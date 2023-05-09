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Microsoft
Acelerar de la ambición de la IA a la IA a escala

Durante más de dos décadas, Cognizant ha sido un multiplicador de fuerza para Microsoft, innovando conjuntamente para ayudar a los clientes no solo a mantenerse al día, sino también liderar en sus sectores. Basados en las ideas de nuestro estudio New work, new world con Oxford Economics, los blueprints sectoriales de Cognizant aceleran la modernización con precisión y propósito.

Como Microsoft Solutions Partner, Frontier Partner y Azure Expert MSP, Cognizant aporta una amplia experiencia en el sector de la nube, IA, seguridad y soluciones modernas para el entorno laboral. Juntos, permitimos a las empresas desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento que generen valor medible.

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TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES

Te ayudamos a resolver problemas de negocio complejos

Ofrecemos bases de cloud, datos e ingeniería preparadas para la IA que permiten la inteligencia y la toma de decisiones a escala empresarial.

  • Bases de nube y datos preparadas para IA: entornos Azure seguros y escalables diseñados para cargas de trabajo de IA, unificación de datos y gobernanza empresarial
  • Plataformas de datos inteligentes: análisis unificados y arquitecturas de datos que impulsan el razonamiento, los insights y la toma de decisiones impulsada por IA en toda la empresa
  • Ingeniería para IA: servicios modernos de aplicación, plataformas y ingeniería de software para operacionalizar flujos de trabajo dirigidos por IA y agentes

Cognizant ayuda a las empresas a diseñar, escalar y gobernar soluciones de IA, convirtiendo inversiones en valor empresarial de confianza para toda la empresa.

  • Cognizant Agent Foundry: diseñar, desplegar y orquestar agentes de IA a través de flujos de trabajo empresariales, integrando Copilot, agentes personalizados y lógica específica de dominio con gobernanza y observabilidad integradas
  • Copilot y agentes de aceleración: rápida adopción y escalado de Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot y Copilot, integrados en flujos de trabajo basados en roles e industria
  • Adopción de la IA y gestión del cambio: programas estructurados para impulsar el uso, la confianza y un impacto medible en el negocio de las inversiones en IA
  • IA responsable y segura: seguridad, privacidad, cumplimiento y gobernanza de nivel empresarial en modelos de IA, datos y agentes

Cognizant combina tecnologías de Microsoft con plataformas propias y una amplia experiencia en el sector para ofrecer soluciones de IA para la industria.

  • Sector sanitario y farmacéutico: flujos de trabajo clínicos, operativos y de aseguradoras habilitados por IA
  • Servicios financieros: operaciones inteligentes, riesgos, cumplimiento normativo y compromiso con el cliente
  • Retail y bienes de consumo: comercialización, cadena de suministro y personalización impulsados por IA
  • Fabricación: ingeniería inteligente, operaciones y optimización de activos

Seguimos invirtiendo en soluciones impulsadas por IA que modernizan la experiencia del empleado y transforman las operaciones diarias mediante automatización inteligente y soporte a la toma de decisiones.

  • Trabajo moderno impulsado por IA: experiencias de los empleados reinventadas con Copilot y agentes en colaboración, productividad y toma de decisiones
  • Operaciones inteligentes y automatización: automatización de flujos de trabajo liderada por IA en TI, finanzas, recursos humanos, atención al cliente y operaciones de cadena de suministro
Cognizant y Microsoft amplían su colaboración para avanzar en la transformación de la IA y la experiencia de empresas de vanguardia

Al integrar la nube de confianza de Microsoft con las plataformas industriales de Cognizant, esta alianza impulsará soluciones de inteligencia artificial diseñadas para ayudar a las organizaciones a redefinir el trabajo y escalar la innovación de forma sostenible.

Leer más
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Royal London Group – IA responsable en la práctica

Descubre cómo una gobernanza responsable de la IA puede desbloquear la eficiencia operativa manteniendo la confianza, la transparencia y el cumplimiento, especialmente en sectores altamente regulados.

Leer caso práctico
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares.

Saben en qué consiste la calidad y reconocen nuestro compromiso con los más altos estándares del sector.

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Premio socio del año y servicios GitHub AI 2025
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