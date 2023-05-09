Ofrecer soluciones innovadoras y optimizar todo el viaje digital del cliente.

Como socio estratégico de Salesforce, Cognizant se basa en las tecnologías avanzadas, los análisis de datos en tiempo real, la precisión y la calidad para mejorar las interacciones con cada uno de los grupos de interés. Sobre una sólida base de Salesforce, aprovechamos nuestra experiencia en CX, enfoque consultivo y tecnologías para crear nuevas experiencias digitales para nuestros clientes y los clientes de éstos a escala. Como uno de los grupos más grandes de consultores certificados en Salesforce de la industria, nuestros diseñadores, especialistas en tecnología y en la industria brindan un robusto enfoque intersectorial a los clientes globales; utilizan la plataforma de desarrollo rápido de aplicación para crear una CX moderna, optimizar las ventas y el marketing y lanzar comunidades para la colaboración. Además, impulsan las disrupciones en el negocio de próxima generación basadas en herramientas de UX como Salesforce Lightning y tecnología de IA, entre las que se incluyen Salesforce Einstein.