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Oracle
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Moderniza y transforma

Migra al mundo digital y a la nube modernizando los sistemas core existentes y aprovechando los nuevos negocios.
En un mercado digital definido recientemente, los negocios deben permanecer relevantes y actualizados. La práctica Oracle de Cognizant ayuda a las compañías a abordar este cambio digital, que suele requerir la creación de modelos de negocio completamente nuevos centrados en la reducción del time to market. Proporcionamos valor a las empresas de tres formas:
  • Innovando continuamente para modernizar procesos de negocio
  • Mejorando la toma de decisiones 
  • Reduciendo los costes 
Nuestros recursos cuentan con formación multidisciplinar en tecnologías de próxima generación para que todo tipo de sectores pueda abrirse a nuevos horizontes a un mayor ritmo. Te ayudamos a acelerar tu viaje a la nube y las plataformas digitales mediante la definición de hojas de ruta, rutas de migración a nuevos entornos, la automatización de procesos y la entrega de experiencias multicanal en los procesos de negocio de toda tu empresa. 

Premios y reconocimientos

Cognizant gana 5 premios Oracle Partner en Oracle AI World 2025

Nos enorgullece compartir que Cognizant ha sido reconocida con 5 premios  en Oracle AI World 2025, incluyendo el premio Global Partner que destaca la fortaleza de nuestra colaboración con Oracle y el impacto que estamos generando en clientes de todo el mundo. Estos premios reflejan nuestro papel en facilitar la transformación e innovación a escala empresarial para nuestros clientes.

Premio Global Service Partner Technology/Cloud Transformation Breakthrough

Premios Oracle Partner 2025

Premio Regional Best in Class Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner

Premios Oracle Partner 2025

Premio North American Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner

Imagen del Premio al éxito al cliente Oracle Applications/SaaS Reino Unido e Irlanda

Premio EMEA Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner

Premios Oracle Partner 2025

Premio EMEA Apps – HCM Breakthrough Partner

Premios Oracle Partner 2025
Cognizant gana 4 premios en la categoría de Éxito del Cliente en Oracle CloudWorld 2024

Este año en Oracle CloudWorld 2024, Cognizant obtuvo cuatro premios en reconocimiento a su excelencia en la implementación, la integración y la gestión de soluciones de Oracle Cloud para generar resultados reales para el negocio de nuestros clientes.

Premio Oracle Best in Class in Customer Success Partner para socios de servicios de aplicaciones

Premio Oracle Best in Class in Customer Success Partner para socios de servicios de aplicaciones

Premio Oracle Applications/SaaS EMEA Customer Success Partner

Premio Oracle Best in Class in Customer Success en Aplicaciones/SaaS EMEA

Premio Oracle Applications/SaaS Customer Success Reino Unido e Irlanda

Imagen del Premio al éxito al cliente Oracle Applications/SaaS Reino Unido e Irlanda

Premio éxito al cliente de Oracle Applications/SaaS ECEMEA

Premio Oracle Best in Class in Customer Success en Aplicaciones/SaaS ECEMEA

Estos premios son el reflejo de nuestro compromiso de elevar el estándar en los servicios cloud.

Ofertas

Aprovecha la disrupción digital

El rápido crecimiento de tecnologías y herramientas innovadoras ha animado a los líderes a modernizar la experiencia para los empleados mediante plataformas digitales, aplicaciones y canales de entrega de servicios. Oracle Digital Services de Cognizant pueden ayudarte a aplicar la transformación digital unificando las arquitecturas de empresa y tecnología para permitir una ventaja competitiva y un mayor crecimiento.

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Simplifica y moderniza

Simplificar y modernizar los procesos de negocio y la infraestructura de TI es crucial en el mundo digital actual. Las tecnologías cloud de Oracle juegan un papel clave a la hora de soportar las iniciativas de transformación digital. Cognizant ha demostrado su liderazgo en iniciativas de transformación digital y es una de las compañías de asesoramiento y consultoría de referencia del sector tanto para empresas que han migrado como para aquellas que están planteándose pasarse a Oracle Cloud.

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Digitaliza procesos al ritmo que marca el mercado

Organizaciones de todos los sectores deben implementar los procesos con la velocidad y la agilidad necesarias para adaptarse a los cambios en el mercado, seguir siendo relevantes y capitalizar nuevas oportunidades. Cognizant te ayuda a tomar mejores decisiones y a proporcionar mejores resultados a través de soluciones innovadoras que mejoran el rendimiento y la productividad e impulsan iniciativas de crecimiento. Nuestros expertos proporcionan un enfoque consultor para transformar tu entorno de aplicaciones existente.

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Maximiza el valor de tus datos

Las aplicaciones Oracle Analytics de Cognizant son soluciones completas y preinstaladas que proporcionan inteligencia intuitiva basada en funciones para todos en la organización, desde empleados de primera línea a la alta dirección. Esto te permite obtener información y crear valor a partir de diversas fuentes de datos y aplicaciones para satisfacer diversas necesidades del usuario final.

Nuestra práctica Oracle Analytics comprende un grupo de especialistas con experiencia en múltiples aplicaciones de análisis de Oracle fruto de más de 100 compromisos con clientes. Se apoyan en herramientas y aceleradores propios que aceleran el valor para el cliente reduciendo tiempo y esfuerzo, identificando personalizaciones, acelerando las cargas de datos y proporcionando estimaciones estadísticas.

Nuestra oferta Oracle Analytics incluye Oracle Analytics Cloud Services y Enterprise Performance Management Cloud, cada uno con varios grupos de productos (OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud, Endeca, etc.), dando respuesta a un amplio abanico de sectores y procesos de negocio.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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