Pega
22
años consecutivos de premios Pega Partner en los eventos anuales de PegaWorld, incluyendo el Blueprint Pioneer of the Year Award en PegaWorld 2026
Reconocimiento de la industria
Ofertas
Un enfoque "digital a escala y rápido" para Pega
Gracias a nuestro enfoque, la experiencia en miles de proyectos globales de gran volumen y complejidad, y un amplio equipo certificado, trabajamos con Pegasystems para transformar las empresas de los clientes a escala.
Impulsa la transformación del legacy con blueprint
Cognizant te permite alcanzar una ventaja competitiva sostenible para acelerar la salida al mercado en un entorno empresarial en constante cambio, gracias a capacidades escalables y listas para la nube de Pega Blueprint.
Las ofertas de Cognizant redefinen la forma en que las empresas abordan el descubrimiento y la transformación de procesos. Nuestra estrategia de modernización del legacy permite a las organizaciones retirar completamente sistemas obsoletos, automatizar flujos de trabajo y aprovechar el poder de plataformas modernas nativas en la nube.
Con nuestros servicios Pega GenAI Blueprint, te ayudamos a definir tu desafío actual y aprovechar la IA para aplicar las mejores prácticas del sector, creando un punto de partida para que los equipos de negocio y TI puedan arrancar con fuerza. Este enfoque elimina la necesidad de una larga recopilación de requisitos generando un hoja de ruta lista para usar.
Aprovechando el poder de la IA, descubrimos rápidamente la lógica de los sistemas legacy. La IA analiza diagramas de flujos de trabajo legacy y requisitos para generar instantáneamente nuevos flujos de trabajo optimizados y listos para la nube. Esta hoja de ruta puede transformarse rápidamente en una nueva aplicación o usarse para personalizar una de las soluciones existentes de Cognizant en la industria, permitiéndote prototipar tu visión y acelerar el desarrollo.
Maximiza el engagement con el cliente
Saca el máximo partido de Pega Marketing para impulsar el compromiso en todo el customer journey. Cognizant aprovecha la suite Pega CRM para ayudarte a revolucionar el engagement con el cliente con automatización end-to-end e inteligencia artificial en tiempo real en la única plataforma de gestión de la relación con el cliente (CRM) unificada de la industria.
La amplia experiencia en CRM de Cognizant junto con la plataforma unificada de CRM de Pegasystems permite una implementación y una creación de valor para el negocio más rápida.
Para maximizar tu ROI en el centro de automatización de ventas y decisiones del cliente, proporcionamos información, desarrollamos una hoja de ruta, optimizamos los procesos y gestionamos el cambio organizacional. Nuestro equipo de servicios de asesoramiento y consultoría de proceso empresarial cuenta con expertos con amplia experiencia en Pega CRM.
Nuestro completo catálogo de servicios cubre todos los aspectos de los servicios de asesoramiento, consultoría, implementación, garantía y apoyo, que incluyen:
- Las implementaciones de Pega Marketing atraen a tus clientes con marketing contextual one-to-one en tiempo real en los canales.
- Las soluciones Pega Sales Automation te ayudan a orientar de forma inteligente el servicio al cliente y a los profesionales de ventas, así como a automatizar las ventas.
- Las implementaciones de Customer Service prestan servicio a los clientes y los atraen a través de un servicio al cliente digital.
- Los expertos en Pega Customer Decision Hub integran inteligencia artificial en tiempo real a la relación con tus clientes.
Automatiza la incorporación de clientes
Con procesos transparentes, robustos, escalables y rentables, Cognizant te ayuda a aumentar la productividad, cumplir con los requisitos normativos y simplificar la gestión de los ciclos de vida y los procesos de conocimiento del cliente (KYC).
Utilizamos Pega Client Lifecycle Management para transformar y automatizar procesos rígidos y sistemas legacy, así como para ofrecer procesos adaptativos y flexibles al tiempo que automatizamos los customer journeys de principio a fin. Nuestras soluciones coordinan los procesos del front y el back-office en todo el mundo, a la vez que garantizan el cumplimiento normativo con requisitos regulatorios y proporcionan una experiencia omnicanal.
Nuestras metodologías de implementación probadas incorporan la entrega de programas end-to-end, que incluye la creación y el desarrollo de mapas de customer journeys con énfasis en la gestión de programas y de cambios organizativos. Estas se pueden adaptar según los procesos específicos del sector, el producto y el cliente, lo que agiliza la implementación.
Cognizant aporta una valiosa experiencia en implementación de Customer Onboarding y Customer-product Onboarding y ayuda a los clientes a reducir el tiempo de incorporación, mejorar la retención de clientes y ampliar la base de ingresos.
Acelera la innovación y la productividad
Cognizant se especializa en la implementación de aplicaciones basadas en procesos al tiempo que proporciona una plataforma para aplicaciones basadas en el negocio utilizando la plataforma Pega. Empleamos la gestión de procesos de negocios (BPM), la gestión de casos, la inteligencia de fuerza laboral, el desarrollo low-code y los chatbots para automatizar los procesos, acelerar la innovación y mejorar la productividad.
Al utilizar Pega para potenciar la transformación digital empresarial a escala con una plataforma unificada sin código, nuestras soluciones de automatización de procesos digitales end-to-end emplean bots de automatización de tareas, optimización de procesos, administración de casos y BPM para revolucionar tus negocios y operaciones.
