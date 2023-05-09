Consultoría en IA y datos

Adopta una visión estratégica sobre problemas de negocio complejos. La consultoría estratégica de Cognizant conecta los resutados del negocio con la tecnología, impulsado la transformación digital que está detrás de la actual economía de los datos.

Identificamos requisitos claves para el negocio que te ayudarán a conseguir los resultados deseados y, por tanto, a trazar las iniciativas que se necesitan desde las plataformas de datos para conseguirlos. Nuestro equipo de consultores aborda desafíos complejos con una visión estratégica. Creamos estrategias de datos y roadmaps que eliminen las lagunas y los inconvenientes y, cuando es posible, ofrecen una ventaja. Nuestro modelo de negocio y enfoques te ayudan a dar soporte a la cultura basada en los datos que incluye empleados, proveedores, directiva y clientes. Al combinar los enfoques personal y analítico, tu empresa puede crear un nuevo espíritu para la toma de decisiones basado en los hechos y centrado en los datos.