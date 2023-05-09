Servicios de implementación de Duck Creek

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profesionales en todo el mundo
Descubre soluciones y expertos en cada industria.
Resuelve los desafíos de A&D con Belcan.
Impulsa el máximo rendimiento y eficiencia del negocio.
Reinventa tu ventaja competitiva en la fabricación.
Acelera el crecimiento con soluciones centradas en el cliente.
Impulsa la transformación en la industria de la automoción con soluciones de TI escalables e implementaciones de GenAI.
Conserva tu ventaja competitiva con procesos y estrategias optimizados.
Crea una cultura digital con estrategias que te mantengan conectado con los clientes.
Nuestras soluciones de datos e IA se alienan con tus resultados de negocio y crean resultados de impacto.
Mejora la eficiencia y la sostenibilidad con la tecnología que impulsa la economía azul.
Personaliza experiencias de aprendizaje con tecnología educativa y soluciones de TI y haz que los alumnos se sientan valorados.
Toma decisiones de negocio basadas en datos contextuales en tiempo real con nuestras soluciones digitales.
Transformación digital para una empresa más inteligentes, ágil y de mayor rendimiento.
Fideliza a tus clientes, impulsa las relaciones a largo plazo y aumenta la rentabilidad.
Proporciona mejores opciones de energía, reduce costes e impulsa la satisfacción del cliente.
Transforma las experiencia de compra en entornos inmersivos.
Explora soluciones que mejoran y unifican la experiencia para millones de pacientes.
Responder a las demandas del cliente para una experiencia de seguro online y personalizado mientras reduces el riesgo.
Crea estrategias para innovación de producto, servicio y proceso que permita nuevo crecimiento.
Adelanta a la competencia con las últimas tecnologías, como el IoT, el machine learning y el blockchain.
Explora las soluciones digitales para potenciar la agilidad y el crecimiento.
Diseña una estrategia digital que satisfaga a los clientes y reduzca los costes.
Conocimiento de la industria para impulsar el negocio.
Descubre las soluciones flexibles y personalizadas de Belcan.
Solución para convertir pilotos de IA aislados en redes de agentes de grado de producción.
Pon a la IA a trabajar y convierte la oportunidad en valor.
Acelera el tiempo de creación de valor para la edge AI industrial
Mantén la integridad en todo el ciclo de vida de la IA
Lleva el rendimiento empresarial a nuevos límites.
Solución para convertir pilotos de IA aislados en redes de agentes de grado de producción.
Conecta los procesos, las personas y el conocimiento en toda la empresa con IPA basada en la IA.
Conecta los sistemas físicos de IA con la IA agéntica creando una inteligencia corporativa única que poseas y gobiernes.
Supera a los adversarios cibernéticos con una defensa preventiva impulsada por la IA.
Convierte grandes visiones en realidades tangibles con una experiencia que desemboque en nuevas oportunidades.
Liderando la innovación con inteligencia.
Optimiza las experiencia del cliente y el empleado con Cognizant Moment™.
Innova con ingeniería digital basada en IA
Habilita un negocio centrado en el valor y más seguro con soluciones de próxima generación probadas.
Incrementa la eficiencia operacional, optimiza los costes y agiliza el desarrollo del producto.
Diseñemos soluciones inteligentes, conectadas, autónomas y preparadas para escalar.
Soluciones en la nube escalables y eficientes para la transformación empresarial.
Aceleración empresarial: conquistando la 'última milla' de la IA
Transforma las operaciones mediante una orquestación inteligente, integración de plataformas y alianzas estratégicas.
Mejora las operaciones, impulsa la eficiencia, elimina la deuda técnica y moderniza las apps para el futuro.
Procesos de negocio impulsados por la IA para la empresa moderna
Informes sobre la IA para inspirar la transformación del negocio.
Impulsa tu modernización con una estrategia de crecimiento continuo
Desarrolla las capacidades técnicas necesarias para crear agentes robustos.
Cierra la brecha entre un sólido liderazgo en IA y la preparación del negocio.
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Lee nuestros informes y descubre nuevas tendencias tecnológicas y de la industria.
Explora las principales áreas de interés para Cognizant y nuestros clientes.
Descubre cómo nuestros expertos pueden ayudarte a detectar antes oportunidades y a superar el cambio.
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profesionales en todo el mundo
años de experiencia en Duck Creek
clientes atendidos
Implementaciones de DCOD
Crecimiento interanual de la práctica
Aceleradores de IA generativa diseñados específicamente para un propósito
Reducción del esfuerzo en las principales corrientes de trabajo
Compresión general de la línea temporal del programa
Reducción de los costes de migración
Meses ahorrados en un programa de varios años
La industria de seguros de P&C está en un punto de inflexión con el mandato de trasladar pilotos de IA a la escala en producción. Duck Creek apuesta por completo a la IA agéntica: mejorando la velocidad de implementación, la eficiencia operativa y la inteligencia de riesgos.
Como socio Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant aporta más de 15 años de experiencia en la implementación de los principales módulos y líneas de negocio: personal, comercial, E&S, especialidades, salud y reaseguros. Entregamos más rápido y con menos riesgo, aprovechando nueve aceleradores de IA generativa diseñados específicamente que están integrados y no acoplados.
Los resultados: programas entre un 25% y un 35% más cortos, configuración entre el 20% y el 30% del esfuerzo y migraciones que cuestan un 45% menos.
