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Servicios de implementación de Duck Creek
Contactar

Escala de práctica

+850

profesionales en todo el mundo
 

+15

años de experiencia en Duck Creek

+40

clientes atendidos

 

+30

Implementaciones de DCOD
 

25%

Crecimiento interanual de la práctica
 

Impacto de entrega de IA

9

Aceleradores de IA generativa diseñados específicamente para un propósito

+50%

Reducción del esfuerzo en las principales corrientes de trabajo

25%–35%

Compresión general de la línea temporal del programa

45%

Reducción de los costes de migración
 

6–12

Meses ahorrados en un programa de varios años

Implementación rápida y fiable de Duck Creek

La industria de seguros de P&C está en un punto de inflexión con el mandato de trasladar pilotos de IA a la escala en producción. Duck Creek apuesta por completo a la IA agéntica: mejorando la velocidad de implementación, la eficiencia operativa y la inteligencia de riesgos.

Como socio Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant aporta más de 15 años de experiencia en la implementación de los principales módulos y líneas de negocio: personal, comercial, E&S, especialidades, salud y reaseguros. Entregamos  más rápido y con menos riesgo, aprovechando nueve aceleradores de IA generativa diseñados específicamente que están integrados y no acoplados. 

Los resultados: programas entre un 25% y un 35% más cortos, configuración  entre el 20% y el 30% del esfuerzo y migraciones que cuestan un 45% menos.

Ofertas

Migración DCOD acelerada por IA

OnDemand (DCOD) es transformador pero abrumador. Smart Migrator de Cognizant y el extractor inteligente de PL cambian ese cálculo.

Explorar la migración a DCOD
Imagen abstracta de luces de colores dirigiéndose hacia una nube de neón
Implementación de Duck Creek aumentada con IA

La IA está integrada en todo el proceso, desde el asistente inteligente que genera automáticamente requisitos estructurados y el configurador inteligente que acelera la configuración, hasta suites de pruebas generadas por IA que amplían la cobertura de regresión en un más de un 40%.

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Una imagen abstracta que muestra el ciclo de vida de la implementación con la capa de acelerador de IA mostrada arriba
Lanzar productos E&S rápidamente

El manual de líneas de excedentes y excedentes (E&S) de Cognizant, los retrasos de funciones reutilizables y la configuración asistida por IA permiten a los operadores de tamaño medio activar el DCOD rápidamente mediante procesamiento directo mediante ingesta ACORD.

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Una imagen abstracta de un cartel de seguridad iluminado en una placa de CI
Reaseguro de Duck Creek

La implementación de Duck Creek Reinsurance (DCR) de Cognizant ofrece una gestión unificada de contratos, procesos y contabilidad para las aseguradoras, proyectando una reducción del 15% en OpEx y una mejora del 30% en el ciclo de procesamiento.

Una imagen abstracta de coloridas ondas de neón sobre un fondo oscuro
Gen AI para siniestros y suscripción

Más allá de la aceleración de entregas, las soluciones de GenAI de Cognizant se extienden a las operaciones de seguros de producción. Nuestro galardonado asistente de reclamaciones de próxima generación acelera la toma de decisiones del perito; la herramienta Smart Claims Segmentation prioriza las reclamaciones de alto valor; la herramienta de fusión agente de reclamaciones automatiza todo el ciclo de vida desde FNOL hasta el pago. Construido en Duck Creek, para Duck Creek.

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Una imagen abstracta de una estructura redonda y luminosa conectada con estructuras similares a neuronas
Línea de negocio de salud en DCOD

Nuestra implementación para uno de los mayores operadores privados de P&C de la India resultó en +100.000 pólizas en los primeros 12 meses y capacidad de lanzamiento de nuevos productos en tres o cuatro semanas.

Una mujer sosteniendo una tablet en una mano mientras tecleaba en el portátil con la otra sentada en una mesa.
NUESTRAS SOLUCIONES Y CAPACIDADES

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio.

La práctica de conusltoría de Cognizant evalúa la posición de una aseguradora sobre el modelo de madurez de IA de cinco niveles para plataformas de seguros y así crear una hoja de ruta clara para la transformación de Duck Creek. Elaboramos un plan para que las operadoras, la mayoría de Nivel 2, alcancen el Nivel 3 (ingeniería aumentada con IA) en un plazo de 12 meses. Este camino estructurado utiliza pilotos y programas de escalado para conectar el punto de partida con los principales resultados empresariales, al tiempo que cubre la selección de plataformas, el diseño del modelo operativo objetivo (TOM) y la reducción del TCO, incluyendo el análisis de migración DCOD.

