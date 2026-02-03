-
Resumen ejecutivo
Nuestra previsión a diez años es hoy una realidad
En general, el cambio impulsado por la IA es más extenso y ocurre más rápido de lo previsto.
Figura 1
Figura 1
Comprender los índices de exposición
Más empleos están más expuestos
El porcentaje de empleos con menor exposición ha disminuido del 31% al 7%, mientras que el porcentaje con mayor exposición ha crecido del 0% al 30%.
Figura 2
Para entender qué empleos y perfiles profesionales están experimentando el aumento más rápido en la exposición a la IA, también calculamos una puntuación de velocidad, que cuantifica la diferencia entre la trayectoria original de cambio en los índices de exposición a lo largo del tiempo y la nueva trayectoria basándose en nuestro análisis actualizado. (Consulta el cuadro explicativo para más información sobre la puntuación de velocidad.)
Entre los ejemplos de ocupaciones que mostraron puntuaciones de velocidad inesperadamente altas, especialmente en comparación con sus índices de exposición en la investigación original, se incluyen:
- Trabajos en los que predominan las tareas manuales. Muchos trabajos que requieren determinado grado de trabajo físico y que antes eran considerados un refugio seguro frente a la disrupción de la IA, muestran ahora índices de exposición significativamente más altos en comparación con nuestro primer informe, junto con una velocidad inesperadamente rápida.
En la construcción, por ejemplo, la IA puede ahora ayudar a interpretar planos. En el transporte, puede inspeccionar envíos o realizar revisiones de seguridad. La idea de que un mecánico o fontanero pueda ponerse unas gafas aumentadas por IA para ayudar a localizar una pieza defectuosa del motor o una tubería que gotea ya no es ciencia ficción.
- Roles de toma de decisiones. Los puestos de gestión y supervisión están cada vez más expuestos debido a la aparición de la IA agéntica. Antes, estos roles estaban más protegidos porque implican una coordinación y juicio complejos. La IA agéntica altera esta dinámica al pasar del mero análisis a ejecución.
Donde antes los responsables dedicaban mucho tiempo a asignar recursos, supervisar el estado de los proyectos o priorizar flujos de trabajo, ahora los agentes autónomos pueden realizar estas tareas. Los project manager, por ejemplo, podrían confiar en que los agentes programen reuniones de forma autónoma, reasignen presupuestos según patrones de gasto y soliciten actualizaciones de estado aprovechando las herramientas con las que están integrados.
- Sectores hiperespecializados, como la sanidad, la educación y el derecho. En estos sectores, la IA ha pasado rápidamente de asistir a tareas de bajo nivel a automatizar tareas más complejas y críticas para el puesto.
Por ejemplo, la IA está revolucionando el sector sanitario al mejorar la precisión diagnóstica y apoyar la atención al paciente. En educación, puede facilitar la evaluación del alumnado y las discusiones en el aula. En derecho, puede analizar los posibles resultados y ayudar en las negociaciones contractuales.
Tres breves años; tres grandes cambios en las capacidades de la IA
Porcentaje de tareas clasificadas como "totalmente automatizables"
1%
Original
10%
Actual
Porcentaje de tareas que pueden ser parcial o mayormente asistidas
15%
Original
40%
Actual
Más tareas son más automatizables por la IA
Figura 3
Teniendo esto en cuenta, estas son las tres capacidades clave de IA que consideramos al actualizar nuestros índices de exposición laboral:
1. IA multimodal: Crear sistemas que ven
2. Razonamiento ampliado de IA: Crear sistemas que piensan
3. IA agéntica: Crear sistemas que actúan
El efecto acumulado de las tres nuevas capacidades
Cada una de estas capacidades es potente por sí misma, pero en conjunto, su poder se multiplica. La multimodalidad proporciona retroalimentación más rica, el razonamiento mejora la calidad de decisión del agente y la capacidad agéntica le otorga control sobre el entorno. El resultado es un sistema que mejora continuamente mediante la interacción.
Por esta razón, la exposición laboral puede depender menos de la fortaleza de cualquier capacidad individual y más de lo que ocurre cuando se combinan. Un sistema que puede ver, pensar y actuar soporta trabajos mucho más complejos que uno que solo genera contenido. Eso apunta a que la IA se ha ido infiltrando en tareas prácticas y cotidianas, en aquellas que implican planificación, secuenciación o inspección en lugar de conocimiento puro.
