Acelerar de la ambición de la IA a la IA a escala

Durante más de dos décadas, Cognizant ha sido un multiplicador de fuerza para Microsoft, innovando conjuntamente para ayudar a los clientes no solo a mantenerse al día, sino también liderar en sus sectores. Basados en las ideas de nuestro estudio New work, new world con Oxford Economics, los blueprints sectoriales de Cognizant aceleran la modernización con precisión y propósito.

Como Microsoft Solutions Partner, Frontier Partner y Azure Expert MSP, Cognizant aporta una amplia experiencia en el sector de la nube, IA, seguridad y soluciones modernas para el entorno laboral. Juntos, permitimos a las empresas desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento que generen valor medible.