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Salesforce
Ofrecer soluciones innovadoras y optimizar todo el viaje digital del cliente.

Como socio estratégico de Salesforce, Cognizant se basa en las tecnologías avanzadas, los análisis de datos en tiempo real, la precisión y la calidad para mejorar las interacciones con cada uno de los grupos de interés. Sobre una sólida base de Salesforce, aprovechamos nuestra experiencia en CX, enfoque consultivo y tecnologías para crear nuevas experiencias digitales para nuestros clientes y los clientes de éstos a escala. Como uno de los grupos más grandes de consultores certificados en Salesforce de la industria, nuestros diseñadores, especialistas en tecnología y en la industria brindan un robusto enfoque intersectorial a los clientes globales; utilizan la plataforma de desarrollo rápido de aplicación para crear una CX moderna, optimizar las ventas y el marketing y lanzar comunidades para la colaboración. Además, impulsan las disrupciones en el negocio de próxima generación basadas en herramientas de UX como Salesforce Lightning y tecnología de IA, entre las que se incluyen Salesforce Einstein.

Logo Salesforce
Cognizant nombrado líder en Veeva Digital Services 2025 RadarView de Avasant

Este reconocimiento es un testimonio de la profunda experiencia, innovación e impacto de Cognizant en la industria farmacéutica. Nuestra práctica de servicios de Veeva abarca tanto el desarrollo como la nube comercial, respaldada por un CoE maduro y un grupo considerable de profesionales certificados, incluidos expertos en Vault, CRM y módulos específicos. El enfoque de Cognizant en la experiencia del usuario, la automatización regulatoria y el compromiso omnicanal nos posiciona como un socio de confianza para las farmacéuticas que navegan por el futuro de la salud digital.

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Imagen de líder de Avasant 2025
logo isg
ISG nombra a Cognizant líder en el ecosistema Salesforce 2025

Cognizant está clasificada como líder por tercera vez consecutiva en el informe ISG Provider Lens™ - Salesforce Ecosystem Partners 2025 para los mercados de EE. UU., Reino Unido y Alemania. El informe destaca nuestra cartera en 12 cuadrantes de servicios de implementación específicos de Salesforce en multinube impulsada por IA, nubes industriales, marketing y comercio con habilitación de IA y servicios de aplicaciones administradas para grandes empresas, lo que nos permite evolucionar constantemente y brindar servicios de vanguardia a los clientes.

Leer los informes para conocer las fortalezas de Cognizant en Salesforce.

La GenAI soluciona las carencias en la atención sanitaria de EE.UU.

Este informe técnico de Avasant publicado recientemente y patrocinado por Cognizant, explora cómo la integración de la GenAI puede mejorar la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria en los EE. UU., especialmente en las comunidades más desfavorecidas, al ofrecer atención personalizada a través de intervenciones basadas en datos e inversión en infraestructura.

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La GenAI soluciona las carencias en la atención sanitaria de EE.UU.
Personalización en tiempo real

Salesforce Data Cloud Navigator de Cognizant te permite identificar casos de negocio de impacto, más rápido con herramientas para armonizar datos fiables, preparados para su activación en la empresa de Salesforce.

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Asociado entregando una presentación proyectada
MuleSoft: impulsando la integración a escala

Ahora que MuleSoft forma parte de Salesforce Anypoint Platform™ está aún mejor posicionada para ayudar a tu organización a conectar la información empresarial de varias fuentes de datos legacy y en la nube. Cognizant aporta el máximo valor a partir de la plataforma a medida que transforma el negocio para la era digital.

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Mujer trabajando en un escritorio
NUESTRAS OFERTAS Y SOLUCIONES

Una fuerza digital para la transformación

Cognizant ayuda a las compañías a atraer a los clientes al visualizar y desarrollar mejores prestaciones gracias a las tecnologías. Nuestro enfoque ayuda a los clientes a crear productos y servicios conectados para toda la industria, con foco en la nube, incluyendo Salesforce Industry Clouds, Marketing Cloud, Revenue Cloud, Commerce Cloud and y MuleSoft.

Con el aumento de las enfermedades crónicas, los costes médicos y las legislaciones en continuo cambio, las farmacéuticas necesitan soluciones de gestión y de cuidado al paciente innovadoras.

Las funciones digitales y la presencia global de Cognizant ofrecen un valor diferenciado, ayudando a los clientes a ofrecer mejores resultados a los pacientes. Entre nuestros clientes están las farmacéuticas y las empresas de biotecnología más importantes del mundo, lo que nos convierte en el socio ideal para integrar lo digital en la estrategia empresarial del cliente y crear ofertas y experiencias inteligentes. Nuestras ofertas y soluciones incluyen:

  • Patient Prime: una suite de soluciones de servicio al paciente diseñada para una mejor experiencia y mejores resultados  
  • Cognizant MedVantage: una solución cloud de servicios integrados y gestión de reclamaciones
  • TherapyCare Next: digitalizar el viaje de transformación de la terapia celular para un futuro mejor

Con tecnologías y habilidades nuevas que impactan en la fabricación, las fábricas inteligentes y conectadas están liderando la revolución de la Industria 4.0. Los fabricantes crean estrategias basadas en los datos en tiempo real y Cognizant ayuda a los clientes a hacer la transición.

