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Guía de la IA generativa para CEOs: Maximizando el potencial de los datos
Escucha cómo los líderes de Cognizant, Salesforce y Qlik analizan cómo los altos ejecutivos pueden obtener valor estratégico con la IA generativa. Organizado por The Information.
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Ayudamos a las empresas de alta tecnología a rediseñar modelos de negocio, planificar e implementar procesos de transformación en todas las fases del ciclo de vida del producto. Conviértete en nuestro socio y adelántate a la curva de demanda, mejora la agilidad e impulsa una mayor eficiencia operativa que estimule un crecimiento rentable.
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La carrera hacia los siguientes mil millones de usuarios, la monetización de contenido y soportar el crecimiento vertiginoso en nuevos canales ha trastocado el sector. Nuestros equipos se asocian con empresas para acelerar la digitalización a escala, para operar de manera más eficiente y potenciar el crecimiento.
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