Las aplicaciones Oracle Analytics de Cognizant son soluciones completas y preinstaladas que proporcionan inteligencia intuitiva basada en funciones para todos en la organización, desde empleados de primera línea a la alta dirección. Esto te permite obtener información y crear valor a partir de diversas fuentes de datos y aplicaciones para satisfacer diversas necesidades del usuario final.

Nuestra práctica Oracle Analytics comprende un grupo de especialistas con experiencia en múltiples aplicaciones de análisis de Oracle fruto de más de 100 compromisos con clientes. Se apoyan en herramientas y aceleradores propios que aceleran el valor para el cliente reduciendo tiempo y esfuerzo, identificando personalizaciones, acelerando las cargas de datos y proporcionando estimaciones estadísticas.

Nuestra oferta Oracle Analytics incluye Oracle Analytics Cloud Services y Enterprise Performance Management Cloud, cada uno con varios grupos de productos (OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud, Endeca, etc.), dando respuesta a un amplio abanico de sectores y procesos de negocio.