La práctica de conusltoría de Cognizant evalúa la posición de una aseguradora sobre el modelo de madurez de IA de cinco niveles para plataformas de seguros y así crear una hoja de ruta clara para la transformación de Duck Creek. Elaboramos un plan para que las operadoras, la mayoría de Nivel 2, alcancen el Nivel 3 (ingeniería aumentada con IA) en un plazo de 12 meses. Este camino estructurado utiliza pilotos y programas de escalado para conectar el punto de partida con los principales resultados empresariales, al tiempo que cubre la selección de plataformas, el diseño del modelo operativo objetivo (TOM) y la reducción del TCO, incluyendo el análisis de migración DCOD.
Las herramientas impulsadas por IA de Cognizant transforman las migraciones de Duck Creek OnDemand (DCOD), haciéndolas más rápidas y baratas. Nuestro migrador inteligente listo para producción utiliza IA agéntica para automatizar el perfil y mapeo de datos, reduciendo el esfuerzo de migración hasta en un 60%, mientras que el extractor inteligente de PL automatiza la extracción de datos. Combinadas con +15 aceleradores, estas herramientas reducen los costes totales de migración hasta en un 45% y acortan los plazos hasta un 35%, trasladando a los transportistas a un modelo continuo de Duck Creek Active Delivery.
Integramos aceleradores de IA en todas las etapas de las implementaciones de DCOD end-to-end. El asistente inteligente acelera la captura de requisitos en un 40%. El configurador inteligente reducirá el esfuerzo entre un 20 y un 30%. El validador de reutilización de formularios y el extractor de PL inteligente aceleran la validación y prueba de formularios. Este enfoque aumentado con IA reduce los plazos totales del programa entre un 25% y un 35%, convirtiendo un proyecto típico de 30 meses en una entrega de 22 a 24 meses. Hemos implementado los siguientes módulos: Producer, ACORD, UW Persona, Policy , Billing , Claims and Clarity.
Cognizant hace que las actualizaciones de Duck Creek locales, que requieren muchos recursos, sean más rápidas y rentables gracias a herramientas automatizadas aumentadas por IA. Nuestras herramientas identifican automáticamente los componentes que no cumplen con los estándares, detectan personalizaciones y proporcionan un análisis de impacto inteligente para determinar qué se ve afectado y qué puede automatizarse. Cada actualización se diseña con el objetivo final de que sea la última, culminando en una transición definitiva al modelo de entrega activa de DCOD, donde las actualizaciones son continuas.
Los servicios de operación de Cognizant utilizan operaciones asistidas por la IA para garantizar que la plataforma Duck Creek evoluciona de forma eficiente. Nuestra hoja de ruta incluye una herramienta de adopción circular impulsada por IA para automatizar actualizaciones regulatorias y un generador de mapeo ACORD para reducir el esfuerzo de mantenimiento de integración en un 35%. Nuestra gestión de incidentes asistida por IA aprovecha un banco de errores conocidos para resolver problemas más rápido y evitar repeticiones, todo ello apoyado por un modelo escalable de entrega near-shore.
Cognizant ofrece el portafolio de aceleradores de IA generativa más amplio del sector para Duck Creek, con nueve herramientas diseñadas específicamente para cada etapa de implementación. Organizados en tres niveles de madurez, estos aceleradores se ejecutan de forma segura dentro del propio tenant de Azure del asegurador. Ningún dato sale nunca del límite de la nube de la aseguradora, y ningún dato del cliente se utiliza para el entrenamiento de modelos, asegurando la alineación con los marcos de ciberseguridad SOC 2 Tipo II y NAIC.
Para las aseguradoras globales, Duck Creek Reinsurance (DCR) unifica los contratos y elimina el esfuerzo manual. Nuestro enfoque incluye la configuración de repositorios financieros, integraciones con Clarity DB y PeopleSoft, así como pruebas completas del ciclo de vida, todo ello bajo un modelo de actualización Active Delivery sin coste. Los clientes pueden esperar una reducción del 15% en costes operativos, un procesamiento un 30% más rápido y ciclos de liquidación un 25% más rápidos.
Cognizant utiliza un modelo de madurez de GenAI de cinco niveles para evaluar dónde están las organizaciones hoy en día y construir una hoja de ruta práctica de dónde deberían estar.
Flujos de trabajo altamente automatizados, orquestados por IA, con supervisión humana para decisiones críticas.
Integrada de forma nativa por IA en Duck Creek y en las operaciones empresariales: suscripción, siniestros, configuración.
Aceleradores de IA integrados a lo largo de todo el ciclo de vida de implementación de Duck Creek (la mayoría de los operadores llegan aquí en 12 meses con Cognizant).
Herramientas de IA para desarrolladores individuales, bales de trabajo y testers, sin integración de sistemas (donde están la mayoría de los operadores hoy en día).
Pilotos aislados y pruebas de concepto (PoC); desarrollo de capacidades en IA. La mayoría de las aseguradoras con las que colaboramos están en nivel 2: utilizan herramientas de IA para la productividad individual, pero sin integración sistémica de programas.
Las organizaciones de nivel 2 pueden alcanzar el nivel 3 en 12 meses y el nivel 4 en 24 meses siguiendo la vía estructurada de adopción de la IA de Cognizant:
Durante el último año, Cognizant y sus clientes han recibido cuatro premios Duck Creek, dos logros en innovación en IA y uno por excelencia en la entrega y alcanzar hitos notables.
Podemos reducir el tiempo, el coste y el riesgo de la implementación de Duck Creek y ofrecer mantenimiento continuo para maximizar el valor de tus soluciones Duck Creek.
Hablemos de cómo Cognizant puede ayudarte a transformarte para la era digital.
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Pronto nos pondremos en contacto contigo
Por favor, inténtalo de nuevo o envía tu consulta a inquiry@cognizant.com.