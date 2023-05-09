Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@f6e9ba5" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5ee06a03" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1c0d8410" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@589968b7" Inversores
La empresa moderna
Prepararse para el futuro significa dominar la IA

Descubre las cinco áreas principales para dominar la IA en este nuevo informe basado en el estudio realizado en colaboración con Economist.

Leer el informe interactivo

¿Está tu empresa preparada para el futuro?

Si hay algo con lo que las empresas de hoy en día pueden contar es la incertidumbre. Desde la cadena de suministro/supply chain y la inestabilidad climática pasando por crisis sanitarias y la escasez de profesionales, las prioridades en que te centres ahora definirán si estás preparado de verdad para el futuro.

Esto también representa la oportunidad de reimaginar los elementos fundacionales- tecnología, talento, ESG- para adelantarse a las expectativas emergentes y a la competencia.

Descubre cómo líderes como tú se preparan para los desafíos del mañana en el informe Preparado para cualquier cosa: qué significa ser una empresa moderna,realizado por Economist Impact y patrocinado por Cognizant.

Entre las diferentes prioridades sobresale el desafío de estar preparado para el futuro

Explora qué significa estar siempre preparado para el futuro y lo que se necesita para sentar las bases para un éxito a largo plazo. Aprende de la encuesta a 2.000 ejecutivos líderes de todo el mundo en qué centrarte para entender qué necesitas para crecer.

Leer ebook

Prioriza, enfoca y crea un ciclo de éxito

Reestructura los elementos core de tu negocio para que sea autosuficiente y esté interconectado con la tecnología, el talento y el ESG.

OPERACIONES MODERNAS

Aprovecha las oportunidades para la empresa preparada para el futuro

Las operaciones están experimentado un cambio de 'identidad' pasando de ser la gestión del back-office de tareas rutinarias a una fuente estratégica de innovación y ventaja competitiva. Las empresas han descubierto que el único camino para adoptar lo último es asegurarse que los procesos han sido diseñados para la simplicidad.

Leer más
Estampado futurista

TECNOLOGÍA

La nueva tecnología no es garantía de valor.

El nuevo reto para las empresas es rentabilizar sus inversiones en nueva tecnología. Al mismo tiempo observamos que los motores de la transformación actual, como el IoT, la nube o la IA, se están convirtiendo rápidamente en elementos esenciales, dejando espacio para que tecnologías emergentes, como el blockchain, la informática cuántica y la robótica, descubran nuevas oportunidades.

Leer más
fotografía de una mujer con los brazos extendidos y remolinos de luz

TALENTO

Deben revisarse las estrategias de RR.HH.

Mientras que muchos consideran que la falta de personal es el principal problema al que se enfrenta la gestión del talento, la realidad es que las compañías se quedan cortas preparando a las personas para el futuro del trabajo. Aprende cómo el hecho de centrarte en la tecnología sin invertir en las personas que hay detrás crea barreras a la hora de prepararte para el futuro.

Leer más
Hombre de pie frente a una puerta con luces de neón rojas y azules

ENTORNO, SOCIAL, GOBIERNO

Cerrar la brecha entre los compromisos y las acciones en materia de ESG

El 90% de los responsables de la toma de decisiones coincide en que no pueden ser una empresa moderna sin una estrategia ESG cohesiva. Sin embargo, existe una gran desconexión entre los planes actuales y la acción real, una brecha que debe cerrarse a medida que los clientes, empleados e inversores analizan cada vez más los avances en materia de ESG y comienzan a exigir a las empresas ser más responsables.

Leer más
Un mirada a una salpicadura de agua

La clave para ser siempre relevante: el conocimiento.

Imagina anticipar el cambio y actuar antes que tus competidores. Imagina tomar decisiones basadas en los datos con seguridad en el momento oportuno. Imagina ser siempre relevante para tus clientes.

Éste es el poder y la promesa del conocimiento.

Leer más

* Descargo de responsabilidad

Las opiniones expresadas en esta página son de Cognizant y no necesariamente reflejan la visión y las políticas de Economist Impact. Los datos proceden de una encuesta, patrocinada por Cognizant, que realizó Economist Impact a directivos, en 2022.

Recibe información empresarial útil en tu bandeja de entrada

Suscríbete al newsletter de Cognizant para recibir consejos prácticos sobre la IA y análisis empresariales reales que llegarán a tu bandeja de entrada cada mes.