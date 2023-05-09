Seguros de propiedad y accidentes

Quién lo necesita

Aseguradoras que quieren:

Acelerar los resultados empresariales a través de la innovación.



Salvar la distancia que separa una fantástica idea de su implementación.

Avanzar hacia el futuro aprovechando tecnologías emergentes.

Cómo ayudamos

Como división de innovación de la práctica de seguros de Cognizant, ayudamos a las compañías de este sector a innovar rápidamente a través de un triple enfoque:

1.Visualizar:identificar nuevas oportunidades de negocio basados en posibles escenarios futuros, tecnologías emergentes y modelos de negocio disruptivos. En la ideación y la identificación de oportunidades se invierte habitualmente de dos a cuatro semanas utilizando herramientas como:

Escenarios futuros: anima a los líderes empresariales como tú a sondear una lista de escenarios futuros y llegar a una lista de prioridades de negocio compartidas.

Navegador de seguros: ayuda a identificar las oportunidades de innovación donde convergen la tecnología y las disrupciones del modelo de negocio. Muestra cómo está cambiando la industria global de seguros y ayuda a identificar oportunidades de innovación.

2.Experimenta: accede a nuestro repositorio de storyboards y plantillas para acelerar conceptos. Sigue un proceso de prototipado estructurado utilizando el desarrollo agile de producto y trabaja con todos nuestros ingenieros y especialistas en tecnologías para crear soluciones. Esta fase de creación de prototipos se alarga entre seis a ocho semanas.

3. Amplía: aprovecha un entorno de TI listo para usar basado en activos y alianzas escalables e integración con el entorno de aplicación. Mide la tasa de adopción del cliente y el ROI del piloto a la producción.