempre. Descubre lo que los líderes y las partes interesadas necesitarán para servir mejor a sus clientes en un panorama digital en constante evolución.

Leer más
hombre dando una alta calificación

Ofertas

Iniciar conversaciones similares a las humanas con la IA

Las experiencias de autoservicio parecidas a las humanas en múltiples canales- voz y digital- impulsadas por bots, asistentes virtuales y humanos digitales.

  • Se reduce el número de llamadas gracias a la IA
  • Menor esfuerzo por parte del cliente gracias a las conversaciones de lenguaje natural
  • Mayor productividad del agente gracias a la reducción del número de llamadas 
  • Mayor satisfacción del cliente gracias a un autoservicio parecido al humano
Leer más

Desplegar experiencias omnicanal como servicio

Migra los customer journeys del cliente y las suites de contact center a plataformas CCaaS modernas y con pocos activos. Disponible en pago por uso con probada seguridad, alcance global y escalabilidad. 

  • Migra del CAPEX a un modelo OPEX sin hardware
  • Reducción del 50% o superior en el TCO gracias al pago por uso
  • Plataformas low-code (que impulsan el hacerlo uno mismo) para las empresas 
  • Promueve la cultura del teletrabajo para operaciones
Leer más

Diseñar experiencias de usuario personalizadas

Aprovecha las experiencias dinámicas y en tiempo real diseñadas para que los clientes y los agentes ofrezcan servicios basados en el contexto y recomienden las mejores siguientes acciones.

  • Consejos proactivos para los clientes, desde canales digitales hasta customer journeys completos
  • Los agentes trabajan con una visión agregada de los detalles del cliente para la resolución en el primer contacto 
  • Las mejores acciones del agente para manejar los sentimientos positivos de los clientes
  • Mapas de customer journeys para que las empresas orquesten una CX personalizada
Leer más

Transforma los procesos de negocio con agilidad, inteligencia y automatización

Transforma las operaciones de negocio para los clientes mediante la sinergia de esfuerzos de personas, procesos y plataformas para conseguir una transformación end-to-end. Benefíciate de la hiper-automatización y de la economía basada en el valor, entre otros.

  • Entrega basada en resultados, garantizando una mejora de los objetivos de negocio 
  • Liderazgo digital que aprovecha las tecnologías de próxima generación, la IA y el ML 
  • Framework y gobierno probados para mejoras continuas en todo el ciclo de vida del cliente
  • Impacto positivo en el coste, el CSTA y los ingresos en 18-24 meses
Leer más

Capacidades

Consultoría de CX

Identifica los desafíos actuales, define las capacidades clave, crea los futuros roadmaps, construye los casos de uso y prioriza la iniciativas clave para impulsar el futuro del servicio al cliente.

Transformación de la CX

Diseña, crea y renueva tu servicio a cliente mediante el re-diseño de procesos y plataformas para materializar el cambio a lo digital y ofrecer resultados al cliente y métricas de alto impacto.

Garantía de CX

Ofrece experiencia al cliente y a los agentes sin fricciones mediante pruebas y monitorización automatizadas que simulan las interacciones con el cliente en el mundo real a través de IVR, voz y los canales digitales.

Operaciones de CX

Servicios gestionados de la infraestructura del contact center con los más altos estándares de los servicios de la industria con foco en la mejora continua y la innovación de proceso.

Nuestros socios

Tenemos alianzas con organizaciones de todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones completas a los clientes. Éstos son algunos de los socios estratégicos con los que trabajamos.

CII®: Acelerar el ROI de Amazon Connect

Amazon Connect, una de las plataformas de contact center más interesantes y de rápido crecimiento, ha revolucionado el Contact Center como servicio (CCaS).

Leer más
Maquinarias
Experiencia como servicio: Cognizant y Genesys

Descubre cómo Cognizant y Genesys se asocian para ayudar a las empresas a modernizar sus interacciones con el cliente con la nube y la tecnología digitales y de IA, que impulsan las experiencias para el cliente y el empleado a escala.

Leer más
equipo mirando un laptop
Impulsando la transformación de la CX con Amazon Connect

Proporcionar servicio al cliente sin esfuerzo a través de los contact centers  es clave para construir relaciones duraderas. Para conseguirlo, necesitas una solución CX omnicanal preparada para el futuro que permita al negocio obtener agilidad, escalabilidad, sostenibilidad y beneficios económicos. Cognizant te ayuda con Amazon Connect, el líder del contact center como servicio.

Descargar ebook
Dos personas conversando
Transformación integral del contact center

Ofrecer experiencias de cliente (CX) omnicanal se ha convertido en una necesidad acuciante. Para abordar la demanda, las empresas deben proporcionar prestaciones de autoservicio estratégicas y un mayor grado de personalización a escala.

Descubre cómo Cognizant y Google CCAI pueden ayudarte a mejorar la CX exigiendo menos esfuerzo a tus clientes.

Leer más
Empleados con auriculares
Transformando la CX del sector BFSI: Tu futuro, nuestra experiencia

Cognizant continúa impulsando transformaciones digitales impactantes. Descubre cómo redujimos en un 9% las llamadas y un 28% en el AHT al acelerar la CX con Amazon Web Services (AWS).

Leer más
mujer con tarjeta y móvil comprando online
ARTÍCULOS

Últimos artículos

Permite una CX más personalizada, eficiente y atractiva

Proporciona a los clientes soporte proactivo e información en tiempo real, y gestiona las consultas de una manera más intuitiva y humana con la IA conversacional.

Leer más
Paisaje digital abstracto con puntos de partículas
Humanos digitales: Proporcionar experiencias personalizadas a escala

Ofrecemos consejos sobre cómo crear e implementar estos avatares sin alienar a los clientes.

Leer más
mujer mirando una pantalla gigante
Se acabaron las excusas para un servicio de atención al cliente inconexo

Tres consejos que te ayudarán a crear e implementar personas virtuales, sin alienar a los clientes.

Leer más
Dos empleados con auriculares conversando
Crear centros de experiencia de atención sanitaria modernos

Diseñar experiencias sanitarias digitales centradas en el consumidor y enfocadas en los resultados.

Leer más
Conectar con lo digital en la atención sanitaria
El auge de los centros de experiencia de cliente

Fuera del contact center, dentro del centro de experiencia del cliente

Leer más
Mano seleccionando algo en una pantalla
Transforma tus experiencias digitales para el cliente

La transformación de la CX utilizando nuestros frameworks es un viaje evolutivo que te permite adaptarte a las necesidades cambiantes de los clientes actuales

Leer más
Un hombre con gafas de realidad virtual

Reconocimientos

Mejor socio de implementación en la nube

Cognizant y Siemens Healthineers ganaron juntos el premio al Mejor Socio de Implementación en la Nube en Genesys Xperience 2023.

Leer más
logo de Genesys
Único GSI acreditado con Amazon Connect Ready

Cognizant es el único socio de GSI acreditado como Amazon Connect Ready, gracias a Cognizant Intelligent Interactions (CII), nuestro conjunto de soluciones internas.

Leer más
logo aws

Consigue respuestas a tus preguntas

Nuestros clientes acuden a nosotros para que les ayudemos a repensar nuevas formas de trabajar con la tecnología.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.