Las herramientas impulsadas por IA de Cognizant transforman las migraciones de Duck Creek OnDemand (DCOD), haciéndolas más rápidas y baratas. Nuestro migrador inteligente listo para producción utiliza IA agéntica para automatizar el perfil y mapeo de datos, reduciendo el esfuerzo de migración hasta en un 60%, mientras que el extractor inteligente de PL automatiza la extracción de datos. Combinadas con +15 aceleradores, estas herramientas reducen los costes totales de migración hasta en un 45% y acortan los plazos hasta un 35%, trasladando a los transportistas a un modelo continuo de Duck Creek Active Delivery.

Integramos aceleradores de IA en todas las etapas de las implementaciones de DCOD end-to-end. El asistente inteligente  acelera la captura de requisitos en un 40%. El configurador inteligente  reducirá el esfuerzo entre un 20 y un 30%. El validador de reutilización de formularios  y  el extractor de PL inteligente  aceleran la validación y prueba de formularios. Este enfoque aumentado con IA reduce los plazos totales del programa entre un 25% y un 35%, convirtiendo un proyecto típico de 30 meses en una entrega de 22 a 24 meses. Hemos implementado los siguientes módulos: Producer, ACORD, UW Persona, Policy , Billing , Claims and Clarity.

Cognizant hace que las actualizaciones de Duck Creek locales, que requieren muchos recursos, sean más rápidas y rentables gracias a herramientas automatizadas aumentadas por IA. Nuestras herramientas identifican automáticamente los componentes que no cumplen con los estándares, detectan personalizaciones y proporcionan un análisis de impacto inteligente para determinar qué se ve afectado y qué puede automatizarse. Cada actualización se diseña con el objetivo final de que sea la última, culminando en una transición definitiva al modelo de entrega activa de DCOD, donde las actualizaciones son continuas.

Los servicios de operación de Cognizant utilizan operaciones asistidas por la IA para garantizar que la plataforma Duck Creek evoluciona de forma eficiente. Nuestra hoja de ruta incluye una  herramienta de adopción circular impulsada por IA  para automatizar actualizaciones regulatorias y un  generador de mapeo ACORD  para reducir el esfuerzo de mantenimiento de integración en un 35%. Nuestra gestión de incidentes asistida por IA aprovecha un banco de errores conocidos para resolver problemas más rápido y evitar repeticiones, todo ello apoyado por un modelo escalable de entrega near-shore.

Cognizant ofrece el portafolio de aceleradores de IA generativa más amplio del sector para Duck Creek, con nueve herramientas diseñadas específicamente para cada etapa de implementación. Organizados en tres niveles de madurez, estos aceleradores se ejecutan de forma segura dentro del propio tenant de Azure del asegurador. Ningún dato sale nunca del límite de la nube de la aseguradora, y ningún dato del cliente se utiliza para el entrenamiento de modelos, asegurando la alineación con los marcos de ciberseguridad SOC 2 Tipo II y NAIC.

Para las aseguradoras globales,  Duck Creek Reinsurance (DCR) unifica los contratos y elimina el esfuerzo manual. Nuestro enfoque incluye la configuración de repositorios financieros, integraciones con Clarity DB y PeopleSoft, así como pruebas completas del ciclo de vida, todo ello bajo un modelo de actualización Active Delivery sin coste. Los clientes pueden esperar una reducción del 15% en costes operativos, un procesamiento un 30% más rápido y ciclos de liquidación un 25% más rápidos.

Entrega aumentada por IA en producción

ENTREGA DE E&S

Lanzamiento en el mercado E&S para una aseguradora estadounidense de tamaño medio

ENTREGA DE E&S

Lanzamiento en el mercado E&S para una aseguradora estadounidense de tamaño medio

Utilizando el desarrollo acelerado por IA, una aseguradora estadounidense de tamaño medio lanzó seis nuevos productos E&S en DCOD entre 3 y 6 meses antes, superando su objetivo de ingresos en un 25%.

Un equipo revisando informes delante del portátil

IMPLEMENTACIÓN HEALTH LOB

La primera implementación mundial de LOB de salud en Duck Creek OnDemand

IMPLEMENTACIÓN HEALTH LOB

La primera implementación mundial de LOB de salud en Duck Creek OnDemand

La mayor aseguradora de P&C de la India emite ahora +200.000 presupuestos diarios y lanza nuevos productos en 3–4 semanas aprovechando esta transformación digital.

