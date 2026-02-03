Hace unos años, publicamos un informe que vaticinaba que la IA impactaría el 90% de los empleos en menos de una década. Sin embargo, subestimamos el impacto de la tecnología.

Lo que proyectamos para 2032 está ocurriendo hoy. Es decir, seis años antes de lo previsto, el 93% de los empleos podría verse afectado de alguna manera por la IA. Solo en EE.UU., esto podría suponer 4,5 billones de dólares en trabajo que pasa de los humanos a la IA. En definitiva, la tecnología afecta a más empleos, más rápido y en mayor medida de lo que anticipábamos.

Estos datos son fruto de la actualización de nuestro informe de 2023 sobre IA y empleo, en la que evaluamos 18.000 tareas realizadas por 1.000 profesiones sobre el grado en que podían ser automatizadas o asistidas por la IA. Han pasado muchas cosas en estos tres años.

Los modelos de IA se han vuelto cada vez más hábiles a la hora de interpretar tipos de entradas, incluyendo imágenes, diagramas y vídeos. Además, han surgido modelos de IA más sofisticados con capacidades avanzadas de razonamiento. Y por último, los sistemas impulsados por agentes de IA ahora son capaces de completar flujos de trabajo complejos con una supervisión humana mínima.

Estos tres avances- multimodalidad, razonamiento avanzado e IA agéntica-'exigían' analizar de nuevo cómo la IA podría transformar el empleo. Por esta razón, realizamos una reevaluación exhaustiva de las 18.000 tareas, esta vez desde el nuevo potencial de la IA para ayudarlas o automatizarlas.

Principales conclusiones: En todas las profesiones, el índice medio de exposición (es decir, el grado en que una ocupación podría verse afectada por la IA) es un 30% más alto de lo que prevemos que sería para 2032. (Consulta el recuadro explicativo para más información sobre el índice de exposición.)

De hecho, aunque el primer informe reveló un aumento medio anual del 2% en los índices de exposición en las profesiones analizadas, ahora este aumento se sitúan en el 9% anual. Como resultado, algunos trabajos que parecían estar a salvo de cambios cuando los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se popularizaron por primera vez ahora pueden verse afectados mucho más rápidamente (véase la Figura 1).