Servicios de implementación de Duck Creek

Implementación rápida y fiable de Duck Creek

La industria de seguros de P&C está en un punto de inflexión con el mandato de trasladar pilotos de IA a la escala en producción. Duck Creek apuesta por completo a la IA agéntica: mejorando la velocidad de implementación, la eficiencia operativa y la inteligencia de riesgos.

Como socio Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant aporta más de 15 años de experiencia en la implementación de los principales módulos y líneas de negocio: personal, comercial, E&S, especialidades, salud y reaseguros. Entregamos más rápido y con menos riesgo, aprovechando nueve aceleradores de IA generativa diseñados específicamente que están integrados y no acoplados.

Los resultados: programas entre un 25% y un 35% más cortos, configuración entre el 20% y el 30% del esfuerzo y migraciones que cuestan un 45% menos.