Un médico revisando el informe de la ecografía médica en tableta

MIGRACIÓN DE DCOD

Migración de líneas comerciales globales aumentadas por IA para aseguradoras de nivel 1

MIGRACIÓN DE DCOD

Migración de líneas comerciales globales aumentadas por IA para aseguradoras de nivel 1

Cuatro líneas comerciales de sistemas fragmentados on-premise de Duck Creek unificados en DCOD en +80 países usando aceleradores de IA de Cognizant.

Una imagen abstracta de nubes digitales en tonos azules

IMPLEMENTACIÓN REINSURANCE

Duck Creek reinsurance para aseguradoras estadounidenses de tamaño medio

IMPLEMENTACIÓN REINSURANCE

Duck Creek reinsurance para aseguradoras estadounidenses de tamaño medio

La implementación de DCR sustituyó a los sistemas legacy fragmentados por una plataforma unificada para la gestión de contratos, procesos y contabilidad en todas las líneas de producto.

Portátil mostrando un gráfico del informe financiero

IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DE LA SUITE

Modernización de plataformas para hogar y automóvil para operador regional de seguros y aseguradores estadounidenses

IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DE LA SUITE

Modernización de plataformas para hogar y automóvil para operador regional de seguros y aseguradores estadounidenses

Cinco aplicaciones legacy fueron reemplazadas por la suite completa de DCOD, lo que resultó en un despliegue más rápido del producto para las +2.000 pólizas emitidas en las primeras 12 semanas.

Una mujer profesional con traje mira una tableta, representando avances en la interacción del usuario y la eficiencia de respuesta
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Modelo de madurez de IA generativa de cinco niveles

Cognizant utiliza un modelo de madurez de GenAI de cinco niveles para evaluar dónde están las organizaciones hoy en día y construir una hoja de ruta práctica de dónde deberían estar.

Flujos de trabajo altamente automatizados, orquestados por IA, con supervisión humana para decisiones críticas.

Integrada de forma nativa por IA en Duck Creek y en las operaciones empresariales: suscripción, siniestros, configuración.

Aceleradores de IA integrados a lo largo de todo el ciclo de vida de implementación de Duck Creek (la mayoría de los operadores llegan aquí en 12 meses con Cognizant).

Herramientas de IA para desarrolladores individuales, bales de trabajo y testers, sin integración de sistemas (donde están la mayoría de los operadores hoy en día).

Pilotos aislados y pruebas de concepto (PoC); desarrollo de capacidades en IA. La mayoría de las aseguradoras con las que colaboramos están en nivel 2: utilizan herramientas de IA para la productividad individual, pero sin integración sistémica de programas.

Las organizaciones de nivel 2 pueden alcanzar el nivel 3 en 12 meses y el nivel 4 en 24 meses siguiendo la vía estructurada de adopción de la IA de Cognizant:

  1. Piloto de 6 a 8 semanas en una línea de negocio
  2. Escalado de 6 a 12 meses en todo el programa
  3. Ingeniería aumentada con IA integrada como entrega estándar

Premios y reconocimiento

Durante el último año, Cognizant y sus clientes han recibido cuatro premios Duck Creek, dos logros en innovación en IA y uno por excelencia en la entrega y alcanzar hitos notables.

Duck Creek Partner Summit '25: Systems Integrator Partner of the Year: Innovation

Premiado por un historial de innovación y entrega impulsada por la IA que ayudó a Duck Creek a redefinir lo que es posible en el seguro P&C, incluyendo el desarrollo de nueve aceleradores de IA generativa para Duck Creek, el asistente de reclamaciones NextGen ganador del Hatch-A-Thon.

Imagen abstracta de luces de colores en forma de baches y rayos de luz que se elevan como colinas
Duck Creek Formation Awards '25: Standard of Excellence, FCCI

El programa de transformación integral de FCCI, desde la definición del producto hasta la implementación de la suite Duck Creek, fue reconocido como un faro de innovación y eficiencia operativa. Cognizant fue el socio de implementación de la FCCI durante todo ese tiempo.

Imagen abstracta de logotipos digitales sobre una estructura azul similar a un tablero digital
Duck Creek Formation Awards '25: Standard of Excellence, HDFC ERGO

HDFC ERGO se convirtió en la primera aseguradora india y la primera a nivel mundial en implementar Duck Creek para el seguro de salud, un hito histórico en la expansión geográfica y de negocio de la plataforma. Cognizant lideró esta implementación.

Una imagen abstracta de un logotipo digital de escudo de seguridad brillante flotando sobre un panel con una franja circular de luces digitales

Da el primer paso

Podemos reducir el tiempo, el coste y el riesgo de la implementación de Duck Creek y ofrecer mantenimiento continuo para maximizar el valor de tus soluciones Duck Creek.

Hablemos de cómo Cognizant puede ayudarte a transformarte para la era digital.

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