Si tienes problemas relacionados con ineficiencias operacionales y gestión de lanzamientos, podemos ayudarte a implementar las mejores prácticas y metodologías para mejorar tus operaciones de TI. Utilizamos una metodología ágil para crear aplicaciones modernas, fáciles de modificar y rápidas de implementar, lo cual reduce significativamente el plazo de lanzamiento al mercado. Además, nuestro enfoque low-code de DevOps facilita más que nunca la implementación continua. Los equipos de Cognizant han sido pioneros en la adopción de DevOps con la plataforma Pega y han demostrado una automatización y unos ahorros de costes notables para nuestros clientes.
Consigue una ventaja sostenible
Para satisfacer las necesidades de un entorno empresarial en continuo cambio, Cognizant te permite lograr una ventaja competitiva sostenible a través de capacidades cloud escalables y personalizables líderes en el mercado.
Con nuestra oferta Pega on Cloud, ayudamos a desarrollar la visión, estrategia y ejecución para que puedas utilizar la nube y conseguir un mejor compromiso del cliente, una adaptabilidad ilimitada al mercado y un lanzamiento al mercado más rápido con riesgos más bajos. Nuestras soluciones también pueden adaptarse perfectamente a la infraestructura de nube existente de la empresa, brindándote una ventaja competitiva y sostenible para alcanzar tu visión empresarial.
La oferta cloud de Cognizant está respaldada por años de experiencia en gestión de infraestructuras cloud, seguridad de datos y TI, experiencia en despliegues de aplicaciones, implementaciones en tiempo real que implican migración de aplicaciones on-premise a la nube, alianzas estratégicas con proveedores de servicios cloud y experiencia en soporte a plataformas Pega.
Optimiza tu proceso DPA
Cognizant trabaja contigo en tu proceso DPA basado en la suite de productos de Pega. Nuestra oferta, respaldada por un equipo dedicado de expertos en asesoramiento y consultoría de procesos de negocio con amplia experiencia en Pega, incluye:
- Evaluación de consultoría y workshops para definir una hoja de ruta de automatización y un análisis de adecuación de la plataforma de automatización.
- Servicios de consultoría de tecnología para abrir un centro de excelencia Pega y ayudarte a establecer una fuerte base empresarial.
- Proceso y gobierno para entregar programas con éxito.
- Evaluación de aplicaciones para analizar el estado de las aplicaciones Pega y las recomendaciones para mejoras continuas.
Con más de 20 años de experiencia en programas Pega, nuestro equipo puede ayudarte a establecer una hoja de ruta de automatización de procesos de negocio para tu viaje de transformación digital. Te mostramos cómo la plataforma Pega puede permitirte ofrecer servicios innovadores a tus clientes. Para implementar proyectos Pega, empleamos nuestra metodología “Deploy Success”, que abarca el control de programas y proyectos, la transformación basada en procesos, la implementación, la adopción por parte de los usuarios y la gestión del cambio.
Cognizant ofrece workshops de inmersión para probar la rápida implementación del producto y los procesos de despliegue, así como para mostrar las últimas ofertas de la suite de productos Pega.
Asesórate sobre las mejores prácticas
Cognizant es el primer socio autorizado de Pegasystems, y cuenta con numerosas y exitosas actualizaciones de productos Pega para mantener al día las plataformas de sus clientes. Además, somos el único socio que ofrece apoyo L2-L3 para los productos Pega.
Nuestra metodología global integra las mejores prácticas con nuestras herramientas internas basadas en IP para ofrecer servicios de actualización eficientes y rápidos. Además, nuestro Centro de excelencia (CoE) de actualizaciones Pega tiene expertos en tecnología de actualización que proporcionan liderazgo en pensamiento técnico y orientación sobre el enfoque, la metodología y las mejores prácticas para todos los programas de actualización.
El equipo del CoE de Cognizant ayuda a los clientes a gestionar sus actualizaciones de aplicaciones sin tener que incurrir en costes significativos de I+D ni en un periodo largo de implementación. La oferta de actualización de Cognizant acelera el proceso de actualización global garantizando el éxito.
Trabaja de forma más rápida e inteligente
Cognizant aporta una valiosa experiencia en Pega Robotic Process Automation (RPA) y Robotic Desktop Automation (RDA). Utilizando la automatización asistida patentada de Pega y Workforce Intelligence, podemos mejorar la velocidad, la eficiencia y la precisión de la fuerza laboral de tu empresa. A todo ello añadimos nuestra propia experiencia y conocimientos de consultoría en automatización para identificar dónde, qué y cuándo se debe llevar a cabo la automatización para garantizar el máximo impacto y ROI para la empresa.
Mediante la automatización de actividades repetitivas de bajo valor en el escritorio o el front-office y de procesos de gran volumen basados en reglas en tu back-office, simplificamos tu proceso de transformación digital mediante el uso de bots asistidos (RDA) y desatendidos (RPA). Esto reduce los costes, acelera la productividad, disminuye el error humano y libera los recursos para realizar tareas de mayor valor, cumpliendo de ese modo la promesa de «lo digital a escala y velocidad».
A diferencia de los proveedores de soluciones exclusivos de RPA, Cognizant ofrece robótica, gestión de la relación con el cliente (CRM) y gestión de procesos de negocio (BPM) end-to-end para la empresa digital, maximizando el valor de tus inversiones más importantes: las personas y la tecnología. El resultado: puedes emplear la automatización robótica de procesos, la automatización de escritorio, la inteligencia de la fuerza laboral y la gestión de casos para conseguir que los empleados sean más productivos y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
Cognizant-powered Pega blueprint para la transformación basada en la IA
El CEO de Cognizant, Ravi Kumar S, y el CEO de Pega, Alan Trefler, exploran cómo Cognizant Powered Pega Blueprint puede transformar la modernización empresarial gracias a la IA agéntica, destacando el futuro de la transformación empresarial: donde clientes, plataformas y socios impulsan juntos resultados escalables, seguros e intuitivos.
Equipo
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.