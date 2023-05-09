Automatización inteligente de procesos
Destacado: Procesos de negocio Cognizant Neuro®
Descubre una forma más rápida y sencilla de ofrecer experiencias fluidas
Descubre cómo nuestra plataforma de automatización basada en la IA acelera la integración de datos y la generación de informes, aumenta la eficiencia y transforma los procesos de cualquier área de negocio.
Gooty Agraharam
IPA Global Head and VP - Digital Business Operations IPA
Cognizant
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Trabaja de forma inteligente, libera el potencial
La práctica Intelligent Process Automation de Cognizant combina los servicios de consultoría con alianzas y soluciones integradas para crear y operar roadmaps estratégicos. Empezamos en el punto en que te encuentres de tu transformación digital y te ayudamos a acelerar tu ritmo de adopción, integrando nuestros equipos directamente en tu organización para obtener resultados.
Acelera. Simplifica. Escala.
La automatización inteligente requiere que se ponga el foco por igual en personas y tecnología. Nuestro equipo consultor trabaja contigo para crear un framework sostenible que permita escalar, estableciendo el modelo operativo adecuado e incorporando la gestión del cambio. Con amplia experiencia en dominio, ofertas y metodología basados en los datos, trabajamos contigo para modernizar los procesos empresariales que generan resultados.
Ofrecemos perspectivas únicas y atractivas del panorama tecnológico. Nuestra división de tecnología tiene una profunda y amplia experiencia en dominios para crear un conjunto holístico y adecuado de soluciones que aceleren tu transformación digital. Su conocimiento te ayuda a navegar por un escenario en permanente cambio con facilidad y velocidad.
Reimagina la tarea, hazla digital
Conseguir más resultados para el negocio con la automatización inteligente de procesos exige que las operaciones digitales se extiendan por toda la empresa empleando tecnología diseñada exclusivamente para tu ecosistema de TI. Nuestras soluciones y las de nuestros socios te ayudan a simplificar, acelerar y ampliar la automatización, permitiendo procesos integrales para crear modelos operativos flexibles y resilientes.
Al combinar la potencia de las herramientas de la industria con aceleradores del ciclo de vida que ofrecen una plataforma preparada para el futuro, te ayudamos a democratizar las tecnologías de automatización en los equipos de negocio y operaciones. Gracias al uso de soluciones low-code, la captura de tareas, el descubrimiento de proceso y las plataformas cognitivas en los procesos, puedes dejar atrás el "trabajo pesado" del empleado e impulsar la verdadera innovación empresarial.
Tu forma de trabajar genera excelentes resultados
El éxito de la automatización inteligente de procesos depende de dos elementos: la tecnología adecuada y un socio que bucee en la forma en que trabajas. Nos centramos en suministrar soluciones flexibles, adecuadas y personalizadas que ofrecen un enfoque no lineal de la transformación digital. Nuestro modelo de implementación ofrece calidad utilizando la gestión del cambio para generar resultados.
Con nuestro enfoque de plataforma, integramos tecnologías interconectadas para acelerar la automatización, optimizar la entrega y mejorar la repetibilidad y escalabilidad al tiempo que garantizamos la resiliencia. Nuestros frameworks, aceleradores y activos específicos de dominio te ayudan a obtener valor más rápido. Permitimos estrategias de "citizen development" desde grupos específicos hasta despliegues a gran escala.
Modelos operativos modernos
La razón de ser de tu empresa es dar un buen servicio a tus clientes, entender sus necesidades y actuar rápidamente para darles respuesta. Nuestra razón de ser es ayudarte a conseguirlo. A través de servicios de automatización externalizados y completamente gestionados, ofrecemos la flexibilidad en la gestión y escalamos la innovación de proceso, asociándonos con tus funciones de TI y negocio con el objetivo de ofrecer innovación a través de IP, tecnología y modelos de talento alternativos.
Manejamos la documentación, el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de la automatización de proceso por ti y ofrecemos servicios bajo un modelo basado en resultados. Ofrecemos negocio sostenible.
Evolucionando de la RPA tradicional a la automatización agente a escala
En UiPath Fusion 2025, Venkat Bhaskara (Director of Automations-AgentOps) de Pearson Education y Mariesa Coughanour de Cognizant (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation, Cognizant) analizaron cómo las organizaciones están yendo más allá de la automatización tradicional y adoptando agentes inteligentes y orientados a objetivos.
Aprende de este vídeo información práctica sobre gestión del cambio, priorización y mejora de habilidades de los grupos de interés, y escucha el caso de uso real de cómo Pearson Education está transformando la matriculación de estudiantes con AgentOps.
Cognizant resuelve los desafíos de la automatización con sus socios
Más información de los líderes de la automatización en la Semana de la Automatización Inteligente
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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