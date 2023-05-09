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Automatización inteligente de procesos
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Automatización inteligente moderna habilitada por IA

Conecta los procesos, las personas y el conocimiento de tu empresa con la automatización inteligente de procesos (IPA) para un rendimiento sin precedentes a costes más bajos.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.
Conectar lo humano y lo digital para impulsar los resultados de negocio

Combinamos la consultoría de proceso y negocio, la experiencia tecnológica y sectorial con la gestión del cambio para ayudar a las compañías a aprovechar todo el potencial de la IPA.

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Destacado: Procesos de negocio Cognizant Neuro® 

Descubre una forma más rápida y sencilla de ofrecer experiencias fluidas

Descubre cómo nuestra plataforma de automatización basada en la IA acelera la integración de datos y la generación de informes, aumenta la eficiencia y transforma los procesos de cualquier área de negocio. 

Gooty Agraharam, Cognizant VP - Digital Business Operations’ IPA Practice

Gooty Agraharam
IPA Global Head and VP - Digital Business Operations IPA
Cognizant 

Ofertas

Trabaja de forma inteligente, libera el potencial

La práctica Intelligent Process Automation de Cognizant combina los servicios de consultoría con alianzas y soluciones integradas para crear y operar roadmaps estratégicos. Empezamos en el punto en que te encuentres de tu transformación digital y te ayudamos a acelerar tu ritmo de adopción, integrando nuestros equipos directamente en tu organización para obtener resultados.

Acelera. Simplifica. Escala.

La automatización inteligente requiere que se ponga el foco por igual en personas y tecnología. Nuestro equipo consultor trabaja contigo para crear un framework sostenible que permita escalar, estableciendo el modelo operativo adecuado e incorporando la gestión del cambio. Con amplia experiencia en dominio, ofertas y metodología basados en los datos, trabajamos contigo para modernizar los procesos empresariales que generan resultados. 

Ofrecemos perspectivas únicas y atractivas del panorama tecnológico. Nuestra división de tecnología tiene una profunda y amplia experiencia en dominios para crear un conjunto holístico y adecuado de soluciones que aceleren tu transformación digital. Su conocimiento te ayuda a navegar por un escenario en permanente cambio con facilidad y velocidad.

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Reimagina la tarea, hazla digital

Conseguir más resultados para el negocio con la automatización inteligente de procesos exige que las operaciones digitales se extiendan por toda la empresa empleando tecnología diseñada exclusivamente para tu ecosistema de TI. Nuestras soluciones y las de nuestros socios te ayudan a simplificar, acelerar y ampliar la automatización, permitiendo procesos integrales para crear modelos operativos flexibles y resilientes.

Al combinar la potencia de las herramientas de la industria con aceleradores del ciclo de vida que ofrecen una plataforma preparada para el futuro, te ayudamos a democratizar las tecnologías de automatización en los equipos de negocio y operaciones. Gracias al uso de soluciones low-code, la captura de tareas, el descubrimiento de proceso y las plataformas cognitivas en los procesos, puedes dejar atrás el "trabajo pesado" del empleado e impulsar la verdadera innovación empresarial.

Tu forma de trabajar genera excelentes resultados

El éxito de la automatización inteligente de procesos depende de dos elementos: la tecnología adecuada y un socio que bucee en la forma en que trabajas. Nos centramos en suministrar soluciones flexibles, adecuadas y personalizadas que ofrecen un enfoque no lineal de la transformación digital. Nuestro modelo de implementación ofrece calidad utilizando la gestión del cambio para generar resultados. 

Con nuestro enfoque de plataforma, integramos tecnologías interconectadas para acelerar la automatización, optimizar la entrega y mejorar la repetibilidad y escalabilidad al tiempo que garantizamos la resiliencia. Nuestros frameworks, aceleradores y activos específicos de dominio te ayudan a obtener valor más rápido. Permitimos estrategias de "citizen development" desde grupos específicos hasta despliegues a gran escala.

Modelos operativos modernos

La razón de ser de tu empresa es dar un buen servicio a tus clientes, entender sus necesidades y actuar rápidamente para darles respuesta. Nuestra razón de ser es ayudarte a conseguirlo. A través de servicios de automatización externalizados y completamente gestionados, ofrecemos la flexibilidad en la gestión y escalamos la innovación de proceso, asociándonos con tus funciones de TI y negocio con el objetivo de ofrecer innovación a través de IP, tecnología y modelos de talento alternativos. 

Manejamos la documentación, el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de la automatización de proceso por ti y ofrecemos servicios bajo un modelo basado en resultados. Ofrecemos negocio sostenible.

Evolucionando de la RPA tradicional a la automatización agente a escala

En UiPath Fusion 2025, Venkat Bhaskara (Director of Automations-AgentOps) de Pearson Education y Mariesa Coughanour de Cognizant (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation, Cognizant) analizaron cómo las organizaciones están yendo más allá de la automatización tradicional y adoptando agentes inteligentes y orientados a objetivos.
Ponentes Mariesa Coughanour y Venkat Bhaskara

Aprende de este vídeo información práctica sobre gestión del cambio, priorización y mejora de habilidades de los grupos de interés, y escucha el caso de uso real de cómo Pearson Education está transformando la matriculación de estudiantes con AgentOps.

Cognizant resuelve los desafíos de la automatización con sus socios

Descubriendo el futuro de la IA y la automatización

Descubre el revolucionario mundo de la automatización de procesos mediante agentes con Cognizant y Automation Anywhere.

Creando la empresa automatizada de próxima generación

Explora un futuro en el que el cumplimiento, la eficiencia y las tecnologías de próxima generación generen resultados reales con Cognizant, Amgen y UIPath.

