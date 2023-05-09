Cognizant aporta una valiosa experiencia en Pega Robotic Process Automation (RPA) y Robotic Desktop Automation (RDA). Utilizando la automatización asistida patentada de Pega y Workforce Intelligence, podemos mejorar la velocidad, la eficiencia y la precisión de la fuerza laboral de tu empresa. A todo ello añadimos nuestra propia experiencia y conocimientos de consultoría en automatización para identificar dónde, qué y cuándo se debe llevar a cabo la automatización para garantizar el máximo impacto y ROI para la empresa.

Mediante la automatización de actividades repetitivas de bajo valor en el escritorio o el front-office y de procesos de gran volumen basados en reglas en tu back-office, simplificamos tu proceso de transformación digital mediante el uso de bots asistidos (RDA) y desatendidos (RPA). Esto reduce los costes, acelera la productividad, disminuye el error humano y libera los recursos para realizar tareas de mayor valor, cumpliendo de ese modo la promesa de «lo digital a escala y velocidad».

A diferencia de los proveedores de soluciones exclusivos de RPA, Cognizant ofrece robótica, gestión de la relación con el cliente (CRM) y gestión de procesos de negocio (BPM) end-to-end para la empresa digital, maximizando el valor de tus inversiones más importantes: las personas y la tecnología. El resultado: puedes emplear la automatización robótica de procesos, la automatización de escritorio, la inteligencia de la fuerza laboral y la gestión de casos para conseguir que los empleados sean más productivos y ofrecer una mejor experiencia al cliente.