Resolvemos los principales desafíos de la industria con soluciones completas de próxima generación para las necesidades de los clientes en la fabricación industrial o de procesos, desde la gestión de operaciones de servicio de campo hasta mejorar la productividad u optimizar los costes. Lo hacemos al tiempo que garantizamos el nivel más alto de seguridad de los datos y cumplimiento. 

Descubre nuestras última ofertas:

Un sector que ha protagonizado una transformación digital sin precedentes es la industria de los servicios bancarios y financieros. En la última década, la banca ha migrado del mundo físico a Internet y ahora al móvil, haciendo las transacciones claves del día a día más sencillas, rápidas y sin apenas esfuerzo.

Al poner al cliente en el centro, Cognizant ha ayudado a los clientes a lidiar con los desafíos, optimizando sus procesos con las competencias de SalesForce CRM y estrategias integradas que aceleren el crecimiento del negocio. Con independencia de si es banca retail o comercial, préstamos o pagos, creamos experiencias integrales que ofrecen operaciones eficientes y satisfacen al cliente. Nuestra oferta incluye:

  • Mortgage 360: un hub digital construido sobre la plataforma Salesforce para intermediarios, abogados e introductores en toda la cadena de valor de la hipoteca que soporta los procesos B2B y B2C
  • Loan Origination Collaboration: esta solución única ayuda a los bancos a liquidar préstamos más rápido, con tecnología digital
  • Mortgage Collaboration
  • nCino TiB

Sobre las sólidas tecnologías Salesforce y un amplio ecosistema digital, Cognizant trata de acelerar el crecimiento de las aseguradoras en todo el mundo.

Reunimos los especialistas, los distribuidores, los procesos de reclamaciones e IA para permitir a las compañías de seguros ofrecer el mejor servicio al cliente al tiempo que superan a la competencia. Descubre una de nuestras ofertas:

  • InsurElevate : un habilitador de soluciones centrado en la industria para gestionar todo el ciclo de vida de la póliza

El COVID-19 cambió las dinámicas entre las marcas y los clientes, obligando a las organizaciones CMT a encontrar nuevas formas de crear valor y ofrecer experiencias omnicanal personalizadas y fluidas. Aprovechando la experiencia de Salesforce Marketing Cloud, Cognizant diseña CX basada en datos, lo que permite a nuestros clientes monetizar conocimientos y ofrecer resultados finales a través de dos ofertas:

  • SubscriberX : es una solución integrada que empodera a los profesionales del marketing para que crezcan su base de suscriptores, aumenten los ingresos e impulsen la fidelidad del cliente.
  • Revenue Management Framework for Technology: una oferta de ATG Cognizant que combina IP, aceleradores e integraciones desarrollados con propósito y consultoría para impulsar los resultados para los clientes con Salesforce Revenue Cloud

Mientras los clientes cada vez compran más online, los retailers muestran un gran crecimiento en los ingresos y un porcentaje mayor de ventas de los canales digitales. Para dar respuesta a las necesidades de los consumidores de la nueva era, las compañías deben constantemente reinventar sus productos al tiempo que mejoran su cadena de suministro y los procesos de gestión de inventario

Las soluciones de Cognizant aplican nuevas ideas para resolver desafíos únicos a los que se enfrentan los clientes del retail y de los bienes de consumo. Nuestras ofertas basadas en los datos se centran en lo que de verdad importa- la experiencia del cliente -, mientras ayuda a los retailers a tener los costes bajo control. Ver un ejemplo:

  • OmniServe Next: una solución de servicio multi-canal que utiliza la IA generativa y predictiva para los clientes empresariales.

Los avances en cloud, digital e IA permiten a los centros de experiencia del cliente crear journeys personalizados, así como valor para el negocio y frameworks de entrega que apoyen la escalabilidad, la velocidad y el alineamiento del equipo

Descubre las soluciones que nuestros clientes utilizan para llevar la tecnología adecuada a los usuarios adecuados para acelerar los resultados previstos:

  • Cognizant Intelligent Interactions: una solución todo en uno para transformar la productividad de los agentes gracias a tecnologías disruptivas de próxima generación, como chatbots e IA avanzada.
  • Atlas Framework®: un framework de entrega de Salesforce innovador diseñado para soportar actividades integrales de solución de transformación para los proyectos Salesforce. Leer más
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares.

Saben en qué consiste la calidad y reconocen nuestro compromiso con los más altos estándares del sector.

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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