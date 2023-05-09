Seguros de propiedad y accidentes
Las principales compañías de seguros de propiedad y accidentes confían en la innovación digital continua para crear valor.
ECOSISTEMA DE SEGUROS
Soluciones específicas
Prestaciones de seguros
Cognizant ofrece innumerables servicios para ayudarte a digitalizar el procesamiento de reclamaciones, rediseñar y agilizar el proceso de suscripción y visualizar nuevos modelos de negocio centrados en lo digital.
Agiliza las reclamaciones para un futuro digital
Quién lo necesita
Las organizaciones que se enfrentan a desafíos del tipo:
- Digitalizar las operaciones de reclamaciones para adaptarse al crecimiento futuro.
- Uso deficiente de datos de reclamaciones para influir en los resultados.
- Admisión de documentos y formularios de reclamaciones basada en papel.
- Procesos manuales, incluidos la segmentación y asignación de peritos.
- Flujos de trabajo complejos y parcialmente automatizados.
- Detección inadecuada de fraudes.
Cómo ayudamos
- Consultoría de negocio: definir el futuro de las operaciones de reclamaciones mediante el modelado de un escenario, reimaginando los procesos digitales e identificando las grandes apuestas (tecnología, cualificación y aliazas) para preparar el modelo operativo de las reclamaciones para el futuro.
- Consultoría de datos y análisis: definición de una hoja de ruta para generar valor a partir de datos de reclamaciones y recomendación de áreas de alto impacto para aprovechar el análisis avanzado, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
- Consultoría de proceso—reingeniería de procesos de reclamaciones, evaluaciones de RPA, consultoría de procesos para la implementación basada en flujos de trabajo y las visualización del sistema de reclamaciones.
- Consultoría tecnológica: procesamiento automatizado de reclamaciones, evaluación de la plataforma de seguros y racionalización de aplicaciones de carteras de reclamaciones.
Qué ganas
- Influir en los resultados de los siniestos y reducir los costes.
- Reducir el tiempo de ciclo a través de procesos simplificados e inteligentes.
- Disminuir el equilibrio de carga de trabajo/caso entre equipos de reclamaciones en diferentes LOBs.
- Aumentar la adjudicación automática de reclamaciones de casos simples.
- Configura la admisión y el tratamiento basado en reglas.
- Mejorar la experiencia para el cliente a la hora de hacer una reclamación y la puntuación Net Promoter Score (NPS).
Reimagina la gestión del riesgo financiero
Quién lo necesita
Las organizaciones que se enfrentan a desafíos del tipo:
- Gestión manual de datos y formularios de suscripción complejos.
- Mejora el tratamiento directo de los riesgos estándar.
- Gestión de tareas y direccionamiento de solicitud a agentes.
- Mejorar los índices de aceptación de presupuestos.
- Gestión de nuevas fuentes de datos e información de riesgos emergentes en el análisis de riesgos.
Cómo ayudamos
- Consultoría de negocio—definir el futuro del software de suscripción mediante el modelado del escenario y la identificación de los cambios clave en los roles del sucriptor, el conjunto de habilidades, las herramientas de toma de decisiones y las capacidades necesarias para conseguir la tranformación digital de los seguros.
- Consultoría de procesos: rediseño de procesos, evaluaciones de RPA e IPA dirigidas a partes específicas de la cadena de valor de suscripción y redefinición de procesos basados en el flujo de trabajo.
- Datos y análisis: identificar la toma de decisiones utilizando áreas en las que el análisis avanzado, la IA y el machine learning pueden marcar la diferencia en la cadena de valor del software de suscripción.
- Consultoría tecnológica: evaluación y modernización de la plataforma de seguros y racionalización de aplicaciones de soluciones de suscripción.
Qué ganas
- Liberar tiempo a los suscriptores para que se centren en soluciones de cuentas completas y gestión de carteras.
- Incrementar el procesamiento directo en la gestión de riesgos estándar.
- Respuesta rápida a las exigentes solicitudes de envío de los agentes/brokers.
- Mejorar la eficiencia de las aseguradoras a través de una mejor selección de riesgos.
- Mejorar la experiencia de clientes, agentes y corredores.
Visualización de nuevos modelos de negocio con tecnología digital
Quién lo necesita
Aseguradoras que quieren:
- Acelerar los resultados empresariales a través de la innovación.
- Salvar la distancia que separa una fantástica idea de su implementación.
- Avanzar hacia el futuro aprovechando tecnologías emergentes.
Cómo ayudamos
Como división de innovación de la práctica de seguros de Cognizant, ayudamos a las compañías de este sector a innovar rápidamente a través de un triple enfoque:
1.Visualizar:identificar nuevas oportunidades de negocio basados en posibles escenarios futuros, tecnologías emergentes y modelos de negocio disruptivos. En la ideación y la identificación de oportunidades se invierte habitualmente de dos a cuatro semanas utilizando herramientas como:
- Escenarios futuros: anima a los líderes empresariales como tú a sondear una lista de escenarios futuros y llegar a una lista de prioridades de negocio compartidas.
- Navegador de seguros: ayuda a identificar las oportunidades de innovación donde convergen la tecnología y las disrupciones del modelo de negocio. Muestra cómo está cambiando la industria global de seguros y ayuda a identificar oportunidades de innovación.
