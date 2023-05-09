La empresa moderna

¿Está tu empresa preparada para el futuro?

Si hay algo con lo que las empresas de hoy en día pueden contar es la incertidumbre. Desde la cadena de suministro/supply chain y la inestabilidad climática pasando por crisis sanitarias y la escasez de profesionales, las prioridades en que te centres ahora definirán si estás preparado de verdad para el futuro.

Esto también representa la oportunidad de reimaginar los elementos fundacionales- tecnología, talento, ESG- para adelantarse a las expectativas emergentes y a la competencia.

Descubre cómo líderes como tú se preparan para los desafíos del mañana en el informe Preparado para cualquier cosa: qué significa ser una empresa moderna,realizado por Economist Impact y patrocinado por Cognizant.