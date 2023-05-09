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Impulsa la innovación, el valor y la eficiencia con conocimiento que puedes monetizar.

Antes, bastaba con una buena tecnología. Ahora, los datos son el epicentro de los negocios en los sectores de la fabricación de alta tecnología, el software, Internet y los servicios de datos. Nos asociamos con empresas tecnológicas para modernizar los datos y crear plataformas que ofrezcan experiencias atractivas y madurez operativa para generar más valor.
Manual de innovación de productos

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Dos hombres mirando dos monitores en un escritorio, mostrando modelos 3D
Guía de la IA generativa para CEOs: Maximizando el potencial de los datos

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Replantea tu negocio

Ayudamos a las empresas de alta tecnología a rediseñar modelos de negocio, planificar e implementar procesos de transformación en todas las fases del ciclo de vida del producto. Conviértete en nuestro socio y adelántate a la curva de demanda, mejora la agilidad e impulsa una mayor eficiencia operativa que estimule un crecimiento rentable.

Acelera lo digital a escala

La carrera hacia los siguientes mil millones de usuarios, la monetización de contenido y soportar el crecimiento vertiginoso en nuevos canales ha trastocado el sector. Nuestros equipos se asocian con empresas para acelerar la digitalización a escala, para operar de manera más eficiente y potenciar el crecimiento.

Lanzamiento al mercado más rápido

En la economía de las suscripciones, adaptarse a las necesidades de los clientes es la máxima prioridad. Nos asociamos con clientes de software y mantenemos el énfasis en la velocidad de comercialización, ayudándolos a lanzar nuevos modelos de ingresos y a acelerar el desarrollo de productos y los ciclos de lanzamiento.

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