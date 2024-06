El icono "Administrar la configuración de cookies" explicará, por lo general, la funcionalidad que puede perderse dadas sus opciones. Puedes actualizar tus opciones para los sitios en cualquier momento haciendo clic en el icono "Administrar configuración de cookies".

También puede gestionar las cookies y otras tecnologías (incluidas las que clasificamos como estrictamente necesarias) ajustando la configuración de tu navegador de Internet o dispositivo móvil. La forma de hacerlo depende del navegador que utilices. Para obtener más información, puede consultar la función de ayuda de tu navegador o visitar www.aboutcookies.org donde se explica el procedimiento para eliminar las cookies en la mayoría de los navegadores.

Cuando ejerce tus opciones para limitar la capacidad de los sitios para establecer cookies y tecnologías similares, es posible que su experiencia de usuario no sea óptima o que pierda la capacidad de acceder a algunas funciones de los sitios.

Señales de no rastreo:

Do Not Track o "DNT" es una configuración del navegador que solicita que una aplicación web deshabilite el seguimiento de un usuario individual. No respondemos a las señales DNT, porque actualmente no existe un estándar legal o de la industria para reconocer o respetar las señales DNT.

Actualizaciones de este Aviso de cookies:

Hemos proporcionado este Aviso de cookies solo para tu información y uso. Dado que actualizamos este Aviso de cookies para reflejar los cambios en nuestro uso de cookies y tecnologías similares, o por otras razones operativas, legales o reglamentarias, la información de este Aviso de cookies está sujeta a cambios.

Más información y cómo ponerse en contacto con nosotros:

Si tienes alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies o tecnologías similares en los sitios, o sobre este Aviso de cookies, contacta con el responsable de protección de datos de Cognizant en el correo electrónico dataprotectionofficer@cognizant.com.