2.Experimenta: accede a nuestro repositorio de storyboards y plantillas para acelerar conceptos. Sigue un proceso de prototipado estructurado utilizando el desarrollo agile de producto y trabaja con todos nuestros ingenieros y especialistas en tecnologías para crear soluciones. Esta fase de creación de prototipos se alarga entre seis a ocho semanas.
3. Amplía: aprovecha un entorno de TI listo para usar basado en activos y alianzas escalables e integración con el entorno de aplicación. Mide la tasa de adopción del cliente y el ROI del piloto a la producción.
Capacidades de transformación del negocio
Desde digitalizar la experiencia del cliente hasta mejorar la eficiencia de los canales y optimizar las implementaciones de Guidewire y Duck Creek, Cognizant ofrece múltiples formas de ayudarte a transformar tu front y back office.
Mejora la agilidad y los ratios operativos
Como un socio global premier del programa Guidewire PartnerConnect™, Cognizant ha solucionado y entregado algunos de los programas más complejos de implementación y transformación digital para las aseguradoras P&C. Nuestra metodología de entrega basada en SAFe, habilitada a través de Cognizant Guilds, Communities y Pods, ayuda a las aseguradoras a conseguir retornos más rápidos de sus inversiones en Guidewire.
Impulsa el crecimiento digital
Como socio de entrega Platinum del programa de alianza global de Duck Creek Technologies, Cognizant proporciona a los clientes de Duck Creek profesionales formados y certificados, lo que garantiza el conocimiento integral del producto y la entrega constante de implementaciones del conjunto de aplicaciones de software de seguros de propiedades y accidentes de Duck Creek bajo demanda (SaaS) y en las instalaciones. Gracias a la colaboración de Duck Creek y Cognizant, las aseguradoras de todos los tamaños pueden sacar partido de una amplia gama de servicios de implementación digital que mejoran las capacidades del conjunto de aplicaciones de software de Duck Creek.
Actualiza tu CX
Quién lo necesita
Las organizaciones que se enfrentan a desafíos del tipo:
- Un ROI insuficiente de activos de ventas digitales (móvil, web y plataforma de comparativas de seguros).
- Volúmenes de autoservicio deficientes y costes de servicio elevados.
- Capacidades online limitadas o incompletas.
- Incapacidad para aprovechar la presencia de distribución digital como diferenciador competitivo.
- Incapacidad para atraer clientes millennials.
Cómo ayudamos
- Mediante un enfoque en aspectos clave como estrategia e innovación digitales, marketing digital, modelo operativo digital, habilitación e integración de tecnología digital, contenido digital, soluciones digitales interactivas y centradas en el sector.
- Con una evaluación detallada sobre componentes funcionales y arquitectónicos de los activos digitales.
- Ofrece un roadmap del futuro a todos los grupos de interés.
Qué ganas
- Alinear las ventas digitales y la estrategia de servicios con tus objetivos de negocio.
- Impulsar el crecimiento y mejorar la eficiencia de los clientes, socios de canal y empleados.
- Prácticamente duplicar la productividad de los agentes con capacidades web mejoradas.
- Ahorrar hasta 50.000 dólares por cada 10.000 consultas de servicio al cliente.
- Mejorar la productividad y la adaptación a los cambios del negocio.
Sigue al cliente
Quién lo necesita
Las organizaciones que se enfrentan a desafíos del tipo:
- Puntuaciones de satisfacción del cliente o NPS baja.
- Fallos en nuevos negocios y renovaciones.
- Procesos complicados e inconexos con errores y lagunas.
- Pérdida elevada de clientes.
- Valor de marca dañado.
Cómo ayudamos
- Mediante el diseño de un modelo de interacción con el cliente que sea analítico, utilice las ciencias sociales y mejore las experiencias de clientes y socios.
- Con la identificación y creación de usuarios objetivo.
- Mediante la eliminación de cuellos de botella en el customer journey y la definición de mapas de viajes futuros.
- Gracias a la definición del producto mínimo viable (MVP; segmentos objetivo y capacidades objetivo) y las hipótesis de valor.
- Mediante la validación de las capacidades necesarias para desarrollar el MVP.
- Mediante el aprovechamiento y la optimización de canales digitales.
Qué ganas
- Más información del comportamiento del cliente online.
- Hasta un 60% de ahorro de los costes de la transformación digita.
- Hasta un 25% de incremento del engagement con el cliente.
Mejora las eficiencias del canal
Quién lo necesita
Las organizaciones que se enfrentan a desafíos del tipo:
- Socios de canal con escasa formación o habilidades.
- Canales y segmentos de clientes objetivo desiguales.
- Falta de información y de herramientas de ventas para cerrar transacciones con rapidez.
Cómo ayudamos
- Ofrecer una solución de cuatro partes: estrategia de planificación de la distribución, estrategia de incorporación de agencias, gestión del ciclo de vida y la incorporación, y gestión del rendimiento.
- Proporcionar a los socios de canal las capacidades, la motivación y las herramientas necesarias.
- Mediante un marco de KPI que permita tomar decisiones informadas en áreas clave como el crecimiento/combinación de canales, asignación de segmentos, estandarización de procesos de ventas y habilitación de herramientas y tecnologías.
Qué ganas
- Hasta un 25 % de ahorro de costes en operaciones relacionadas con la distribución.
- Aumento de hasta un 10 % de la eficiencia del asesor, lo que incrementa las actividades de cara al cliente que generan ingresos.
- Ahorro gracias a la reducción del volumen de llamadas y de los costes de soporte de sucursales.
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
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