Por ejemplo, en 2023, pocos imaginaban que un trabajo como la fontanería pudiera verse afectado, aunque fuera mínimamente, por la IA. Sin embargo, hoy en día, un agente de razonamiento multimodal podría detectar una mancha de humedad en una pared, deducir una fuga, redactar un plan de reparación e, incluso, generar una factura o una lista de piezas. El fontanero sigue reparando la tubería, pero la IA puede asistir cada vez más en la inspección, el diagnóstico y las acciones de apoyo que la preceden o la siguen
El razonamiento y la percepción empiezan a solaparse en casi cualquier rol que requiera juicio situacional. La planificación de tiendas retail, el mantenimiento de vehículos y de la infraestructura energética dependen de la comprensión visual y el pensamiento procedimental. El efecto acumulativo ayuda a la coordinación, el diagnóstico y la verificación que conecta el pensamiento con la acción.
Un vistazo a los trabajos más y menos afectados
Impacto de la IA en 22 grupos de perfiles profesionales
Al mapear las puntuaciones de velocidad e índices de exposición, es evidente cuánto y, con qué rapidez, la IA podría transformar grupos específicos de perfiles profesionales.
Figura 4
Fuente: Cognizant
- Gestión
- Operaciones de negocio y financieras
- Computación y matemáticas
- Arquitectura e ingeniería
- Farmacia, ciencias físicas y sociales.
- Servicio comunitario y social
- Legal
- Educación y biblioteca
- Arte, diseño, entretenimiento, deportes y medios
- Profesionales y técnicos de la salud
- Sector sanitario
- Servicio de protección
- Relacionados con la preparación y el servicio de alimentos.
- Limpieza y mantenimiento de edificios y terrenos.
- Atención y servicio personal
- Ventas y afines
- Soporte de oficina y administrativo
- Agricultura, pesca y silvicultura
- Construcción y extracción
- Instalación, mantenimiento y reparación
- Producción
- Transporte y movimiento de materiales.
Los grupos de perfiles que más rápido cambian y están más expuestos
Figura 5
Familias laborales
- Operaciones de negocio y financieras
- Gestión
- Soporte de oficina y administrativo
Familias laborales
- Profesionales sanitarios
- Enseñanza
- Legal
- Ingeniería y arquitectura
Los perfiles profesionales que cambian más lentamente y se ven menos afectados
Figura 65
Familias laborales
- Construcción y extracción
- Transporte y movimiento de materiales.
- Producción
12%–29%
Qué significa para el lugar de trabajo
Evalúa cómo la IA podría expandirse a las capas física y operativa del trabajo
Nuestro informe muestra que la influencia de la IA se extiende más allá de los entornos de las oficinas y del trabajo del conocimiento alcanzando las partes prácticas y operativas de la economía. Lo que destaca es cómo la IA está empezando a ayudar en roles que dependen de la percepción humana, el contexto y el juicio rápido, áreas que antes se consideraban más allá de la automatización.
En estos contextos, las pequeñas decisiones suelen determinar el rendimiento: un técnico que juzga si una máquina se está sobrecalentando, un conductor que inspecciona una pieza dañada, una enfermera que evalúa una herida. Estos momentos siempre han dependido de la experiencia y de la intuición nacida de esa experiencia, más que del proceso formal. Ahora, los sistemas de IA multimodales capaces de interpretar imágenes, sonidos y señales espaciales pueden reconocer, apoyar y aprender de esos mismos juicios.
Esto marca un cambio en la forma en que se entiende el trabajo. Las tareas que antes se consideraban puramente manuales contienen en realidad elementos cognitivos integrados que la IA puede mejorar. Cada pequeña mejora, cada caso de mayor coherencia o de reducción de errores, se multiplica en toda la organización. Cuando esas mejoras ocurren en cada turno y en cada sitio, los avances se vuelven transformadores.
Lo que surge es una forma de trabajo más conectada, donde las tareas digitales y físicas se solapan. La línea entre conocimiento y el trabajo manual se está desvaneciendo. Un mozo de almacén que utiliza IA para validar la calidad del producto, un ingeniero de campo guiado por un casco asistencial, un retailer que registra las condiciones de la tienda para su análisis. Todos representan un híbrido entre la toma de decisiones física y digital. Las partes más humanas del trabajo físico ahora tienen potencial para mejorar digitalmente.
Avanza hacia un modelo operativo más adaptativo
Desde que la IA generativa, o GenAI, entró en el mundo empresarial, los desarrollos importantes en IA parecen llegar más rápido y con mayor frecuencia. Las organizaciones deben adaptar sus ciclos de planificación y presupuesto a este ritmo errático de cambio.
Las empresas estructuradas para una transformación gradual tendrán, y de hecho, tienen dificultades para seguir el ritmo. Ciclos de planificación rígidos, aprobaciones presupuestarias largas y hojas de ruta tecnológicas fijas no pueden absorber choques de capacidad de esta magnitud. En cambio, las organizaciones con sistemas más modulares, gobernanza flexible y flujos de financiación fluidos mostrarán mayor resiliencia. Pueden probar, adoptar y redirigir recursos a medida que avanza la tecnología.