Reconocimiento de la industria

Cognizant nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de las soluciones de automatización inteligente de procesos (IPA) de Everest Group

Las fortalezas de Cognizant en IPA reconocidas por Everest Group

Leer informe Ver cita de analista Ver infografía
Imagen de Peak Matrix Intelligent Process Automation
Cognizant ha sido nombrada líder en el informe PEAK Matrix® de Everest Group para la automatización inteligente de procesos, 2024

Cognizant ha sido nombrada líder en el informe PEAK Matrix® de Everest Group para la automatización inteligente de procesos por quinto año consecutivo. Esto refleja nuestra cultura de excelencia y nuestro enfoque de invertir en talento y tecnología.

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Imagen de Peak Matrix Intelligent Process Automation
Cognizant posicionada como líder en Avasant Banking Business Process Transformation RadarView 2023

Obtuvimos altas calificaciones por nuestra experiencia en la industria y los servicios de estrategia enfocados en el futuro que apoyan a las instituciones financieras en su búsqueda de modernizar las operaciones en torno a los pagos y las tarjetas, el core bancario y el riesgo y el cumplimiento.

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Imagen de Avasant Banking Business Process Transformation 2023 RadarView

Premios de los socios

Socio de automatización inteligente del año 2025 de Microsoft

Cognizant, nombrada socio de automatización inteligente del año 2025 de Microsoft. Este éxito pone de manifiesto el liderazgo de Cognizant en el desarrollo de soluciones escalables de automatización e IA, utilizando la pila tecnológica de Microsoft para la transformación digital en diversos sectores.

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Imagen de socio de automatización inteligente del año 2025 de Microsoft
Socio del año 2023 de Automation Anywhere

Cognizant ha sido nombrada socio de soluciones de innovación del año en Norteamérica por crear soluciones creativas utilizando nuevos productos e IA generativa.

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Imagen de socio del año 2023 de Automation Anywhere
Socio de automatización inteligente del año 2023 de Microsoft

Cognizant ha sido reconocida como el Socio Global de IA del año de Microsoft por demostrar excelencia en la innovación y la implementación de soluciones para clientes basadas en tecnologías de Microsoft Power Platform.

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Socio de automatización inteligente del año 2023 de Microsoft
UiPath 2022: socio del año para BPO y servicios gestionados

Cognizant gana los siguientes premios: socio mundial del año en externalización de procesos comerciales (BPO) y servicios gestionados (MS), y socio regional (América) del año en BPO/MS. Ambos ponen de manifiesto el éxito de Cognizant al utilizar los productos de UiPath para escalar las operaciones de negocio digital para los clientes.

Leer comunicado de prensa
Logo UiPath
SS&C Blue Prism 2023 – Regional Best Practice & Implementation Partner

Cognizant obtiene el premio a la mejor práctica e implementación del socio del año para GSIs en la región de APAC. Este reconocimiento se basa en nuestra experiencia para ofrecer prestaciones de automatización inteligente que transformen digitalmente cómo las organizaciones operan, compiten e innovan.

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Imagen SS&C Blue Prism 2023 – Regional Best Practice & Implementation Partner
Socio estratégico de Workato en 2021

Workato reconoce la excelencia en la entrega y experiencia en la industria de Cognizant para permitir a los clientes automatizar el trabajo en toda la organización.

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Imagen de socio estratégico del año 2021 de Workato
UiPath 2021: socio de crecimiento del año

Este galardón posiciona a Cognizant como un líder en la evangelización de los productos, las soluciones y las capacidades de crecimiento de UiPath para aumentar los programas de automatización de los clientes.

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Logo UiPath
BUSINESS INTELLIGENCE

Ideas

BLOG

La fábrica hipotecaria del futuro: escalar los préstamos con IA y automatización

Operaciones hipotecarias centradas en el cliente, más inteligentes y escalables. Sigue leyendo para conocer una hoja de ruta práctica que permita a las organizaciones desbloquear valor inmediato mientras se preparan para capacidades avanzadas de IA.

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Consejos prácticos para integrar la GenAI

El mundo de la automatización y la IA generativa se están uniendo para ofrecer mejoras sin precedentes en los procesos empresariales. En este artículo, Mariesa Coughanour, de la práctica de Cognizant Automation, habla sobre las claves para integrar con éxito estas tecnologías.

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INFORME

Saca el máximo partido a tu inversión en IPA

Para maximizar tu inversión en automatización inteligente, comienza con una medición completa del coste total de propiedad (TCO).

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La tecnología #1 para la sostenibilidad: la automatización inteligente

A partir de nuestra reciente investigación Deep Green, se abre un camino claro sobre cómo las empresas pueden emerger como líderes en sostenibilidad para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante.

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Un invernadero de construcción ecológica

DOCUMENTOS

Cómo los procesos modernos digitales crean mejores experiencias

En un momento en el que las experiencias lo son todo, la automatización de los procesos para conseguir rapidez, inteligencia y fluidez constituirá una ventaja competitiva significativa.

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INFORME

Aumentar la automatización inteligente

Las organizaciones que despliegan la automatización inteligente, no solo a nivel estratégico sino también en la forma en que los empleados trabajan, experimentan mejores resultados de negocio.

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Un invernadero de construcción ecológica

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¿El trabajo remoto dificulta la innovación? No tan rápido...

Un estudio muy discutido pierde gran parte de su impacto cuando se examina la cronología de sus conclusiones.

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Neuro Business Processes

Una solución de automatización para simplificar y acelerar la adopción de la automatización y la IA en la empresa.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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