Estas organizaciones están desarrollando lo que podría llamarse elasticidad operativa. Esperan volatilidad y han diseñado en torno a ella. Un nuevo lanzamiento de modelo se convierte en una actualización estándar en lugar de una crisis estratégica. La integración continua de la capacidad de IA se convierte en la norma, no la excepción.
Esto también pone de manifiesto una brecha creciente entre la velocidad del cambio tecnológico y el ritmo más lento de la política y la educación. Los marcos regulatorios, los sistemas de formación y la planificación de la fuerza laboral siguen sintonizados con ciclos antiguos de ajuste industrial. Para seguir siendo relevantes, las instituciones deberán construir sus propias estructuras adaptativas capaces de aprender y reaccionar casi tan rápido como los sistemas que supervisan.
Ayuda a las personas a adaptarse tan rápido como los sistemas que utilizan
El trabajo y el aprendizaje empiezan a avanzar al mismo ritmo que la IA. A medida que aumentan la exposición y la velocidad, las personas deben adaptarse aunque las herramientas que utilizan sigan evolucionando. La adaptabilidad es ahora un requisito organizativo.
Las organizaciones más efectivas sincronizarán la adaptabilidad de su personal con la adaptabilidad de sus sistemas. Crearán entornos donde la experimentación forma parte del trabajo y donde la retroalimentación entre humanos y herramientas de IA fluye en ambas direcciones.
Los trabajadores no solo usan la IA, sino que la moldean, ponen a prueba sus límites y redefinen sus propias tareas a medida que avanzan. Los directivos deben supervisar tanto a las personas como a los agentes que utilizan, asegurando que el juicio y la automatización evolucionen juntos y no en conflicto.
En sectores como el sanitario, el legal y la educación, esta interacción es especialmente visible. La IA puede ahora realizar gran parte del trabajo analítico pesado, pero la confianza, la empatía y la discreción ética siguen siendo claves. Las organizaciones que avanzan más rápido son aquellas que reconocen esta tensión como una fuente de innovación. Permitirán a los profesionales diseñar junto con la organización cómo se aplica la IA, preservando los elementos humanos que importan mientras amplifican lo que las máquinas hacen mejor.
Construye sistemas de capacitación que absorban impactos en las capacidades.
La capacitación también debe avanzar a la misma velocidad que la IA. En el entorno actual, los ciclos de aprendizaje tradicionales son demasiado lentos. Para cuando se diseña y aprueba un currículo de formación estándar, la capacidad que aborda puede haberse ampliado ya. En cambio, las organizaciones deben tratar el aprendizaje y el desarrollo como un mecanismo de respuesta rápida capaz de desplegar nuevas competencias en el momento en que una tecnología las cree.
Cuando un nuevo motor de razonamiento o agente multimodal está disponible, la infraestructura de habilidades debe salvar inmediatamente la brecha entre el potencial de la herramienta y la práctica actual del empleado. El enfoque pasa de certificaciones amplias basadas en roles a ajustes precisos basados en tareas.
Por ejemplo, un profesional sanitario no necesita reaprender toda su profesión cuando la IA mejora los diagnósticos. Necesitan un ajuste directo e inmediato: cómo interpretar la salida específica del nuevo agente y comunicar esos hallazgos al paciente. Este es un proceso de recalibración constante. El profesional añade una nueva capa de competencia técnica mientras refuerza el juicio humano y la empatía que la máquina no puede replicar.
Las organizaciones que tengan éxito serán aquellas que vean la formación como una actualización de infraestructura en tiempo real, asegurando que cuando la tecnología avance, la plantilla se encuentre en el mismo punto.
Prepárate para la transformación del empleo de 4,5 billones de dólares
El ritmo de la transformación está intrínsecamente relacionado con el ritmo de cambio de la IA. Pero nunca se alinearán del todo. Aunque los cambios que ha revelado el informe reflejan el potencial de la IA como tecnología, muchos otros factores determinarán finalmente el resultado final.
Las decisiones regulatorias y políticas, la responsabilidad de los directivos, las estrategias organizativas y la adaptabilidad de la plantilla desempeñarán un papel fundamental en la adopción. Las condiciones económicas, actitudes culturales y las consideraciones éticas pueden acelerar o ralentizar el progreso. Por último, los avances o retrocesos en IA y tecnologías relacionadas podrían amplificar o disminuir la escala y velocidad del cambio más allá de nuestras proyecciones actuales.
Pero teniendo en cuenta esta aceleración, es muy probable que los próximos tres años traigan aún mayores cambios que los que hemos visto en los tres anteriores. Las organizaciones y los individuos que inviertan ahora en aprender, adaptar y planificar estratégicamente se posicionará a la vanguardia del cambio de la IA e, incluso, para convertirlo en ventaja competitiva.
Mary Brandel
Editor